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Защитник «Зенита» Терентьев рассказал о своем избиении

30 ноября 2017, 14:20
73

Защитник «Зенита» Денис Терентьев подробно рассказал об инциденте со своим избиением. Нападение на футболиста произошло 29 ноября во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» в Санкт-Петербурге.

«Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице.

Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «Мерседесе». Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать…

Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала.

Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок.

Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты — конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую два фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию», — написал футболист в социальной сети.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Терентьев Денис
Комментарии (73)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Danish Dynamite
1512041995
Мне тоже кажется, что сам полез на рожон. Хорошо хоть ещё так, в наше *****кое время за тонну железа убить готовы. Главное правило дорожного движения в России - "три Д". ДАЙ ДУРАКУ ДОРОГУ!
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Татарин за ЦСКА
1512042327
Ничего себе защитник выхватил.Страшно смотреть!!! Здоровья и только здоровья
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3a zenit
1512044146
«Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать» что-то мне подсказывает это было не так как говорит)
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Portoz
1512044901
По любому нахамил,он же звезда из зинида
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Kapron64
1512045449
Какой бы не был разговор, зачем бить из подтяжка? Человек пристёгнут в машине, шанса ответить практически нет. Считаешь, что он не прав, попроси выйти и разобраться. Пару раз по харе бы дал и успокоился. Человек попробовал выйти, так и ещё и толпой забили... Смысл было избивать того, кто уже потерял ориентацию, и скорей всего лежит, и до такого состояния? Это что-то решило? А теперь менты/звонки/связи, суд, штраф. Вот нахера это? Не повезло Терентьеву, нарвался на отморозков! У всех мужиков такое случается, так что с почином) Зря только удалил фотки виновных, соц.сети штука интересная, можно было бы устроить такую травлю этим уродам! Глядишь, фанаты Зенита потом отмудахали бы их до такого же состояния, а может и Ростовские фанаты подсобили =)
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Italian_93
1512046186
Вые.нулся получил, тем более мужик за жену заступился, а этот расплакался, как девка и в инет все, как баба ей богу, таких пи.дить надо толпами, мужик красавчик
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Павелий
1512048129
А пост подтёр.... Сам стал бычиться, сам получил. Всё, что связано с Зенитом, - это хамство, наглость, криминал и вседозволенность! Мне стыдно, что такой клуб как Зенит играет в РФПЛ!
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p0ijnp4c9ikoa
1512051225
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://cuu.su/Ne
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gennadiy
1512053846
А ещё мне нравится - полиция ДУМАЕТ возбуждать дело или нет.Классно правда?
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ТЕКСТИЛЬ
1512057164
САМ ВИДАТЬ ГРУБАНУЛ ЗА ЧТО И ПОЛУЧИЛ ОТВЕТКУ. стрёмно выносить всё это.
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