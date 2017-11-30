Защитник «Зенита» Терентьев рассказал о своем избиении

Защитник «Зенита» Денис Терентьев подробно рассказал об инциденте со своим избиением. Нападение на футболиста произошло 29 ноября во дворе жилого комплекса «Иван-да-Марья» в Санкт-Петербурге.

«Здравствуйте. Мужчинам ведь не страшны синяки на лице.

Вчера, возвращаясь с автограф-сессии в Пулково, подъехал к дому. Девушка выезжала со двора, на вид лет 40, на светлом «Мерседесе». Я попросил ее отъехать чуть вперед, показав поворотником направо и прожестикулировав, в каком направлении ей нужно проехать. Стояла, не понимала, что ей делать…

Сзади моей машины подошел человек и маяковал что-то в окне. Я открыл окно. Он говорит: «Сдай назад», я в ответ: «Давай не рассказывай, сам разберусь, что делать». На это он начал бычиться и резко к моей голове приблизился. Потом отошел на шаг-два, я отвернулся и получил неожиданный удар в лицо, будучи пристегнутым. Последнее, что я помню, — я собрался выйти, дальше память пропала.

Очевидцы рассказывают, что он был не один. Проснулся в своей машине через 10 минут. Не понимаю, как я смог проехать эти 30 метров. Лужи крови испугали моих родных, близких, но не меня. Этот мудак должен быть наказан по чести!!! Больше слов нет. Публикую его фото, надеюсь, судьба его наградит и будет держать ответ передо мной за этот поступок.

Спасибо моим друзьям за поддержку, журналисты — конченые чайки!!! Ни морали, ни нравственности. Жаль из-за этого пропускать заключительный остаток сезона. Публикую два фото этого нападавшего. Если кто-то его знает, дайте информацию», — написал футболист в социальной сети.