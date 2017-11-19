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Бывшие чемпионы вдохновили «Зенит». Забил даже Дзюба

Фанаты «Зенита» вывесили крутой баннер о том, где настоящая футбольная столица. В Санкт-Петербурге перед матчем с «Тосно» вспомнили чемпионов 2007 года. Но современный «Зенит» все-таки отличается от той победной команды. 384 минуты команда Манчини провела без забитых голов. Это стало повторением голевого антирекорда 1998 года. Но тут же «Зенит» прервал засуху, а потом команду прорвало.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Паредес реализовал пенальти, а потом отличились Кузяев, Иванович и Кокорин. До унизительного разгрома довел ситуацию Дзюба. Для Артема этот гол стал первым в этом сезоне, а матч против «Тосно» – сотым за «Зенит». Если начал забивать даже он, то прежний «Зенит» точно возвращается.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Этот тур оказался победным для всех лидеров, но уже в следующем нас ждет классная битва «Зенита» и «Спартака». К ней обе команды подходят в хорошей форме, а мифы о малом количестве мячей в российском футболе быстро развеиваются.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Тосно»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (17)
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VVVnnn
1511117931
"Самое посещаемое дерби страны." Трололо всем назло.
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vodomut
1511118099
даже Дзюба -смешно!
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Федорыч-НН
1511119211
Я бы сказал: забили даже Кокорин и Дзюба. Ждем новых всплесков от Орлова, что-то он загрустил в последнее время.
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woyser
1511129862
В победе Зенита сомневались, только свиньи. Зенит с победой!!!
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TUMS
1511131537
Да, Дзюба забил - это сенсация!
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Артурка32
1511199471
Да, московским клубам можно только завидовать такой посещаемости))) особенно со слабыми командами
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Paladius
1511272660
У Дзюбы статистика по забитым голам, как у Роналду. Он великий!!!=)))
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чемпион мира1
1511711805
еще через 10 лет-чемпион
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