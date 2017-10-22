«Арсенал» разгромил «Эвертон». Но его лидеры все равно уйдут

Месут Озил вот-вот бросит «Арсенал» через бедро и перейдет в «Манчестер Юнайтед». Арсену Венгеру не привыкать: за последние десять лет множество звезд покинули «Эмирейтс» ради более перспективного развития карьеры.

2012 год: Робин ван Перси – в «Манчестер Юнайтед», Алекс Сонг – в «Барселону»

Ван Перси и Сонг вытащили для «Арсенала» сезон 2011/12: камерунец заворачивал для голландца гениальные голевые передачи-черпачки, а тот хоронил одного соперника за другим. В итоге ван Перси стал лучшим бомбардиром АПЛ и захотел покинуть команду, чтобы добиться чего-то большего, нежели место в тройке. Лучшее предложение Робину сделал сэр Алекс Фергюсон: ван Перси ушел в «Манчестер Юнайтед», где уже на следующий сезон стал чемпионом Англии. Теперь по пути ван Перси пойдет Месут Озил.

Алекс Сонг выбрал еще более крутое продолжение карьеры, переметнувшись в «Барселону», но ничего хорошего из этого не вышло. Камерунец так и не стал в «Барсе» своим и очень скоро откатился на уровень «Вест Хэма», а затем – казанского «Рубина». Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что Сонг не реализовал свой потенциал, а самым ярким отрезком в его биографии так и останется 2012 год.

2011 год: Сеск Фабрегас – в «Барселону», Самир Насри – в «Манчестер Сити»

Еще один спаренный побег: в 2011 году «Арсенал» лишился сразу двух гениальных креативщиков. Сеск уехал в родную Каталонию, где провел три полноценных сезона и выиграл несколько внутренних трофеев, в том числе чемпионат Испании. Затем «Барса» указала Фабрегасу на дверь, и он вернулся в Англию – но уже не в «Арсенал», а в «Челси». Об этом поступке Сеск вряд ли жалеет: при его непосредственном участии синие выиграли два чемпионата Англии, в то время как Арсен Венгер и его парни остались там же, где и были – на третьем-четвертом местах.

Самир Насри, который переехал в Манчестер и присоединился к амбициозному арабскому проекту, тоже выиграл две АПЛ и существенно пополнил коллекцию медалей. При этом, однако, стоит заметить, что и Сеск, и Самир не могут быть окончательно довольны тем, как развивались их карьеры. У каждого из них в определенный момент все пошло под откос, и именно поэтому Фабрегас не смог задержаться в «Барселоне», а Насри был вынужден уехать в «Севилью». А теперь французский полузащитник и вовсе пошел на существенное понижение, приняв предложение из чемпионата Турции – от «Антальяспора».

2008 год: Александр Глеб – в «Барселону»

Еще один перебежчик в Каталонию и один из самых главных неудачников. В Лондоне Глеб был примой и звездой, а в Каталонии не вылезал из гримерки, где разве что подносил зеркальце к лицу Лео Месси. Его карьера настолько не заладилась, что за несколько лет рухнула от уровня «Барселоны» до уровня «Крыльев Советов».

Сегодняшний Глеб – это конь БоДжек из одноименного сериала: он пересматривает ролики, где запечатлены его прошлые заслуги, и уныло прокрастинирует. Глеб настолько никому не нужен, что его не взяли даже в БАТЭ красиво попрощаться с футболом. Полный провал.

2007 год: Тьерри Анри – в «Барселону»

Анри покидал АПЛ, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и у него все получилось. Гений и лучший игрок в истории «Арсенала» не затерялся в компании Месси, Это'О, Иньесты и Хави. Пеп Гвардиола построил одну из лучших команд в истории футбола, которая выиграла все, что только возможно, а Анри забивал много и изящно.

В 2012 году он ненадолго вернется в «Арсенал» и вызовет у фанатов космический прилив ностальгии. Анри – единственный игрок «канониров», чей переход в «Барсу» полностью оправдал себя и выглядел абсолютно логично: форвард такого уровня должен играть в соответствующей команде. Кроме того, Тьерри никогда не надевал футболку другого английского клуба, и именно поэтому его по-прежнему обожают на «Эмирейтс». А вот Фабрегаса, Насри и уж тем более ван Перси здесь недолюбливают.

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Помимо Озила, этой зимой «Арсенал» покинет еще одна большая звезда, даже более яркая, чем Месут. Алексис Санчес уже давно просится на выход и мечтает играть в «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы. А вот в каких отношениях чилиец находится с Арсеном Венгером – они даже не жмут друг другу руки перед тренировкой:

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