Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года

Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года

Санти Касорла лечит лодыжку с октября прошлого года – мы недавно подробно об этом писали. Лидер «Арсенала» точно не сыграет в футбол до конца этого года, так что срок его восстановления составит минимум 438 дней. Ужасные цифры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Полузащитник «Стока» Стивен Айленд поломал ногу в мае прошлого года, и с тех пор мы его не видели. Срок восстановления ноги Айленда составит минимум 600 дней – за это время фанаты забудут, что в их команде играл такой человек.

Резервный кипер «Ливерпуля» Адам Богдан порвал крестообразные связки в прошлом ноябре и пока не может составить конкуренцию Миньоле и Кариусу. 407 дней – минимальный срок заточения Богдана в лазарете.

У вингера «Эвертона» Янника Боласи те же проблемы, что у Богдана – разрыв крестообразных связок. Нынешнему «Эвертону», который прозябает на 17-м месте, Боласи точно бы не помешал, но придется подождать до Нового года.

Коннор Уикхэм вылетел из строя «Кристал Пэлас» ровно год назад – он тоже порвал крестообразную связку. Парень точно не вернется в состав до Нового года, и это печальные новости для Роя Ходжсона: команда в ее положении нуждается в любых свежих силах.

Защитник «Шапекоэнсе» Нету пережил ужасную катастрофу, в которой погибло большинство его товарищей по команде. Но Нету все еще надеется вернуться в футбол: он усиленно работает в тренажерном зале и продолжает восстановление. Посмотрите, какие голы он забивал – ради еще одного такого мгновения стоит потрудиться.

Фумия Хаякава – молодой японский защитник, у которого в апреле прошлого года обнаружили лейкемию. Игрок приостановил карьеру и может вообще не вернуться в футбол, даже если победит болезнь. Впрочем, у нас есть пример Стиляна Петрова: болгарский капитан «Астон Виллы» поборол лейкемию и не вернулся в игру только потому, что и так был в предпенсионном (по футбольным меркам) возрасте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный российский отсутствующий – Виктор Файзулин, который не играл в футбол с сентября 2015 года. Полузащитник «Зенита» пообещал сыграть на чемпионате мира-2018, но, похоже, шутки про мертвого Файзулина никогда не умрут.

«Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только давно в Находке, делали операцию, и после нее он до конца недотренировал ногу. Он колено в итоге не полностью «сделал». И выявилось это только через десять лет, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – печальную правду о проблемах Файзулина год назад рассказал Аршавин.

8 мощных сборных, которые не попали на ЧМ-2018

Касорла Санти Айрленд Стивен Файзулин Виктор Богдан Адам Уикхэм Коннор Боласи Янник
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1511955953
из всех реально жалко Касорлу
Ответить
DOCTOR PENALTY
1511963615
Парни, вы все достойные игроки. Выздоравливайте. Пора возвращаться.
Ответить
Федорыч-НН
1511963743
Судя по этой статье, уровень спортивной медицины в Англии достаточно низок. Или футболисты АПЛ "сачки" и симулянты. В других странах (лигах), очевидно, таких проблем у футболистов нет. Совет журналисту: прежде чем браться за перо (садиться за клавиатуру) - изучи тему досконально.
Ответить
Чуни Муни
1511964483
Хорошо когда есть кем заменить, а если нет такой возможности? Совсем хреново.
Ответить
OfaZavr
1511969322
Всем здоровья!
Ответить
Karpathian
1511973885
здоровья, мужики!
Ответить
Черкизовский Кот
1512030831
Здоровья вам, Парни! Особенно бразильцу Нету.
Ответить
Hugo Lloris
1512164271
ахах файзулин жив??
Ответить
Главные новости
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+