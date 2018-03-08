Как клубы РФПЛ поздравляют женщин с 8 марта

Видео от «Спартака» и ЦСКА, красота от «Ростова» и креатив из Хабаровска.

«Мы желаем вам огромного счастья, любви, здоровья и весеннего настроения!» – гласит надпись прямо под портретом Дениса Глушакова на сайте «Спартака».

А вот так звучит поздравление на видео:

У Квинси Промеса отдельное поздравление.

Вот так обратился к женщинам ЦСКА:

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.

Здесь же трехминутный видеоролик, где легионеры пытаются выговорить русские слова. Даже футболисту сборной России Марио Фернандесу они даются непросто.

Поздравление от «Зенита»:

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 марта 2018 г.

«Краснодар» порадовал отличной фотографией. Только Федору Смолову букета не досталось.

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 марта 2018 г.

Зато в «Динамо» всем хватило:

twit text — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 8 марта 2018 г.

Стильный «Локомотив»:

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.

У «Ростова» с болельщицами всегда было в порядке:

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) 8 марта 2018 г.

Неплохо покреативили в Хабаровске: футболисты клуба стали поздравлять женщин прямо на улице:

А вот так поздравляют грозненцы: «Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Международным женским днем 8 марта президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – генерального спонсора РФК «Ахмат» – Аймани Несиевну Кадырову и в ее лице всех дорогих, милых женщин! Желаем вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, семейного счастья, вечного тепла в ваших домах и мирного неба над головой! Будьте счастливы! С праздником вас!».

Казанский «Рубин» отметился в твиттере:

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) 8 марта 2018 г.

Поздравления от «Амкара»:

twit text — FC Amkar (@fc_amkar) 8 марта 2018 г.

«Урал» записал видеообращение:

У «Уфы» получилось длинно.

«Мужчины Футбольного клуба «Уфа» от всего сердца поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!

Будьте счастливы, здоровы и любимы! Пусть каждый день приносит Вам улыбки и радость! Пусть в Ваших домах царит мир и семейный уют, а вокруг будут только любящие Вас люди!

Мы всегда рады видеть большое количество болельщиц на трибунах стадиона «Нефтяник», рады ежедневно работать бок о бок с прекрасными сотрудницами клуба, и, конечно, радуемся успехам ЖФК «Уфа» и женского сектора!»

Поздравление от «Анжи» заняло целых четыре минуты.

Несколько слов от «Арсенала»:

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 8 марта 2018 г.

И от «Тосно»:

twit text — ФК ТОСНО (@fctosno) 8 марта 2018 г.

Редакция «Бомбардира» присоединяется ко всем поздравлениям. С праздником наших читательниц и всех футбольных болельщиц!