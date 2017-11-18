В чемпионате России очень мало забивают. И это серьезная проблема

Автобусы, автобусы-чемпионат буксует
«На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние десять лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – так охарактеризовал этот сезон чемпионата России Алан Дзагоев. И, похоже, он прав.
Много борьбы, но мало голов. Российские команды в среднем за игру забивают по 2,18 мяча. И это худший показатель среди топ-20 чемпионатов в мире.
Кол-во голов в среднем за матч. Чемпионаты:
Турция: 3,23
Голландия: 3,01
Бельгия: 2,98
Австрия: 2,93
Италия: 2,92
Дания: 2,90
Швейцария: 2,89
Норвегия: 2,81
Испания: 2,75
Шотландия: 2,74
Португалия: 2,71
Германия: 2,67
Франция: 2,66
Англия: 2,57
Чехия: 2,51
Бразилия: 2,40
Беларусь: 2,30
Аргентина: 2,27
Украина: 2,23
Россия: 2,18.
Лишь у двух команд РФПЛ есть положительный баланс средних тоталов по забитым голам – это «Анжи» и «Спартак». Ставка «тотал больше 2,5» сыграла десять раз в 16 матчах махачкалинцев, тогда как у красно-белых таких игр девять.
Кстати, в матче последнего тура лидер по результативности нашего чемпионата играл на выезде с худшей командой лиги по голам – «Амкаром», в играх которого в среднем забивается чуть больше одного гола. Результативность в итоге взяла верх – 2:1.
Вообще, для пермяков подобный счет удивителен – команда Гаджиева не только мало забивает, но и крайне редко пропускает: ставка «обе забьют» в матчах с участием «Амкара» выигрывала лишь три раза из 16 (худший показатель среди всех клубов). Наилучший показатель – у другой уральской команды, которая забивала и пропускала зараз в 11 встречах.
Наиболее популярный исход в РФПЛ – это минимальная победа хозяев: 15 процентов всех матчей заканчивались со счетом 1:0. Далее идут счета 0:1 (14%) и 0:0 (12%). Приготовились смотреть какой-нибудь крутой матч чемпионата России на этих выходных? Есть немалая вероятность (41%), что он завершится именно так.