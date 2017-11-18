В чемпионате России очень мало забивают. И это серьезная проблема

Среди топ-20 лучших чемпионатов мы самые незрелищные. Доказательства – в этом материале.

«На моей памяти это худший чемпионат, который проводился за последние десять лет. В футбол можно играть только с «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – так охарактеризовал этот сезон чемпионата России Алан Дзагоев. И, похоже, он прав.

Много борьбы, но мало голов. Российские команды в среднем за игру забивают по 2,18 мяча. И это худший показатель среди топ-20 чемпионатов в мире.

Кол-во голов в среднем за матч. Чемпионаты:

Турция: 3,23

Голландия: 3,01

Бельгия: 2,98

Австрия: 2,93

Италия: 2,92

Дания: 2,90

Швейцария: 2,89

Норвегия: 2,81

Испания: 2,75

Шотландия: 2,74

Португалия: 2,71

Германия: 2,67

Франция: 2,66

Англия: 2,57

Чехия: 2,51

Бразилия: 2,40

Беларусь: 2,30

Аргентина: 2,27

Украина: 2,23

Россия: 2,18.

Лишь у двух команд РФПЛ есть положительный баланс средних тоталов по забитым голам – это «Анжи» и «Спартак». Ставка «тотал больше 2,5» сыграла десять раз в 16 матчах махачкалинцев, тогда как у красно-белых таких игр девять.

Кстати, в матче последнего тура лидер по результативности нашего чемпионата играл на выезде с худшей командой лиги по голам – «Амкаром», в играх которого в среднем забивается чуть больше одного гола. Результативность в итоге взяла верх – 2:1.

Вообще, для пермяков подобный счет удивителен – команда Гаджиева не только мало забивает, но и крайне редко пропускает: ставка «обе забьют» в матчах с участием «Амкара» выигрывала лишь три раза из 16 (худший показатель среди всех клубов). Наилучший показатель – у другой уральской команды, которая забивала и пропускала зараз в 11 встречах.

Наиболее популярный исход в РФПЛ – это минимальная победа хозяев: 15 процентов всех матчей заканчивались со счетом 1:0. Далее идут счета 0:1 (14%) и 0:0 (12%). Приготовились смотреть какой-нибудь крутой матч чемпионата России на этих выходных? Есть немалая вероятность (41%), что он завершится именно так.