В каких формах сборные выступят на ЧМ-2018. Стиль!

Тони Кроос и новый комплект сборной Германии.
Лео Месси и классический вариант для сборной Аргентины от Adidas.
Очень яркая и запоминающаяся форма сборной Испании!
Бельгийцы не отстают от испанцев.
Колумбия тоже смотрится достаточно эффектно. Особенно на Хамесе.
Серьезный Чичарито и мексиканский комплект.
Форма японцев, которой не достает длинных рукавов, чтобы стать стильной рубашкой в горошек.
Классические варианты Швеции и Северной Ирландии.
Не забываем и про ретро-форму нашей сборной!
Отметим, что вокруг экипировки сборной Испании развернулась полемика. В условиях напряженной политической ситуации, связанной со стремлением Каталонии к независимости, многих испанцев настораживает наличие фиолетовых цветов в форме национальной сборной. Этот цвет ассоциируется с республиканским периодом в истории Испании.
Производитель экипировки утверждает, что цвет полос справа – синий, однако из-за его насыщенности и сочетания с красным он может показаться фиолетовым. А что видите вы?
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