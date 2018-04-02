«Если не хотите, не будем вызывать Габулова». Как Черчесов отвечает на претензии

Источники цитат: sport-express.ru, championat.com, matchtv.ru, rsport.ru, euro-football.ru
Оборона сборной – кошмар. Только факты
Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять
Главные выводы по матчу Россия – Франция
Источники цитат: sport-express.ru, championat.com, matchtv.ru, rsport.ru, euro-football.ru
Оборона сборной – кошмар. Только факты
Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять
Главные выводы по матчу Россия – Франция
До чего же самовлюбленная и неграмотная личность этот Черчес. Брр
Короче в сборной сплошные рабочие трудности и просчёты. Легче от таких ответов не стало....надо в игре что то менять, а не в словах.
А я бы Габулова взял... В отличие от многих, кто сейчас играет...
колкий умник
Габуловым сборную не испортить, он всё равно уже 5 лет не играет за сборную. Лучше не вызывай Нойштедтера, Кутепова, вечно травмированного Черышева. Верни Денисова. Выпускай братьев вместе, а не вместо друг друга. Ах да. И сам уйди в отставку!!!
Давно уже не удивляюсь хамству человека похожего на "тренера" сборной России. Просто видимо надо пережить очередной позор ЧМ и дождаться ухода из сборной этого высокомерного бездаря ((((. За Россию обидно (((.
Павлин.
гнать его надо а Слуцкого в сборную
Менять разбитые часы на порванные трусы ...........?????????