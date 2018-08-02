Оказывается, Буффон прикольно поет. Самое доброе видео недели

Джанлуиджи Буффон только перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», а вокруг него уже много всяких новостей. На сборах итальянец встречался с Массимо Каррерой, в прессе отнекивался от вопросов о Роналду, а в Париже даже спел. Марко Верратти опубликовал видео с эмоциональной песней Буффона. Наслаждайтесь!

Пока Буффон сыграл за парижан в двух товарищеских матчах в рамках Международного кубка (того, где все топ-клубы). В обоих случаях его меняли по ходу второго тайма. В первой игре – против «Баварии» – Буффон пропустил один гол за 66 минут (матч закончился победой немцев 3:1). Во второй – против «Арсенала» – три за 73 минуты (общий счет 1:5).