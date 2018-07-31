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    «Локомотив» купил чемпиона мира, но получил проблемы


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    Голосов: 5
    31.07.2018 20:35
    У Хеведеса слишком много травм и никаких перспектив.

    Что за трансфер?

    Четырехлетний контракт с «Локомотивом» подписал немецкий защитник Бенедикт Хеведес. Его взяли из «Шальке», но предыдущий сезон Хеведес провел в аренде в «Ювентусе». Там он почти не играл: за весь год Серии А защитник принял участие только в трех матчах. Удивительно, что Хеведес даже успел забить один из голов в разгромной встрече с «Сампдорией» (3:0). «Локомотив» расписывает достижения немца и вспоминает его результат на ЧМ-2014, где Хеведес выиграл титул. Но у Бенедикта накопилось множество проблем, которые могут помешать ему удачно выступить в РПЛ.

    Старые связи

    «Локомотив» берет Хеведеса не просто так. По трансферу немца договаривался спортивный директор «Локо» Эрик Штоффельхаус. Он пересекался с Хеведесом в «Шальке», что сыграло важную роль для переговоров. СМИ писали, что «Локомотив» заплатит за трансфер Хеведеса 5 миллионов евро, а сам игрок получит зарплату в 4 миллиона в год. Интересно, что пару лет назад Бенедикт легко отказывал лондонскому «Арсеналу». Все изменилось предыдущим летом, когда Хеведеса лишили капитанской повязки в «Шальке». Бенедикт обиделся, ушел в «Ювентус» и полетел по наклонной. В разные годы им интересовались «Зенит» и «Спартак», но там Штоффельхаус не работал.

    Мышечные травмы

    По имени Хеведес – высококлассный защитник. Он мог бы найти себя в любой команде мира, но судьба все испортила. За аренду Хеведеса «Ювентус» заплатил «Шальке» 3,5 миллиона евро и прописал в соглашение сумму выкупа в 13 миллионов. Платить такие деньги летом туринцы отказались, потому что Хеведес ломался постоянно. На месяц его выбивала травма мышц левого бедра, а потом случался ее рецидив на тренировке. Из-за мышечных повреждений Бенедикт сидел на трибунах и весной. Трофеи с «Ювентусом» он взял, но никакого вклада в клубный успех не внес. Всего за последние четыре сезона Хеведес пропустил из-за травм различного характера 476 дней.

    Психологические проблемы

    «Хеведес мой друг. Поэтому я могу быть не вполне объективен. Но я вижу, что понятные причины давят на него психологически», – рассказывал о нем бывший защитник Кристоф Метцельдер, когда у Хеведеса не пошло в «Юве». Суть в том, что весь негатив так и тянулся за Хеведесом весь сезон, а никакой радости он в итоге не получил. «Локомотив» – возможность карьерной перезагрузки, а долгосрочный контракт – показатель веры в силу игрока. При этом сам Хеведес далек от кондиций, в которых попадал в сборную Германии на чемпионат мира. «Локомотив» рискует с трансфером, потому что Хеведес может не вернуть уровень.

    Тактический вопрос

    Хеведес был и остается универсальным защитником. В разные карьерные годы он играл на обоих флангах обороны, но номинально остается именно центральным. Главный недостаток Бенедикта – медлительность. Для игры на фланге в таком «Локомотиве» ему хватит активности и заряженности, но точно будет мало скорости. Сейчас «Локомотив» играет в два центральных защитника, что теперь легко сможет поменяться на тройку. Лишний игрок у собственных ворот влечет риск потерять креативного игрока впереди. На этом в «Локо» уже обжигались, но кого-то придется посадить на скамейку.

    Трансфер все равно важный

    Бенедикту Хеведесу уже 30 лет. По европейским меркам он остается звездой с хорошей репутацией. «Локомотив» усиливается под Лигу чемпионов, а РПЛ получает качественного игрока для рекламы чемпионата. Звание чемпиона мира у Хеведеса уже никто не отнимет. По собственному уровню он все равно котируется лучше многих защитников российского чемпионата. Цена трансфера здесь прямо оправдывает все вопросы к способностям Бенедикта. Главное опасение здесь в том, сможет ли Хеведес хотя бы просто выходить на поле.

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 августа 2018, 03:29

      Да наставим свечек ему за здравие и лет 5 еще отбегает по 30 туров, норм тема

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 1 августа 2018, 15:43

      Зная Сёмина, Хёведес вполне может заиграть, никто больше не умеет так реанимировать карьеры)
      Да, травматичен, но он и конкуренцию составит, и больше вариантов для ротации. Так что,трансфер, надеюсь будет удачным

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 августа 2018, 12:52

      Так и не понял, какие проблемы получил Локомотив. Травмы выкосят треть состава, Хеведес ты или нет, а для Лиги Чемпионов лишний универсал в защите - только благо. Вот у ЦСКА проблем нет, удовлетворились Суперкубком и распродали всех топов

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 августа 2018, 10:38

      Когда Фарфана брали, вопросов к Локо было гораздо больше, чем сейчас. В итоге Фарфан чуть ли не лучшим стал в составе и поехал на ЧМ2018.
      Думаю, Палыч с этим трансфером удивит нас опять ))

      3
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 августа 2018, 09:07

      У каждого свое.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 1 августа 2018, 08:12

      деньги на ветер

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 1 августа 2018, 07:32

      оочень странный трансфер. 4 ляма тому, кто не играл год...

      2
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 1 августа 2018, 00:00

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 31 июля 2018, 23:12

      За 5млн и контракт на 4 года с одной из самых больших зп для 30 летнего, травмоопасного, сыгравшего 3 матча в прошлом сезоне, глупый трансфер... Шальке молоды, спихнули, 5млн не много но все же...

      3
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      Рейтинг: +35

      Паровозик88 31 июля 2018, 22:07

      Добро пожаловать!!! В РПЛ!!!)))

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