Главное дерби Франции – это мощь. Даже «ПСЖ» трудно

Удаление Неймара, позднее спасение Кавани, ненависть портового города – было очень горячо.

«Марсель» – «ПСЖ» – главное дерби чемпионата Франции, которое всегда получается горячим, эмоциональным и зубодробительным. Несмотря на то, что сейчас команды находятся в разных весовых категориях, поездка на «Велодром» по определению не обещала парижанам легкой прогулки. Так и получилось: «ПСЖ» впервые в сезоне едва не проиграл, а Неймар наконец почувствовал, что Лига 1 – это не такой уж и курорт.

О ненависти, которую болельщики «Марселя» испытывают к «ПСЖ», исчерпывающе рассказывает это видео:

twit text — Brendan (@BrendanEFC_) October 22, 2017

Неймара забрасывали различными предметами каждый раз, когда он подавал угловой.

twit text — Mootaz Chehade (@MHChehade) October 22, 2017

В итоге бразилец не вытерпел и при счете 2:1 в пользу «Марселя» отхватил две желтые карточки за три минуты. Это первое удаление, которое самый дорогой игрок в истории футбола заработал за «ПСЖ».

twit text — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2017

Ничью для парижан вытащил фантастический удар Эдинсона Кавани со штрафного.

twit text — FootySays (@Footy_Says) October 22, 2017

В твиттере уже шутят, что уругваец наверняка обрадовался удалению Неймара.

twit text — Kaniel Outis (@Babby_Martins) October 22, 2017

Французское Ле Классик – это всегда горячо!