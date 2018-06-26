У Аргентины и Нигерии есть удивительная связь

Они пересекаются слишком часто.

С 1994 года Аргентина и Нигерия провели восемь матчей. На чемпионатах мира аргентинцы побеждали во всех играх. Зато из товарищеских матчей взяли только одну, а последнюю вообще проиграли. 14 ноября 2017 года команды встретились в Краснодаре, где Нигерия выиграла со счетом 4:2. В той игре за нигерийцев дебютировал Брайан Идову, который сразу же забил, а Аргентина играла без Месси. Сегодня он обязательно будет в составе, но для выхода из группы Аргентине нужна победа – повторение того, что было на четырех других ЧМ.

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