Марадоне стало плохо на матче с Нигерией. Как он?

Диего оставил все на трибунах.

Что делал Марадона?

Диего смотрел матч с Нигерией из вип-зоны. Он не сдерживал эмоций и превратил свое присутствие на стадионе в самодостаточное шоу. Перед игрой Марадона потанцевал с нигерийской девушкой. Во время встречи: размахивал ковром с собственной иконой, молился, спал, кричал, показывал факи всему миру, кричал, плакал, чуть не упал с трибуны, кричал, праздновал гол Рохо и просто сходил с ума.

twit text — Big Cat (@BarstoolBigCat) 26 июня 2018 г.

Что случилось после матча?

На фоне огромного стресса состояние Диего резко ухудшилось. Весь стадион видел, как едва стоящего на ногах Марадону увели в комнату и усадили на диван. Вокруг аргентинца моментально появились врачи, которые померили давление, вызвали скорую и оказали первую помощь.

Марадоне – уже 57 лет. За его спиной длительное лечение от наркозависимости и не самый здоровый образ жизни. После этого видео за легенду стало страшно.

Какие диагнозы – ложь?

Главные вбросы – передоз и сердечный приступ. Первый наступает почти моментально после инъекции недопустимо большого объема наркотиков. Весь второй тайм Марадона провел на трибуне и не имел возможности скрыться от камер с безумной толпой под вип-ложей.

Вторую версию опровергли сами врачи еще на стадионе. Они зафиксировали экстремальный скачок артериального давления и дали Диего успокоительное. Такое случается, когда человек сильно нервничает, поэтому в искренности Марадоны во время матчей не осталось сомнений.

Марадона в больнице?

Многочисленные сообщения о госпитализации легенды – тоже неправда. Диего пришел в себя и отправился в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда на частном самолете прилетел в Москву. Сейчас он в гостинице готовится к 1/8 финала между Аргентиной и Францией. Матч пройдет в Казани.

Что сказал сам Марадона?

«Врач рекомендовал мне покинуть матч в перерыве, из-за боли в шее. Кровь плохо поступала в голову. Но как я мог уйти?»

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