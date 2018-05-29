«Отдал бы все деньги, чтобы быть здоровым». Вы обязаны поболеть за него на ЧМ-2018

Марко Ройс и его борьба с жестокой судьбой.

Без любимого клуба

В 16 лет Марко Ройса выгнали из дортмундской «Боруссии», о которой юноша всегда мечтал. Причина до обидного банальна – его посчитали физически слабым. Ройс был типичным плохим парнем, выезжавшим на чумовом характере. Но данных не хватало. Марко попросился в «Рот-Вайсс», чтобы через несколько лет транзитом через Менхенгладбах вернуться в Дортмунд уже за 17 миллионов евро. Обычно «Боруссия» на игроках зарабатывает, но тут что-то пошло не так.

О характере Ройса можно судить только по жизненным фактам. К маю 2015 года игрок выплатил 540 тысяч евро штрафа за умышленную езду без прав. «Он может кидать деньги из окон, но все равно оставаться скромным парнем», − такую характеристику давал его отец Томас. Футбольную жизнь Марко Ройса спасли именно в Менхенгладбахе. Сначала скандального парня заметил спортивный директор Маркус Эберль. Потом с ним повозился Люсьен Фавр – тот самый тренер, что взял в «Ниццу» Марио Балотелли. Если бы не они, Марко давно бы закончил с игрой.

У Ройса есть приличная скорость, крученые удары с обеих ног и целеустремленность. В общем, видимых недостатков не наблюдается. Со своей природной вспыльчивостью он умудрился получить всего одну красную карточку за всю карьеру в Бундеслиге. Модель Скарлетт Гартманн избавила от беспокойства в личной жизни. Сейчас кажется, что у Марко Ройса все хорошо. Но есть гигантская беда – он постоянно лечится и почти ничего не выигрывает.

Без ЧМ-2014

Чемпионат мира в Бразилии должен был стать его триумфом. В одной только Бундеслиге Ройс выдал сумасшествие, забив за сезон 16 голов и отдав 13 голевых пасов. Марко считали одним из лидеров той сборной. Когда в июньском товарищеском матче с Арменией немцы спокойно отрабатывали привычные схемы, случилось неожиданное столкновение. Хряс − и частичный разрыв связок левого колена. В тот вечер Германия разгромно выиграла, но все равно дико грустила, потому что потеряла Ройса. С такой травмой на чемпионате мира не играют.

Потеря звезды даже помогла сборной Германии. Семь мячей в ворота Бразилии в полуфинале, золотой гол Гетце Аргентине – та команда вошла в историю. И теперь ее точно считают самой могучей и сплоченной как минимум в этом веке. Отсутствие же Ройса в сборной особо не заметили, но сам он упустил шанс на приобретение статуса великого.

Во время празднования победы на чемпионате мира Марио Гетце вынес на поле футболку Марко Ройса. Эти двое − уже много лет лучшие друзья, даже в таких хардкорных вопросах, как совместная любовь к Джастину Биберу. Их отношения не испортил даже скандальный уход Гетце в «Баварию». Германия ликовала, фамилия Ройса была рядом с трофеем, но медаль он не получил. «Ваша мечта воплотилась в жизнь! Брат, спасибо тебе за твой жест», − так Ройс поздравлял партнеров в соцсетях. Такого сильного сезона в его карьере больше не было.

twit text — Marco Reus (@woodyinho) 14 июля 2014 г.

Без Евро-2016

Из заявки на чемпионат Европы Марко Ройса исключили в последний момент. 31 мая, когда Ройсу исполнилось 27 лет, Иоахим Лев объявил окончательный список игроков немецкой сборной. Мимо также пролетели Беллараби, Брандт и Руди. Но по Марко главному тренеру пришлось дать отдельный комментарий: это сделано из-за травмы. Чуть позже ситуацию разъяснили подробно. И все оказалось серьезно.

«У Марко Ройса травма паха. Она очень неприятна для футболистов, а полное восстановление может занять четыре месяца», − публиковал Bild слова врача Бренда Кабелки. − «Такое решение было трудно принять всем. Разумеется, Марко расстроен. Хочется, чтобы он смог направить эмоции на позитив».

Все, что забрало с собой отсутствие Марко Ройса, проявилось уже потом. Немец вернулся к тренировкам только в середине октября, а еще через месяц выдал оглушающий перфоманс. Попав на поле в матче Лиги чемпионов против «Легии», Ройс трижды забил и отдал два голевых. «Боруссия» выиграла со счетом 8:4, а матч стал самым результативным в истории турнира. «Именно так я и представлял собственное возвращение», − радовался Ройс.

Без Кубка конфедераций-2017

За первый серьезный трофей в карьере Марко Ройс тоже платил здоровьем. «Боруссия» выиграла финал Кубка Германии у «Айнтрахта», но Ройс получил частичный разрыв крестообразной связки. По первичному диагнозу это означало минимум полгода без футбола. Победный для сборной Германии Кубок конфедераций Марко Ройс пропустил, хотя мог быть капитаном команды.

«Плакал ли я? Да. Иногда нужно давать волю чувствам. Мы – игроки топ-уровня. Зарабатывая много денег, отдаем здоровье. Сейчас я бы отдал все деньги, чтобы быть здоровым и продолжать работать. Хочу делать то, что люблю: играть в футбол», − рассказывал Ройс в большом интервью GQ. Со стороны Марко получал признание и сочувствие. Хотя была и порция троллинга. В 2017 году Ройс был лицом футбольного симулятора FIFA 17. Над его здоровьем шутили так сильно, что прогнозировали поломку дисков. Дошутились: Ройс опять сломался.

Его всегда поддерживали семья и болельщики. Фанаты «Боруссии» полюбили Марко так сильно, что связали с ним интересную традицию. Они находят фотографии ушедших звезд рядом с Марко и закрашивают их черным. В «Боруссии» Ройс пережил и Хуммельса, и Левандовски, и Обамеянга, поэтому пока остается цветным. Зато сборная Германии прошла все последние крупные турниры без него.

На ЧМ-2018

Во время чемпионата мира Марко Ройсу будет 29 лет. Сейчас он выходит на пик собственных возможностей. Немец триумфально вернулся на поле в Бундеслиге после очередной травмы, забив семь мячей за 11 матчей второй половины сезона. Голы Ройса «Боруссии М», «Лейпцигу» и «Аугсбургу» принесли Дортмунду важные очки в борьбе за попадание в четверку. Его мяч в ворота бывшей команды признали лучшим голом февраля, а сразу за этим последовало продление контракта с «Боруссией» до 2023 года. Все слухи о заоблачных условиях, которые якобы требовал Марко, больше не актуальны.

О турнире в России Ройс говорит спокойно. «У меня огромное желание сыграть на чемпионате мира. Чем ближе начало, тем больше будет ажиотаж. Из-за травмы чемпионат мира в России я не пропущу. Мы поддерживаем плотный контакт с Левом», − рассказывал полузащитник. На турнир его все-таки вызвали, хотя в немецкой сборной большая конкуренция. Наконец-то он сможет стать настоящей частью футбольной Германии. Возможно, теперь Марко Ройс победит.

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