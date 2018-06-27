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    Марадоне стало плохо на матче с Нигерией. Как он?


    3.7
    Голосов: 6
    27.06.2018 10:02
    Диего оставил все на трибунах.

    Что делал Марадона?

    Диего смотрел матч с Нигерией из вип-зоны. Он не сдерживал эмоций и превратил свое присутствие на стадионе в самодостаточное шоу. Перед игрой Марадона потанцевал с нигерийской девушкой. Во время встречи: размахивал ковром с собственной иконой, молился, спал, кричал, показывал факи всему миру, кричал, плакал, чуть не упал с трибуны, кричал, праздновал гол Рохо и просто сходил с ума.

    Что случилось после матча?

    На фоне огромного стресса состояние Диего резко ухудшилось. Весь стадион видел, как едва стоящего на ногах Марадону увели в комнату и усадили на диван. Вокруг аргентинца моментально появились врачи, которые померили давление, вызвали скорую и оказали первую помощь.

    Марадоне – уже 57 лет. За его спиной длительное лечение от наркозависимости и не самый здоровый образ жизни. После этого видео за легенду стало страшно.

    Какие диагнозы – ложь?

    Главные вбросы – передоз и сердечный приступ. Первый наступает почти моментально после инъекции недопустимо большого объема наркотиков. Весь второй тайм Марадона провел на трибуне и не имел возможности скрыться от камер с безумной толпой под вип-ложей.

    Вторую версию опровергли сами врачи еще на стадионе. Они зафиксировали экстремальный скачок артериального давления и дали Диего успокоительное. Такое случается, когда человек сильно нервничает, поэтому в искренности Марадоны во время матчей не осталось сомнений.

    Марадона в больнице?

    Многочисленные сообщения о госпитализации легенды – тоже неправда. Диего пришел в себя и отправился в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда на частном самолете прилетел в Москву. Сейчас он в гостинице готовится к 1/8 финала между Аргентиной и Францией. Матч пройдет в Казани.

    Что сказал сам Марадона?

    «Врач рекомендовал мне покинуть матч в перерыве, из-за боли в шее. Кровь плохо поступала в голову. Но как я мог уйти?»

    Марадона на трибуне затмил даже Месси. Просто безумие

    Аргентинцы ненавидят Сампаоли. И влюбляют россиян песнями

    У Аргентины и Нигерии есть удивительная связь

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 июня 2018, 11:25

      как был наркошей так им и остался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 июня 2018, 00:57

      Наркоман конченый...В дурку пора, опасен для окружающих стал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 27 июня 2018, 17:42

      Наглядный пример , что бабло и популярность делает с людьми.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 27 июня 2018, 11:09

      Какой жест

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 27 июня 2018, 10:31

      вел себя как конченый мудило, аж противно от 60-ти летнего видеть такое поведение! За одни его жесты должен был получать люлей карлик-обдолбышь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Shak71 27 июня 2018, 10:43

      Такое происходит от вседозволенности...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 27 июня 2018, 10:14

      каким уродом был,таким и остался.звезда,б...ь.

      3
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