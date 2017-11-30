Защитника «Зенита» Терентьева избили. Что об этом известно

Сегодня утром все СМИ сообщили об избиении защитника «Зенита» Дениса Терентьева. Вчера вечером во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» Терентьев не поделил место на парковке с другим жильцом. В итоге на футболиста напали двое мужчин; ему были нанесены побои и травма головы, после чего он потерял память. Терентьева доставили в больницу на скорой помощи.

Первой о происшествии сообщила супруга игрока Анжелика Терентьева.

Сперва защитник «Зенита» отказался комментировать происшедшее: «Все нормально. Не знаю, почему все встревожены. Подробности не расскажу». Затем Терентьев все-таки выложил в инстаграм фото с подтверждением побоев (на данный момент запись удалена).

Фотографию Денис снабдил обращением, полный текст которого можно прочитать тут.

Вот пара цитат из него:

«Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала».

«Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок».

В «Зените» уже прокомментировали инцидент:

«Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт».

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Дениса поддержали в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает