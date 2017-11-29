Касорла, Файзулин и другие футболисты, которые не играют больше года

Санти Касорла лечит лодыжку с октября прошлого года – мы недавно подробно об этом писали. Лидер «Арсенала» точно не сыграет в футбол до конца этого года, так что срок его восстановления составит минимум 438 дней. Ужасные цифры.

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Полузащитник «Стока» Стивен Айленд поломал ногу в мае прошлого года, и с тех пор мы его не видели. Срок восстановления ноги Айленда составит минимум 600 дней – за это время фанаты забудут, что в их команде играл такой человек.

Резервный кипер «Ливерпуля» Адам Богдан порвал крестообразные связки в прошлом ноябре и пока не может составить конкуренцию Миньоле и Кариусу. 407 дней – минимальный срок заточения Богдана в лазарете.

У вингера «Эвертона» Янника Боласи те же проблемы, что у Богдана – разрыв крестообразных связок. Нынешнему «Эвертону», который прозябает на 17-м месте, Боласи точно бы не помешал, но придется подождать до Нового года.

Коннор Уикхэм вылетел из строя «Кристал Пэлас» ровно год назад – он тоже порвал крестообразную связку. Парень точно не вернется в состав до Нового года, и это печальные новости для Роя Ходжсона: команда в ее положении нуждается в любых свежих силах.

Защитник «Шапекоэнсе» Нету пережил ужасную катастрофу, в которой погибло большинство его товарищей по команде. Но Нету все еще надеется вернуться в футбол: он усиленно работает в тренажерном зале и продолжает восстановление. Посмотрите, какие голы он забивал – ради еще одного такого мгновения стоит потрудиться.

Фумия Хаякава – молодой японский защитник, у которого в апреле прошлого года обнаружили лейкемию. Игрок приостановил карьеру и может вообще не вернуться в футбол, даже если победит болезнь. Впрочем, у нас есть пример Стиляна Петрова: болгарский капитан «Астон Виллы» поборол лейкемию и не вернулся в игру только потому, что и так был в предпенсионном (по футбольным меркам) возрасте.

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Главный российский отсутствующий – Виктор Файзулин, который не играл в футбол с сентября 2015 года. Полузащитник «Зенита» пообещал сыграть на чемпионате мира-2018, но, похоже, шутки про мертвого Файзулина никогда не умрут.

«Файзулин два года не играет из-за того, что ему так же, только давно в Находке, делали операцию, и после нее он до конца недотренировал ногу. Он колено в итоге не полностью «сделал». И выявилось это только через десять лет, потому что не до конца колено выгибалось, и он заработал себе артрит», – печальную правду о проблемах Файзулина год назад рассказал Аршавин.

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