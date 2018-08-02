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  • Оказывается, Буффон прикольно поет. Самое доброе видео недели

Оказывается, Буффон прикольно поет. Самое доброе видео недели

Джанлуиджи Буффон только перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», а вокруг него уже много всяких новостей. На сборах итальянец встречался с Массимо Каррерой, в прессе отнекивался от вопросов о Роналду, а в Париже даже спел. Марко Верратти опубликовал видео с эмоциональной песней Буффона. Наслаждайтесь!

Пока Буффон сыграл за парижан в двух товарищеских матчах в рамках Международного кубка (того, где все топ-клубы). В обоих случаях его меняли по ходу второго тайма. В первой игре – против «Баварии» – Буффон пропустил один гол за 66 минут (матч закончился победой немцев 3:1). Во второй – против «Арсенала» – три за 73 минуты (общий счет 1:5).

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Публикация от text (@marco_verratti92)

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
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KOLBIS
1533222935
Буффон,стой пожалуйста лучше на воротах...
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DOCTOR PENALTY
1533225562
Нам песня мячик ловить помогает, Она как друг и зовёт, и ведёт. И тот, кто рядом с Буффоном шагает, Тот в ПСЖ никогда не пропадёт.
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android-uz
1533261670
Ну, норм так спеть без музыки с другой стороны ))))
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val-berezko
1533291210
Буфон- легенда и кумир. А поет не хуже Челентано. Подработать,дать сопровождение и вперед к укрощению. Каждому бы вратарю такой путь.
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ItalianFootball
1533366300
Буффончище)))
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Мария Мария
1533374276
теперь надо забацать дуэт с Неймаром)))
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спанчес
1533386103
не понял чо все ржут под наркотой чтолли
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