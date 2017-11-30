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  • Защитника «Зенита» Терентьева избили. Что об этом известно

Защитника «Зенита» Терентьева избили. Что об этом известно

Сегодня утром все СМИ сообщили об избиении защитника «Зенита» Дениса Терентьева. Вчера вечером во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» Терентьев не поделил место на парковке с другим жильцом. В итоге на футболиста напали двое мужчин; ему были нанесены побои и травма головы, после чего он потерял память. Терентьева доставили в больницу на скорой помощи.

Первой о происшествии сообщила супруга игрока Анжелика Терентьева.

Сперва защитник «Зенита» отказался комментировать происшедшее: «Все нормально. Не знаю, почему все встревожены. Подробности не расскажу». Затем Терентьев все-таки выложил в инстаграм фото с подтверждением побоев (на данный момент запись удалена).

Фотографию Денис снабдил обращением, полный текст которого можно прочитать тут.

Вот пара цитат из него:

«Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала».

«Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок».

В «Зените» уже прокомментировали инцидент:

«Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт».

***

Дениса поддержали в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Терентьев Денис
Комментарии (56)
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sammi91
1512045452
"Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым." - ******** ты хороший,вам наверное в питере что-то в воду подмешивают,что там все такие балаболы)) сто процентов сам бычку включил,а теперь плачется))
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GermanVo
1512046234
Сбили корону. Полностью уверен, что сам навыёживался, ведь футболистам этой команды все должны в ноги кланяться. И морда видно наглая. В следующий раз подумает прежде, чем звездеть.
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Italian_93
1512046342
Вые.нулся по е.алу получил, все правильно мужик сделал и на-будущее не ной как девка 14ти летняя
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alex ni
1512047842
Что за дебилы тут пишут,что за гопники тут сидят,которые поддерживают такое поведение.Из-за таких и живем в заднице!!!
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Пестрый
1512053208
И что тут гнилой базар разводить? Просто так его бить не будут руки марать! Этот видимо сам нарвался или сказал что то вот и получил!
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insider_retro
1512060437
За место на парковке многие теряют человеческое обличье... А когда ещё корона на голове, то до не правильных действий рукой подать!!.. О правомерности действий сложно судить, парню здоровья и справедливого разрешения ситуации...
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за ЦСКА с 1980г
1512062373
Живу в 100км от Москвы. Места для парковки немерено..Приезжайте..
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Ктулху
1512066142
каждый день кого-то бьют, но они фотки не выкладывают
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Ктулху
1512067742
по чести, выйди один на один, а не в милицию беги
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Пиво без газа
1512073686
Дали по морде, бывает, кто прав, кто виноват без нас разберутся. Только зачем этот позор выкладывать в соц. сети. Складывается впечатление, что с каждым годом среди футболистов, настоящих мужиков становится всё меньше. Кто-то может себе представить подобный поступок со стороны хоккеиста!!!
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