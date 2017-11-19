Бывшие чемпионы вдохновили «Зенит». Забил даже Дзюба

Фанаты «Зенита» вывесили крутой баннер о том, где настоящая футбольная столица. В Санкт-Петербурге перед матчем с «Тосно» вспомнили чемпионов 2007 года. Но современный «Зенит» все-таки отличается от той победной команды. 384 минуты команда Манчини провела без забитых голов. Это стало повторением голевого антирекорда 1998 года. Но тут же «Зенит» прервал засуху, а потом команду прорвало.

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Паредес реализовал пенальти, а потом отличились Кузяев, Иванович и Кокорин. До унизительного разгрома довел ситуацию Дзюба. Для Артема этот гол стал первым в этом сезоне, а матч против «Тосно» – сотым за «Зенит». Если начал забивать даже он, то прежний «Зенит» точно возвращается.

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Этот тур оказался победным для всех лидеров, но уже в следующем нас ждет классная битва «Зенита» и «Спартака». К ней обе команды подходят в хорошей форме, а мифы о малом количестве мячей в российском футболе быстро развеиваются.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Тосно»