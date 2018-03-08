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    Как клубы РФПЛ поздравляют женщин с 8 марта


    5
    Голосов: 1
    08.03.2018 14:46
    Видео от «Спартака» и ЦСКА, красота от «Ростова» и креатив из Хабаровска.

    «Мы желаем вам огромного счастья, любви, здоровья и весеннего настроения!» – гласит надпись прямо под портретом Дениса Глушакова на сайте «Спартака».

    А вот так звучит поздравление на видео:

    У Квинси Промеса отдельное поздравление.

    Вот так обратился к женщинам ЦСКА:

    Здесь же трехминутный видеоролик, где легионеры пытаются выговорить русские слова. Даже футболисту сборной России Марио Фернандесу они даются непросто.

    Поздравление от «Зенита»:

    «Краснодар» порадовал отличной фотографией. Только Федору Смолову букета не досталось.

    Зато в «Динамо» всем хватило:

    Стильный «Локомотив»:

    У «Ростова» с болельщицами всегда было в порядке:

    Неплохо покреативили в Хабаровске: футболисты клуба стали поздравлять женщин прямо на улице:

    А вот так поздравляют грозненцы: «Коллектив футбольного клуба «Ахмат» сердечно поздравляет с Международным женским днем 8 марта президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова – генерального спонсора РФК «Ахмат» – Аймани Несиевну Кадырову и в ее лице всех дорогих, милых женщин! Желаем вам, дорогие наши женщины, крепкого здоровья, семейного счастья, вечного тепла в ваших домах и мирного неба над головой! Будьте счастливы! С праздником вас!».

    Казанский «Рубин» отметился в твиттере:

    Поздравления от «Амкара»:

    «Урал» записал видеообращение:

    У «Уфы» получилось длинно.

    «Мужчины Футбольного клуба «Уфа» от всего сердца поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!

    Будьте счастливы, здоровы и любимы! Пусть каждый день приносит Вам улыбки и радость! Пусть в Ваших домах царит мир и семейный уют, а вокруг будут только любящие Вас люди!

    Мы всегда рады видеть большое количество болельщиц на трибунах стадиона «Нефтяник», рады ежедневно работать бок о бок с прекрасными сотрудницами клуба, и, конечно, радуемся успехам ЖФК «Уфа» и женского сектора!»

    Поздравление от «Анжи» заняло целых четыре минуты.

    Несколько слов от «Арсенала»:

    И от «Тосно»:

    Редакция «Бомбардира» присоединяется ко всем поздравлениям. С праздником наших читательниц и всех футбольных болельщиц!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», ФК «Локомотив», ФК «Ахмат», ФК «Уфа»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +29

      ALF 01 9 марта 2018, 07:04

      У локомотива фак показывает , ну вообще.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 8 марта 2018, 22:50

      У Рубина самая оригинальная открытка!

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 8 марта 2018, 22:22

      Ахмат ах..енен

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz 8 марта 2018, 22:22

      Ахмат *******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 20:08

      все молодцы, отлично получилось! Присоединяюсь ко все поздравлениям!

      1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 8 марта 2018, 17:03

      Хабаровск молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 8 марта 2018, 16:33

      у Анжи кто то из тренеров норм сказал дорогие женщины мы работаем для вас прям в точку не чего добавить))))

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 8 марта 2018, 16:32

      Ахахах, Терек - это ТОП)))

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 марта 2018, 16:00

      Локомотив сам себя поздравил. Верное решение.

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 8 марта 2018, 15:38

      у конюшни классный ролик))

      4
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