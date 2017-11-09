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В каких формах сборные выступят на ЧМ-2018. Стиль!

Тони Кроос и новый комплект сборной Германии.

Лео Месси и классический вариант для сборной Аргентины от Adidas.

Очень яркая и запоминающаяся форма сборной Испании!

Бельгийцы не отстают от испанцев.

Колумбия тоже смотрится достаточно эффектно. Особенно на Хамесе.

Серьезный Чичарито и мексиканский комплект.

Форма японцев, которой не достает длинных рукавов, чтобы стать стильной рубашкой в горошек.

Классические варианты Швеции и Северной Ирландии.

Не забываем и про ретро-форму нашей сборной!

Отметим, что вокруг экипировки сборной Испании развернулась полемика. В условиях напряженной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, многих испанцев настораживает наличие фиолетовых цветов в форме национальной сборной. Этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Производитель экипировки утверждает, что цвет полос справа – синий, однако из-за его насыщенности и сочетания с красным он может показаться фиолетовым. А что видите вы?

[poll id=1474]

Аргентина Япония Россия Германия Испания Мексика Колумбия Бельгия Швеция Северная Ирландия
Комментарии (13)
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TAGANROG 161
1510230572
Особого изыска не видно,африканцы могут что-то интересное придумать.
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Помпомпом
1510233085
Колумбия, Мексика, Япония - а что за фон?:) гараж, стройка..
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Italian_93
1510233342
Да у всех гавно, особенно наша, как будто купили футболку за 100 у чурбанов на рынке
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vanchope34
1510233763
Ничего нового!!!!А у нас так вообще говно мамонта!!!!
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папа сибиряк
1510235959
похоже Адидас сделал ставку на ретро, у всех расцветка аля начало девяностых, фанатам со стажем приятно, но могли бы и лучше. Уверен у Найка и особенно у Пумы будит все современней и симпатичней.
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MU-fanatic
1510240669
Бельгийцы выделились все-таки!)))по середине эмблему забабахали...молорики!
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DeviDjons
1510251931
Надо было нашим платья сшить и колготки красные
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giluxa1963
1510293228
ретро форма ,ретро мяч ,ретро игра, а новое что будет на этом чемпионате
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RISHANTOS
1510382759
Адидас рулит)
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x-x-x-x-x
1510396661
немцы лучще и здесь
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