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    РФПЛ – космос. 10 эффектных доказательств


    3
    Голосов: 10
    14.05.2018 15:40
    Если что, этот материал не о Бундеслиге.

    Семин – бесконечно крут. ЦСКА – предельно продуктивен. Питерцы ненавидят собственного президента и молятся на Семака.

    Российский чемпионат конденсировался в эти три плюс еще миллион тезисов. Теперь о них можно спорить до приступов паники, и так бывает каждый год. Но еще один итог абсолютен. Так случилось, что теперь все футбольное и околофутбольное наполнение РФПЛ выглядит очень красиво. Нет, это не сон.

    «Локомотив» (Москва)

    Стадион

    «ВЭБ Арена» (Москва)

    Стадион

    «Открытие Арена» (Москва)

    Стадион

    «Краснодар»

    Стадион

    «Санкт-Петербург»

    Стадион

    «Ахмат-Арена» (Грозный)

    Стадион

    «Казань Арена»

    Стадион

    «Ростов-Арена»

    Стадион

    «Екатеринбург Арена»

    Стадион

    «Анжи Арена»

    Стадион

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 17 мая 2018, 08:30

      РФПЛ это не космос а красноглазый медведь)

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 15 мая 2018, 22:32

      Кто придумывает эти заголовки?

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 мая 2018, 12:46

      Парни кто был на этих стадионах напишите какой самый самый лучший и не очень

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > Серёга Краснодарский 15 мая 2018, 15:43

      В Москве не был, но арены Краснодара и Казани впечатляют. В Екатеринбурге, не плохо если учесть ,что выдвижные трибуны временное явление. Не помешали бы везде сделать )

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Серёга Краснодарский 15 мая 2018, 22:41

      его здесь нет САМАРА АРЕНА!)))

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Ден71 15 мая 2018, 22:45

      зачем это убожество нужно везде как в Екате ?
      без обид стадион норм выглядит выдвижные трибуны смотрятся , как минимум стрёмно , я не говорю что прессе половину стадиона не видно, ,базара нет в полу лёжа увидят:D

      -2
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      Рейтинг: +309

      Ден71 > h3LL1k 16 мая 2018, 04:26

      Я не был в Самаре, судя по всему там одна из лучших арен. Но в Екате ,довольно не плохая арена, и уж совсем не правда .что там где то половина стадиона не видно. Я его обошел весь когда с Амкаром приезжал, могу сказать точно, что просмотр комфортен со всех мест. Ну а то что нормальные арены нужны везде ,где есть футбол, это неоспоримо, люди должны находится в нормальных условиях болея за свою команду не важно где, во Владивостоке, или Москве. Другое дело потребности по местам должны быть сопоставимы с местом, что бы был запас но не стояли трибуны совсем пустые. Но на ЧМ, думаю свободных мест не будет

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Ден71 16 мая 2018, 17:55

      когда на местах прессы посидишь ,побываешь тогда поговорим)

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > h3LL1k 16 мая 2018, 20:08

      Спорить не буду. 21.06 на Французов пойду,))) спецом Медведевских Никиту попрошу показать их места. Но не помню ,что бы он жаловался на них. Хотя претензий от болельщиков и нюансов конечно хватает. Думаю в 2019 уберут передвижные трибуны , сделают все норм. Меня больше Пермь волнует, когда там появится нормальная арена(

      0
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      Рейтинг: -22

      mirakornelova 15 мая 2018, 11:22

      Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://0rz.tw/*****

      -2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 15 мая 2018, 11:18

      на вэб арене ворота кривые

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 15 мая 2018, 09:05

      Ожидал увидеть несколько иную подборку вместо банальных картинок новых стадионов, часть которых, судя по фото, и наполовину не заполнена.
      В чём связь стадиона и крутизны Сёмина? Он его построил на сэкономленные деньги, как Венгер?
      Бред...
      РФПЛ - футбольная попа мира, если не сказать 3,14*да. Бездонная пропасть, где исчезают деньги.
      Прав автор в одном: это действительно не Бундеслига )))))

      5
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > Danish Dynamite 16 мая 2018, 07:51

      откуда такой негатив? старайся везде искать позитив бро!!!

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > talgatnurzhanov2006 16 мая 2018, 07:53

      стараюсь ))

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 14 мая 2018, 21:05

      На сколько этой красоты хватит? Её содержать и поддерживать нужно будет

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 14 мая 2018, 20:36

      Автор постеснялся обозначится... И правильно... Вступление из двух куцых абзацев бестолково, рублено и низкопробно... Написано впопыхах и на от...сь...
      Картинки намного лучше!!..

      11
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 мая 2018, 20:24

      пока это междусобойчики на новых или обновленных стадионах.
      и это не круто. это просто свежее, чем раньше
      круто это когда будут регулярные приличные результаты в еврокубках

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 20:09

      ну раз перед ЧМ многие арены построили или реконструировали то сейчас безусловно многие стадионы выглядят шикарно, если судя только по аренам то конечно космос)

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