РФПЛ – космос. 10 эффектных доказательств

Если что, этот материал не о Бундеслиге.

Семин – бесконечно крут. ЦСКА – предельно продуктивен. Питерцы ненавидят собственного президента и молятся на Семака.

Российский чемпионат конденсировался в эти три плюс еще миллион тезисов. Теперь о них можно спорить до приступов паники, и так бывает каждый год. Но еще один итог абсолютен. Так случилось, что теперь все футбольное и околофутбольное наполнение РФПЛ выглядит очень красиво. Нет, это не сон.

«Локомотив» (Москва)

«ВЭБ Арена» (Москва)

«Открытие Арена» (Москва)

«Краснодар»

«Санкт-Петербург»

«Ахмат-Арена» (Грозный)

«Казань Арена»

«Ростов-Арена»

«Екатеринбург Арена»

«Анжи Арена»

Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся

Этот чемпионат России – худший