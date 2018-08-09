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  • «Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

«Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Лига Европы Лига Европы Зенит Динамо Мн
Комментарии (33)
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Mazai-NN
1533845560
Да еще ни из такой задницы выгребали... Все будет Ок..
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Патронташ
1533850834
Давно никто из задницы не выгребает. Наоборот в ней обустраиваемся.
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turist82
1533867820
Молодцы динамовцы! :-) Вынесли голубых вперёд ногами.
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dguda
1533871144
Такое не забывается. Позор!!!!!!!!!! Пускай дальше кормят своих облезлых аргентинцев евриками!
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Spartak №1
1533872686
с такими контрактами любой игрок Зенита мог бы год содержать Минское Динамо. откровенный слив
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mihail1980
1533873609
вот это минск приписюнил зенит
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anri1703
1533876701
откровенный слив на чемпионство хотите замахнуться ? хрен вам при всем уважении к Богданычу
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Старикан
1533877922
Последние два матча в лигах показали реальный уровень состояния нашего футбола на август-2018! ...и он плачевный!
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111ax
1533879485
Орлов говорил совсем недавно, что Зенит будет в этом году сильнейшим в России и покажет себя в Европе ...
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momentofox
1533889721
Лодыгин как минимум должен стать третьим вратарем клуба.
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