РФПЛ – космос. 10 эффектных доказательств

Семин – бесконечно крут. ЦСКА – предельно продуктивен. Питерцы ненавидят собственного президента и молятся на Семака.
Российский чемпионат конденсировался в эти три плюс еще миллион тезисов. Теперь о них можно спорить до приступов паники, и так бывает каждый год. Но еще один итог абсолютен. Так случилось, что теперь все футбольное и околофутбольное наполнение РФПЛ выглядит очень красиво. Нет, это не сон.
«Локомотив» (Москва)
«ВЭБ Арена» (Москва)
«Открытие Арена» (Москва)
«Краснодар»
«Санкт-Петербург»
«Ахмат-Арена» (Грозный)
«Казань Арена»
«Ростов-Арена»
«Екатеринбург Арена»
«Анжи Арена»
Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся
Этот чемпионат России – худший