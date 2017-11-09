В каких формах сборные выступят на ЧМ-2018. Стиль!

Тони Кроос и новый комплект сборной Германии.

Лео Месси и классический вариант для сборной Аргентины от Adidas.

Очень яркая и запоминающаяся форма сборной Испании!

Бельгийцы не отстают от испанцев.

Колумбия тоже смотрится достаточно эффектно. Особенно на Хамесе.

Серьезный Чичарито и мексиканский комплект.

Форма японцев, которой не достает длинных рукавов, чтобы стать стильной рубашкой в горошек.

Классические варианты Швеции и Северной Ирландии.

Не забываем и про ретро-форму нашей сборной!

Отметим, что вокруг экипировки сборной Испании развернулась полемика. В условиях напряженной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, многих испанцев настораживает наличие фиолетовых цветов в форме национальной сборной. Этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Производитель экипировки утверждает, что цвет полос справа – синий, однако из-за его насыщенности и сочетания с красным он может показаться фиолетовым. А что видите вы?

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