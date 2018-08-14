Кришито мог погибнуть в Генуе. Там обрушился автомобильный мост

В Генуе обрушился автомобильный мост Моранди, высота которого составляет 45 метров. Число погибших идет на десятки, а под завалами находятся люди. Автомобильное движение на участке полностью заблокировано. Машины стоят в тоннелях, а спасатели ищут выживших. Обрушение случилось во время грозы и произошло в центральной части моста.

«Все в Генуе объединились. Теплое объятие для всех жертв этой трагедии. Невозможно представить, что в 2018 году нам предстоит засвидетельствовать эти невероятные вещи. Вы не можете расслабиться даже в момент, когда едете на машине, чтобы отправиться в отпуск или пойти на работу… Удивительно», – написал в инстаграме защитник «Дженоа» Доменико Кришито.

text Публикация от text (@domenicocriscito8691) 14 Авг 2018 в 7:31 PDT

В истории инстаграма он опубликовал еще одно сообщение, где рассказал, как за десять минут до обрушения моста проезжал по нему на машине вместе с семьей. «Мы должны что-то сделать с этой страной, ведь из-за подобных вещей ее покидают люди. Мы должны чувствовать себя в безопасности, необходимо что-то сделать. Это отвратительно!» – рассказал Кришито.

Серия А и клубы выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой трагедии.