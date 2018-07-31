«Локомотив» купил чемпиона мира, но получил проблемы

У Хеведеса слишком много травм и никаких перспектив.

Что за трансфер?

Четырехлетний контракт с «Локомотивом» подписал немецкий защитник Бенедикт Хеведес. Его взяли из «Шальке», но предыдущий сезон Хеведес провел в аренде в «Ювентусе». Там он почти не играл: за весь год Серии А защитник принял участие только в трех матчах. Удивительно, что Хеведес даже успел забить один из голов в разгромной встрече с «Сампдорией» (3:0). «Локомотив» расписывает достижения немца и вспоминает его результат на ЧМ-2014, где Хеведес выиграл титул. Но у Бенедикта накопилось множество проблем, которые могут помешать ему удачно выступить в РПЛ.

Старые связи

«Локомотив» берет Хеведеса не просто так. По трансферу немца договаривался спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельхаус. Он пересекался с Хеведесом в «Шальке», что сыграло важную роль для переговоров. СМИ писали, что «Локомотив» заплатит за трансфер Хеведеса 5 миллионов евро, а сам игрок получит зарплату в 4 миллиона в год. Интересно, что пару лет назад Бенедикт легко отказывал лондонскому «Арсеналу». Все изменилось предыдущим летом, когда Хеведеса лишили капитанской повязки в «Шальке». Бенедикт обиделся, ушел в «Ювентус» и полетел по наклонной. В разные годы им интересовались «Зенит» и «Спартак», но там Штоффельхаус не работал.

Мышечные травмы

По имени Хеведес – высококлассный защитник. Он мог бы найти себя в любой команде мира, но судьба все испортила. За аренду Хеведеса «Ювентус» заплатил «Шальке» 3,5 миллиона евро и прописал в соглашение сумму выкупа в 13 миллионов. Платить такие деньги летом туринцы отказались, потому что Хеведес ломался постоянно. На месяц его выбивала травма мышц левого бедра, а потом случался ее рецидив на тренировке. Из-за мышечных повреждений Бенедикт сидел на трибунах и весной. Трофеи с «Ювентусом» он взял, но никакого вклада в клубный успех не внес. Всего за последние четыре сезона Хеведес пропустил из-за травм различного характера 476 дней.

Психологические проблемы

«Хеведес мой друг. Поэтому я могу быть не вполне объективен. Но я вижу, что понятные причины давят на него психологически», – рассказывал о нем бывший защитник Кристоф Метцельдер, когда у Хеведеса не пошло в «Юве». Суть в том, что весь негатив так и тянулся за Хеведесом весь сезон, а никакой радости он в итоге не получил. «Локомотив» – возможность карьерной перезагрузки, а долгосрочный контракт – показатель веры в силу игрока. При этом сам Хеведес далек от кондиций, в которых попадал в сборную Германии на чемпионат мира. «Локомотив» рискует с трансфером, потому что Хеведес может не вернуть уровень.

Тактический вопрос

Хеведес был и остается универсальным защитником. В разные карьерные годы он играл на обоих флангах обороны, но номинально остается именно центральным. Главный недостаток Бенедикта – медлительность. Для игры на фланге в таком «Локомотиве» ему хватит активности и заряженности, но точно будет мало скорости. Сейчас «Локомотив» играет в два центральных защитника, что теперь легко сможет поменяться на тройку. Лишний игрок у собственных ворот влечет риск потерять креативного игрока впереди. На этом в «Локо» уже обжигались, но кого-то придется посадить на скамейку.

Трансфер все равно важный

Бенедикту Хеведесу уже 30 лет. По европейским меркам он остается звездой с хорошей репутацией. «Локомотив» усиливается под Лигу чемпионов, а РПЛ получает качественного игрока для рекламы чемпионата. Звание чемпиона мира у Хеведеса уже никто не отнимет. По собственному уровню он все равно котируется лучше многих защитников российского чемпионата. Цена трансфера здесь прямо оправдывает все вопросы к способностям Бенедикта. Главное опасение здесь в том, сможет ли Хеведес хотя бы просто выходить на поле.

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте