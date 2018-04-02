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    «Если не хотите, не будем вызывать Габулова». Как Черчесов отвечает на претензии


    4.6
    Голосов: 5
    02.04.2018 12:45
    Главный тренер сборной России против острых вопросов.

    Источники цитат: sport-express.ru, championat.com, matchtv.ru, rsport.ru, euro-football.ru

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1351

      15112007 21 апреля 2018, 12:23

      До чего же самовлюбленная и неграмотная личность этот Черчес. Брр

      0
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      Рейтинг: +61

      Hero_116 19 апреля 2018, 20:49

      Убирать этого Черчесова надо пока не поздно! И ставить Бердыева!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 апреля 2018, 07:29

      Короче в сборной сплошные рабочие трудности и просчёты. Легче от таких ответов не стало....надо в игре что то менять, а не в словах.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 3 апреля 2018, 19:46

      А я бы Габулова взял... В отличие от многих, кто сейчас играет...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 18:15

      колкий умник

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 3 апреля 2018, 11:38

      Габуловым сборную не испортить, он всё равно уже 5 лет не играет за сборную. Лучше не вызывай Нойштедтера, Кутепова, вечно травмированного Черышева. Верни Денисова. Выпускай братьев вместе, а не вместо друг друга. Ах да. И сам уйди в отставку!!!

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 апреля 2018, 08:30

      Давно уже не удивляюсь хамству человека похожего на "тренера" сборной России. Просто видимо надо пережить очередной позор ЧМ и дождаться ухода из сборной этого высокомерного бездаря ((((. За Россию обидно (((.

      8
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      Рейтинг: +324

      hellkid > silver29 4 апреля 2018, 08:56

      обидно, что потом снова 4 года ждать до ЧМ. Этот ЧМ скорее всего нам в копилку не пойдет

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 3 апреля 2018, 07:44

      Павлин.

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 3 апреля 2018, 07:02

      Это у осланыча не портится настроение, денежки от результата те же, вот если бы... да это всё в каменном веке!

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 апреля 2018, 06:57

      гнать его надо а Слуцкого в сборную

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > mihail1980 3 апреля 2018, 09:42

      Менять разбитые часы на порванные трусы ...........?????????

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