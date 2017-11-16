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    8 мощных сборных, которые не попали на ЧМ-2018


    4.1
    Голосов: 16
    16.11.2017 11:00
    Эти знаменитые команды посмотрят чемпионат мира по телевизору.

    Италия

    Непопадание Италии на ЧМ-2018 – самая громкая сенсация всего отборочного этапа. Конечно, в группе с Испанией занять первое место тяжело, но в стыках одолеть Швецию итальянцам вполне было по силам. Впрочем, и одного пропущенного гола в двух матчах хватило, чтобы не попасть на турнир.

    Голландия

    Голландцы уже пропустили Евро-2016, умудрившись не попасть даже в число 24 лучших команд Европы. Кошмар продолжился и на отборочном этапе к ЧМ-2018: «оранжевые» заняли третье место в группе, пропустив вперед французов и шведов. Таким образом, мир не увидит Голландию на больших турнирах как минимум шесть лет.

    Уэльс

    Непопадание валлийцев на чемпионат мира ни для кого не стало бы сюрпризом, если бы не успешное выступление команды Криса Коулмэна на предыдущем чемпионате Европы, где Уэльс дошел полуфинала, причем устранил с дороги одного из фаворитов – команду Бельгии. Но в квалификации валлийцы недотянули даже до стыков, заняв третью строчку позади сербов и ирландцев.

    Чили

    Лучшая команда Южной Америки, которая выиграла два подряд континентальных турнира, в Россию не приедет. Она всем очень понравилась на Кубке конфедераций в нашей стране, ее фанатов здесь снова ждали, но сборная Чили не попала в квалификации даже на пятое «стыковое» место. Оглушительный провал Видаля, Санчеса и их партнеров.

    США

    В ту же ночь, когда вылетали чилийцы, бедствие потерпела и сборная США. Американцы на последних ЧМ смотрелись довольно бодро, даже когда уступали более сильным командам, именно поэтому непопадание США на ЧМ-2018 – это тоже потеря. Сенсация случилась в последнем туре, когда американцы проиграли аутсайдеру Тринидаду и Тобаго, а конкуренты – Гондурас и Панама – сумели победить и обогнать США.

    Кот-д’Ивуар

    Сейчас «слоны» уже выглядят совсем не так мощно, как раньше, хотя на прошлых ЧМ толку от этой команды было мало – она ни разу не выходила из группы, даже имея приличный состав. Сейчас в нем уже нет Туре или Дрогба, но Жервиньо и Думбия вполне могли бы украсить чемпионат мира. Но последний матч, в котором устраивали только победа, Кот-д’Ивуар провалил, проиграв дома марокканцам.

    Алжир

    Провалы крепкой алжирской команды удивляют раз за разом – она и на Кубке Африки выглядела нелепо, и в квалификации к ЧМ-2018 растеряла шансы на выход еще задолго до окончания отборочного турнира. Тех самых парней, что выбросили нас с последнего чемпионата мира, в России мы не увидим. Хотя с Браими, Марезом и Слимани могло быть веселее.

    Узбекистан

    Многие из нас болели за команду Узбекистана в квалификации, но порадовать она так и не смогла. Последнего шага узбекам снова не хватило. В последнем туре в группе нужно было обыгрывать Южную Корею, чтобы попасть на ЧМ напрямую, но Узбекистан еще и еле удержал ничью 0:0. Так что снова «не в этот раз».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, SI, ESPN
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 16
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    Комментарии (30)
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    mihail1980
    1510845999
    если кого и жалко из всех не попавших так это Буффона.Я на его слезы смотрел чуть сам не заплакал
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    Hugo Lloris
    1510846214
    ***** не понимаю тупых школьников которые жалеют буффона который будучи миллионером не едет в возрасте 40 лет в рашку,а на лунева который мог умереть им *****
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    insider_retro
    1510848101
    Перечисленные сборные не прошли квалификационный отбор... Значит пока не соответствуют высоким требованиям отбора на ЧМ... Хотя некоторых, действительно, жаль... Но жизнь не заканчивается!..
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    nikurit
    1510849735
    Узбекистон мощная команда? И какая у нее мощность?
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    Красногорск_Фан
    1510860020
    Чили у нас побывало и оставило хорошую память. У остальных и правда был не матч жизни, а времени вагон. отборы, стыки. и хрен с ними
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    Burtaze
    1510866253
    печалька......
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    Pres Arsenal
    1510870135
    Большинство сборных виноваты сами,а именно Италия,Чили,Уэльс,Кот д"Ивуар и США,у них сильный состав,заслуживающий играть на ЧМ,либо это крепкие командные сборные,как последних две.На Голландию,Алжир и Узбекистан я никогда бы не поставил что они вышли бы со своих групп,у них чересчур сильные соперники были,а у Голландии вообще сейчас огромный спад как в клубном футболе(финал ЛЕ Аякса пожалуй не в счет,я бы его назвал случайностью),так и в сборной.
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    STALKER27
    1510870416
    Как-то грустно...
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    Petrak86
    1510885558
    Что среди "мощных" сборных делает Узбекистан? Как минимуи половина евпропейских команд, не попавших на ЧМ будут "помощнее"
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    Axe111
    1511309170
    Узбекистан ахаха а почему нет в списке Афганистана? ??????
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