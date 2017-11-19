Он провалился в «Зените», но стал забивным форвардом в Туле

Лучший сезон в карьере

Лука Джорджевич доказывает, что он – забивной форвард. Шесть голов в 15 матчах за тульский «Арсенал» вывели его на пятое место в списке бомбардиров. Тренер «Арсенала» Миодраг Божович прямо говорит, что по итогам сезона Джорджевич войдет в тройку.

Джорджевич поражает не только голами, но и самоотдачей. На победную игру с «Краснодаром» он вышел после трех дней с температурой. Приход черногорца усадил в запас аргентинца Расича. В предыдущем сезоне тот был лидером «Арсенала», но теперь все играют на Джорджевича.

Черногорский форвард знаменит болельщицкими пристрастиями, давним знакомством с Промесом и желанием зажечь в «Зените». Пока Артем Дзюба портит атакующую игру «Зенита», Джорджевич прогрессирует в Туле. И все еще надеется, что будет зажигать в «Зените».

Болельщик «Партизана»

Лука знает об успехе «Црвены Звезды» в Кубке чемпионов. В 1991-м году сербы в финале турнира обыграли в послематчевых пенальти «Марсель» (5:3). Решающий гол тогда забил черногорец Дарко Панчев. Джорджевичу это безразлично, потому что он болеет за «Партизан». Игрок говорит, что его заразили из ближнего окружения. Поэтому он мечтает когда-нибудь сыграть за «Партизан».

Знакомство с Промесом

Впервые с Голландией Джорджевич познакомился в 16 лет, когда попал на просмотр в ПСВ. Тогда он рубился за право попасть в клубную структуру с Депаем. В итоге он не подошел местному гранду и вернулся в Черногорию, а затем перешел в «Зенит».

В 2013-м Лука отправился в аренду в «Твенте». Там его чаще выпускали на замены. «Все располагало к тому, чтобы проявить себя, но, наверное, я сам не совсем правильно распорядился своим шансом. В эйфории чувствовал, что забью в первом же сезоне голов 30. Неправильно было так думать! Пошли матчи, я раз не забил, два… Начал нервничать», – говорил Джорджевич.

Та поездка запомнилась Джорджевичу знакомством с Квинси Промесом. «Он играл очень хорошо. Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей», – удивлялся Лука. После того сезона Промес отправился в «Спартак». Джорджевич ушел в «Сампдорию», где пересекся с Самюэлем Это`О.

Тактика Михайловича

В «Сампдорию» Лука почти не играл, но получил массу теоретических знаний. Правда, спорно, насколько они ему пригодились в будущем. По словам нападающего, тогдашний тренер «Сампдории» Синиша Михайлович мог по часу давать тактические установки команде и перед тренировками, и перед самими матчами. Тогда «Сампдория» финишировала шестой в чемпионате, а Джорджевич транзитом через вторую команду «Зенита» оказался клубе испанской Сегунды «Понферрадина».

Гол в ворота «Маккаби»

Год назад «Зенит» в рамках группового этапа Лиги Европы встречался на выезде с «Маккаби». К 70-й минуте матча российский клуб проигрывал со счетом 0:3. Через семь минут на поле Луческу заменил Кержаков на Джорджевича и не ошибся: Лука поучаствовал в камбэке сине-бело-голубых, а на 91-й минуте встречи вывел петербуржцев вперед – 4:3.

После матча черногорец назвал себя «джокером» команды, но чуда не случилось, и спустя какое-то время он потеряет доверие тренера. А матч в Тель-Авиве так и остался самым ярким впечатлением (после крупной домашней победы над «Спартаком») от команды Луческу.

Минувшим летом Манчини прямо сказал черногорцу, что парню нужно искать игровое время в другой команде. «Зениту» Джорджевич принадлежит уже семь лет и откровенно устал от того, что в Петербурге ему не доверяют. Агент футболиста Игор Глушевич недавно заявил: «Он хочет стать лучшим бомбардиром РФПЛ – если не в этом году в «Арсенале», то точно в следующем сезоне в «Зените». Но ждет ли его «Зенит»?

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