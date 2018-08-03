Русский форвард, которого мы потеряли

Это важно?

«Локомотив» еще ищет звездного нападающего, а пока параллельно сдал в аренду форварда Игоря Портнягина. Недавно этот игрок котировался на уровне лучших россиян в Премьер-лиге: в августе 2016 года «Локомотив» покупал Портнягина у «Рубина» за 3 миллиона евро. По трансферной политике «Локо» такая сумма выглядит внушительно. Например, за трансфер чемпиона мира Хеведеса «Локомотив» отдал всего на миллион больше. 29-летний Портнягин ближайший сезон проведет в «Химках» из ФНЛ, где слишком мало перспектив для развития.

Когда-то у Портнягина было место в сборной России в статусе одного из лучших бомбардиров чемпионата, а теперь не остается ничего.

Портнягин был крутым?

Сезон-2014/15 неожиданно стал для Портнягина лучшим в карьере. В 26-ти матчах Премьер-лиги за «Рубин» он забил 11 голов и отдал три голевых паса. Интересно, что по ходу сезона он выходил за «Рубин-2» в ПФЛ, однажды забил гол в первенстве молодежных команд, а потом неожиданно попал в сборную России. У «Локомотива» и «Спартака» казанцы просили за Портнягина 8 миллионов евро, а по игровым данным Игоря сравнивали с испанцем Моратой. Тогда Портнягин почти не разочаровывал.

Для того сезона Игорь даже установил рекордную серию результативности, когда забивал в четырех матчах подряд. Его «Рубин» занял пятое место, а Портнягина начали пиарить и делать из него скромную звезду. Сам Игорь подыгрывал и вспоминал, как оказался в «Рубине» благодаря маме: пока он проходил просмотр в ЦСКА и был готов там остаться, она договорилась с казанцами о переходе. В итоге «Рубин» так и остался единственным клубом Премьер-лиги, где Портнягин рос и много забивал. Зато потом казанцы избавились от него, чтобы выручить хотя бы какие-нибудь деньги.

Почему дальше не пошло?

Лучшую характеристику текущей формы Портнягина дал президент «Урала» Григорий Иванов. В Екатеринбурге Игорь мучился в предыдущем сезоне, когда за 12 матчей Премьер-лиги забил только один гол тульскому «Арсеналу». Такие показатели для Портнягина прямо сейчас более привычны, чем соревнование бомбардиров. Главное достижение сезона – хет-трик в матче за молодежку «Локомотива». От эмоционального порыва Иванова из «Урала» это естественно не спасло.

«Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс.Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто»

Повреждений у Портнягина было чуть ли не больше, чем у Алана Дзагоева прямо сейчас. Вылететь из-за травмы бедра на полтора месяца – нормальное явление для Игоря. Обычно после такого он начинал восстановление, получал рецидив и обратно садился на трибуну. Набрать форму в условиях вечной реабилитации почти невозможно. С такой историей травм зацепиться хотя бы за ротацию в чемпионском «Локомотиве» не вышло, поэтому арендой в «Химки» клуб избавил всех от лишних проблем и разговоров о Портнягине.

Что там в «Химках»?

«Химки» и «Локомотив» в это межсезонье напоминают клубы-партнеры. Перед арендой Портнягина сюда уже забрали из «Локо» перспективного Аршака Коряна. По статусу Портнягин станет для «Химок» однозначной звездой, а в нападении будет конкурировать с Русланом Боловым. За три матча ФНЛ этого сезона Болов не забил ни одного мяча, а «Химки» дважды проиграли и взяли одну победу.

Шалимов собрал здесь такую перспективную команду, что даже по возрасту 29-летний Портнягин будет третьим игроком клуба. Старше него только Иванов и Димидко. Из новостей пока выделяются только громкие высказывания Шалимова и три пенальти в пользу «Химок» в матче против «Сочи». В карьере Портнягина уже была ФНЛ. «Нефтехимик» сделал его основным нападающим, а из 16-ти голов половину Игорь вкатил с пенальти. Кажется, «Химки» ему подходят идеально.

Материалы по теме:

«Кому нужна обуза с долгами?». В России умирает еще один клуб

«Локомотив» купил чемпиона мира, но получил проблемы

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте