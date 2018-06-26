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    У Аргентины и Нигерии есть удивительная связь


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    Голосов: 2
    26.06.2018 10:00
    Они пересекаются слишком часто.

    С 1994 года Аргентина и Нигерия провели восемь матчей. На чемпионатах мира аргентинцы побеждали во всех играх. Зато из товарищеских матчей взяли только одну, а последнюю вообще проиграли. 14 ноября 2017 года команды встретились в Краснодаре, где Нигерия выиграла со счетом 4:2. В той игре за нигерийцев дебютировал Брайан Идову, который сразу же забил, а Аргентина играла без Месси. Сегодня он обязательно будет в составе, но для выхода из группы Аргентине нужна победа – повторение того, что было на четырех других ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 26 июня 2018, 19:32

      Грузим на Нигерия (-1,75) )))
      и Исланидию с (-0,75)
      :)

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 июня 2018, 18:35

      Ничья и проходят со второго места (ну или Хорваты дадут Исландии поиграть еще)

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 26 июня 2018, 17:45

      Нигерия может победить

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 июня 2018, 16:59

      Ну и опять выиграют в один мяч, но этого будет мало!

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