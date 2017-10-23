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    Главное дерби Франции – это мощь. Даже «ПСЖ» трудно


    4.8
    Голосов: 4
    23.10.2017 00:15
    Удаление Неймара, позднее спасение Кавани, ненависть портового города – было очень горячо.

    «Марсель» – «ПСЖ» – главное дерби чемпионата Франции, которое всегда получается горячим, эмоциональным и зубодробительным. Несмотря на то, что сейчас команды находятся в разных весовых категориях, поездка на «Велодром» по определению не обещала парижанам легкой прогулки. Так и получилось: «ПСЖ» впервые в сезоне едва не проиграл, а Неймар наконец почувствовал, что Лига 1 – это не такой уж и курорт.

    О ненависти, которую болельщики «Марселя» испытывают к «ПСЖ», исчерпывающе рассказывает это видео:

    Неймара забрасывали различными предметами каждый раз, когда он подавал угловой.

    В итоге бразилец не вытерпел и при счете 2:1 в пользу «Марселя» отхватил две желтые карточки за три минуты. Это первое удаление, которое самый дорогой игрок в истории футбола заработал за «ПСЖ».

    Ничью для парижан вытащил фантастический удар Эдинсона Кавани со штрафного.

    В твиттере уже шутят, что уругваец наверняка обрадовался удалению Неймара.

    Французское Ле Классик – это всегда горячо!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka Football‏, Global Look Press, Твиттер
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11

      qery 23 октября 2017, 15:37

      Дерби - это матч между командами из одного города!!!! Хватит к дерби все более-менее значимые матчи приплетать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +112

      Rainbringer > qery 23 октября 2017, 23:03

      Где ты такое вычитал? Под словом "дерби" подразумевается принципиальное противостояние с многолетней историей. При этом не обязательно, чтобы команды были из одного города, просто по статистике чаще так получаются из-за принципиальности противостояния фанатов из одного города. Ливер и МЮ из разных городов, но их матчи всегда назывались дерби, а противостояние Миллуолла и Арсенала, например, язык не повернётся назвать дерби, хоть и оба клуба из Лондона.

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Rainbringer 24 октября 2017, 09:17

      Вы оба правы,не спорьте))
      Дерби - матчи наиболее непримиримых соперников, например команд из одного города.
      https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8

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      Рейтинг: +11

      qery > Rainbringer 30 октября 2017, 16:29

      Де́рби (англ. derby) — спортивное соревнование между соперниками, как правило, из одного города или региона.
      Вопросы есть?
      Журналюги стали это слово везде пихать, вы и хаваете. Учи теорию, прежде чем такие комментарии писать.

      0
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      Рейтинг: +11

      qery > Rainbringer 30 октября 2017, 16:32

      Как раз Миллуолл и Арсенал и есть дерби, а Ливерпуль и МЮ просто топ-матч

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      Рейтинг: +106

      nice_taste > qery 6 ноября 2017, 01:09

      тогда уж скорее миллуолл и вестхэм )

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      Рейтинг: +48

      the best of spartak > qery 2 декабря 2017, 00:56

      а че же тогда матч зенит-спартак афишируют как "дерби двух столиц?". Я к тому что когда играют два самых значимых города для какой-либо страны это тоже можно как-бы дерби назвать

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      Рейтинг: +11

      qery > the best of spartak 2 декабря 2017, 19:19

      Афишировать как угодно можно, но по сути это не дерби. На сарае тоже х*й написано, а там дрова. Наше ТВ дерби что угодно могут назвать. И как я вижу, большинство действительно не понимает что такое дерби.

      0
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      Рейтинг: +112

      kanosa 23 октября 2017, 14:30

      Вот и в первом сложном матче все увидели ху из ху

      0
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      Рейтинг: +127

      xxJack 23 октября 2017, 09:59

      Запись гола с телевизора.Как не с телефона!Бомбардир снова удивляет!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > xxJack 23 октября 2017, 21:17

      Ага, а снимали на футбольную бутсу. Как обычно, бомбардир.

      0
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 23 октября 2017, 09:07

      Всем трудно!!..)) И у ПСЖ кто-нибудь изредка будет отгрызать очки...))

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 23 октября 2017, 08:46

      Каванни "работяга" и он круче "смотрится" в ПСЖ чем Неймар.

      2
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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 23 октября 2017, 08:31

      Хороший матч

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 октября 2017, 07:41

      Супер удар!

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 октября 2017, 01:12

      Кавани - красавчЕг!! Эдинсон рулит!!!

      5
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