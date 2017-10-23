Главное дерби Франции – это мощь. Даже «ПСЖ» трудно

«Марсель» – «ПСЖ» – главное дерби чемпионата Франции, которое всегда получается горячим, эмоциональным и зубодробительным. Несмотря на то, что сейчас команды находятся в разных весовых категориях, поездка на «Велодром» по определению не обещала парижанам легкой прогулки. Так и получилось: «ПСЖ» впервые в сезоне едва не проиграл, а Неймар наконец почувствовал, что Лига 1 – это не такой уж и курорт.
О ненависти, которую болельщики «Марселя» испытывают к «ПСЖ», исчерпывающе рассказывает это видео:
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— Brendan (@BrendanEFC_) October 22, 2017
Неймара забрасывали различными предметами каждый раз, когда он подавал угловой.
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— Mootaz Chehade (@MHChehade) October 22, 2017
В итоге бразилец не вытерпел и при счете 2:1 в пользу «Марселя» отхватил две желтые карточки за три минуты. Это первое удаление, которое самый дорогой игрок в истории футбола заработал за «ПСЖ».
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2017
Ничью для парижан вытащил фантастический удар Эдинсона Кавани со штрафного.
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— FootySays (@Footy_Says) October 22, 2017
В твиттере уже шутят, что уругваец наверняка обрадовался удалению Неймара.
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— Kaniel Outis (@Babby_Martins) October 22, 2017
Французское Ле Классик – это всегда горячо!