Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Ставки сделаны Все блоги -

    В чемпионате России очень мало забивают. И это серьезная проблема

    18 ноября 2017
    Среди топ-20 лучших чемпионатов мы самые незрелищные. Доказательства – в этом материале.

    «На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние десять лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – так охарактеризовал этот сезон чемпионата России Алан Дзагоев. И, похоже, он прав.

    Много борьбы, но мало голов. Российские команды в среднем за игру забивают по 2,18 мяча. И это худший показатель среди топ-20 чемпионатов в мире.

    Кол-во голов в среднем за матч. Чемпионаты:

    Турция: 3,23

    Голландия: 3,01

    Бельгия: 2,98

    Австрия: 2,93

    Италия: 2,92

    Дания: 2,90

    Швейцария: 2,89

    Норвегия: 2,81

    Испания: 2,75

    Шотландия: 2,74

    Португалия: 2,71

    Германия: 2,67

    Франция: 2,66

    Англия: 2,57

    Чехия: 2,51

    Бразилия: 2,40

    Беларусь: 2,30

    Аргентина: 2,27

    Украина: 2,23

    Россия: 2,18.

    Лишь у двух команд РФПЛ есть положительный баланс средних тоталов по забитым голам – это «Анжи» и «Спартак». Ставка «тотал больше 2,5» сыграла десять раз в 16 матчах махачкалинцев, тогда как у красно-белых таких игр девять.

    Кстати, в матче последнего тура лидер по результативности нашего чемпионата играл на выезде с худшей командой лиги по голам – «Амкаром», в играх которого в среднем забивается чуть больше одного гола. Результативность в итоге взяла верх – 2:1.

    Вообще, для пермяков подобный счет удивителен – команда Гаджиева не только мало забивает, но и крайне редко пропускает: ставка «обе забьют» в матчах с участием «Амкара» выигрывала лишь три раза из 16 (худший показатель среди всех клубов). Наилучший показатель – у другой уральской команды, которая забивала и пропускала зараз в 11 встречах.

    Наиболее популярный исход в РФПЛ – это минимальная победа хозяев: 15 процентов всех матчей заканчивались со счетом 1:0. Далее идут счета 0:1 (14%) и 0:0 (12%). Приготовились смотреть какой-нибудь крутой матч чемпионата России на этих выходных? Есть немалая вероятность (41%), что он завершится именно так.

    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 19 ноября 2017, 10:59

      Автобусы, автобусы-чемпионат буксует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18377

      paracetamol 18 ноября 2017, 11:26

      Чемпионат автобусных автопарков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Minandinho 18 ноября 2017, 10:48

      Короче, нужно начинать смотреть чемпионат Турции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2017, 10:17

      ЦСКА-Зенит 0:0 (первый круг)! Интересно, кто из этих команд играл в футбол, если по воротам не было ни одного удара? Дзагоев, ты о чем "лепишь горбатого"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 ноября 2017, 10:14

      в среднем за матч 2 гола-нормально.что счет должен быть как в хоккее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 ноября 2017, 09:38

      Очередной бред цифромана !!! Очередной околофутбольный *спесиалист*!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 17 ноября 2017, 17:03

      Мне интересно, никто никогда не задумывался, что Кокорин и Смолов в отличие от других хотя бы забивают? чуть ли не единственные из русских, тогда какие можно предъявлять претензии если у нас в стране 2-3, может быть 4 нападающих. А каким бы ты классным не был нападающим, сделать против обороны в 10 человек ты ничего не сможешь. Автобусы то мы ставить научилась в родном чемпионате, но толку от этого? футбол не развивается если играть так каждый последующий сезон. Так что вполне закономерно что в Европе у нас выпускают только атакующие команды, другим там делать нечего.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 17 ноября 2017, 16:56

      Посмотрим на сегодняшних матчах.)

      Чехия. Синот Лига
      17:00 Спарта - Высочина ТБ2,5 1,57
      Турция. Суперлига
      20:00 Бешикташ - Акхисар Беледиеспор ТБ2,5 1,52
      Украина. Премьер-лига
      20:00 Шахтер Дн - Александрия ТМ2,5 2,5
      Франция. Лига 1
      21:00 Лилль - Сент-Этьен ТБ2,5 2,43
      Дания. Суперлига
      21:00 Хельсингор - Хобро ТБ2,5 2,19
      Германия. Бундеслига
      22:30 Штутгарт - Боруссия Д ТБ2,5 1,53
      Бельгия. Про-Лига
      22:30 Шарлеруа - Мехелен ТБ2,5 1,82
      Франция. Лига 1
      22:45 Амьен - Монако ТБ2,5 1,9
      Испания. Примера
      23:00 Жирона - Реал Сосьедад ТБ2,5 1,84

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Zenit-84 17 ноября 2017, 19:56

      Если это экспресс, то даже надеяться на успех не стоит)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79294

      Zenit-84 > Обер-КанцлерЪ 17 ноября 2017, 19:58

      Нет, это одинары)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Aleks1101 17 ноября 2017, 16:22

      Потому что есть в РФПЛ болото из команд с середины таблицы и нижней её части, которые ставят автобусы. Им все равно на зрелищный футбол, главное прописку сохранить в РФПЛ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Aleks1101 18 ноября 2017, 10:20

      А ЦСКА с Зенитом какие "Икарусы" поставили друг против друга? Если у команд из нижней части таблицы нет игроков и денег, то они это делают вынужденно, но ЦСКА и Зенит......!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 