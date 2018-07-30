Буффон: «Роналду? «Ювентус» интересует меня сейчас только как зрителя»

На пресс-конференции после матча Международного кубка чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (1:5) голкипера парижан Джанлуиджи Буффона спросили о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду. Итальянец не стал отвечать на вопрос.

«Дела «Ювентуса» меня интересуют сейчас только как зрителя. Это отличный клуб, как и «ПСЖ».

Я думаю, оба клуба делают все, чтобы сделать их максимально конкурентноспособными, как это было в прошлом и будет в будущем», – сказал Буффон

Буффон покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона. У игрока закончился контракт, он присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента.

Роналду прибыл в Турин и завтра проведет первую тренировку в «Ювентусе»