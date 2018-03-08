Как клубы РФПЛ поздравляют женщин с 8 марта

«Мы желаем вам огромного счастья, любви, здоровья и весеннего настроения!» – гласит надпись прямо под портретом Дениса Глушакова на сайте «Спартака».
А вот так звучит поздравление на видео:
У Квинси Промеса отдельное поздравление.
Трогательное поздравление от Квинси @QPromes Промеса #Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/lribYlIs42— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 марта 2018 г.
Вот так обратился к женщинам ЦСКА:
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.
Здесь же трехминутный видеоролик, где легионеры пытаются выговорить русские слова. Даже футболисту сборной России Марио Фернандесу они даются непросто.
Поздравление от «Зенита»:
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 марта 2018 г.
«Краснодар» порадовал отличной фотографией. Только Федору Смолову букета не досталось.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 марта 2018 г.
Зато в «Динамо» всем хватило:
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 8 марта 2018 г.
Стильный «Локомотив»:
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
У «Ростова» с болельщицами всегда было в порядке:
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 8 марта 2018 г.
Неплохо покреативили в Хабаровске: футболисты клуба стали поздравлять женщин прямо на улице:
А вот так поздравляют грозненцы: «Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Международным женским днем 8 марта президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – генерального спонсора РФК «Ахмат» – Аймани Несиевну Кадырову и в ее лице всех дорогих, милых женщин! Желаем вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, семейного счастья, вечного тепла в ваших домах и мирного неба над головой! Будьте счастливы! С праздником вас!».
Казанский «Рубин» отметился в твиттере:
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 марта 2018 г.
Поздравления от «Амкара»:
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— FC Amkar (@fc_amkar) 8 марта 2018 г.
«Урал» записал видеообращение:
У «Уфы» получилось длинно.
«Мужчины Футбольного клуба «Уфа» от всего сердца поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!
Будьте счастливы, здоровы и любимы! Пусть каждый день приносит Вам улыбки и радость! Пусть в Ваших домах царит мир и семейный уют, а вокруг будут только любящие Вас люди!
Мы всегда рады видеть большое количество болельщиц на трибунах стадиона «Нефтяник», рады ежедневно работать бок о бок с прекрасными сотрудницами клуба, и, конечно, радуемся успехам ЖФК «Уфа» и женского сектора!»
Поздравление от «Анжи» заняло целых четыре минуты.
Несколько слов от «Арсенала»:
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 8 марта 2018 г.
И от «Тосно»:
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— ФК ТОСНО (@fctosno) 8 марта 2018 г.
Редакция «Бомбардира» присоединяется ко всем поздравлениям. С праздником наших читательниц и всех футбольных болельщиц!