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  • «Арсенал» разгромил «Эвертон». Но его лидеры все равно уйдут

«Арсенал» разгромил «Эвертон». Но его лидеры все равно уйдут

Месут Озил вот-вот бросит «Арсенал» через бедро и перейдет в «Манчестер Юнайтед». Арсену Венгеру не привыкать: за последние десять лет множество звезд покинули «Эмирейтс» ради более перспективного развития карьеры.

2012 год: Робин ван Перси – в «Манчестер Юнайтед», Алекс Сонг – в «Барселону»

Ван Перси и Сонг вытащили для «Арсенала» сезон 2011/12: камерунец заворачивал для голландца гениальные голевые передачи-черпачки, а тот хоронил одного соперника за другим. В итоге ван Перси стал лучшим бомбардиром АПЛ и захотел покинуть команду, чтобы добиться чего-то большего, нежели место в тройке. Лучшее предложение Робину сделал сэр Алекс Фергюсон: ван Перси ушел в «Манчестер Юнайтед», где уже на следующий сезон стал чемпионом Англии. Теперь по пути ван Перси пойдет Месут Озил.

Алекс Сонг выбрал еще более крутое продолжение карьеры, переметнувшись в «Барселону», но ничего хорошего из этого не вышло. Камерунец так и не стал в «Барсе» своим и очень скоро откатился на уровень «Вест Хэма», а затем – казанского «Рубина». Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что Сонг не реализовал свой потенциал, а самым ярким отрезком в его биографии так и останется 2012 год.

2011 год: Сеск Фабрегас – в «Барселону», Самир Насри – в «Манчестер Сити»

Еще один спаренный побег: в 2011 году «Арсенал» лишился сразу двух гениальных креативщиков. Сеск уехал в родную Каталонию, где провел три полноценных сезона и выиграл несколько внутренних трофеев, в том числе чемпионат Испании. Затем «Барса» указала Фабрегасу на дверь, и он вернулся в Англию – но уже не в «Арсенал», а в «Челси». Об этом поступке Сеск вряд ли жалеет: при его непосредственном участии синие выиграли два чемпионата Англии, в то время как Арсен Венгер и его парни остались там же, где и были – на третьем-четвертом местах.

Самир Насри, который переехал в Манчестер и присоединился к амбициозному арабскому проекту, тоже выиграл две АПЛ и существенно пополнил коллекцию медалей. При этом, однако, стоит заметить, что и Сеск, и Самир не могут быть окончательно довольны тем, как развивались их карьеры. У каждого из них в определенный момент все пошло под откос, и именно поэтому Фабрегас не смог задержаться в «Барселоне», а Насри был вынужден уехать в «Севилью». А теперь французский полузащитник и вовсе пошел на существенное понижение, приняв предложение из чемпионата Турции – от «Антальяспора».

2008 год: Александр Глеб – в «Барселону»

Еще один перебежчик в Каталонию и один из самых главных неудачников. В Лондоне Глеб был примой и звездой, а в Каталонии не вылезал из гримерки, где разве что подносил зеркальце к лицу Лео Месси. Его карьера настолько не заладилась, что за несколько лет рухнула от уровня «Барселоны» до уровня «Крыльев Советов».

Сегодняшний Глеб – это конь БоДжек из одноименного сериала: он пересматривает ролики, где запечатлены его прошлые заслуги, и уныло прокрастинирует. Глеб настолько никому не нужен, что его не взяли даже в БАТЭ красиво попрощаться с футболом. Полный провал.

2007 год: Тьерри Анри – в «Барселону»

Анри покидал АПЛ, чтобы выиграть Лигу чемпионов, и у него все получилось. Гений и лучший игрок в истории «Арсенала» не затерялся в компании Месси, Это'О, Иньесты и Хави. Пеп Гвардиола построил одну из лучших команд в истории футбола, которая выиграла все, что только возможно, а Анри забивал много и изящно.

В 2012 году он ненадолго вернется в «Арсенал» и вызовет у фанатов космический прилив ностальгии. Анри – единственный игрок «канониров», чей переход в «Барсу» полностью оправдал себя и выглядел абсолютно логично: форвард такого уровня должен играть в соответствующей команде. Кроме того, Тьерри никогда не надевал футболку другого английского клуба, и именно поэтому его по-прежнему обожают на «Эмирейтс». А вот Фабрегаса, Насри и уж тем более ван Перси здесь недолюбливают.

***

Помимо Озила, этой зимой «Арсенал» покинет еще одна большая звезда, даже более яркая, чем Месут. Алексис Санчес уже давно просится на выход и мечтает играть в «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы. А вот в каких отношениях чилиец находится с Арсеном Венгером – они даже не жмут друг другу руки перед тренировкой:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Анри Тьерри Озил Месут Фабрегас Сеск ван Перси Робин Сонг Александр Насри Самир Глеб Александр Санчес Алексис
Комментарии (13)
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Майкоп01
1508671405
Арсеналу нужна перезагрузка. Как это было с МЮ, Юве когда-то....но пока там Кронке и Усманов пытаются выкупить друг у друга доли акций клуба, Арсен и команда будут плавать в середине таблицы....
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Евгений Лесников
1508671790
Я не болельщик Арсенала,но хочу сказать,что судя по турнирной таблице ,Венгер еще не развалил свою команду и, выиграв очередной матч,он окажется рядом с чемпионом АПЛ Челси(16 очков после 9 туров),а то уже 4-5 место,кстати !
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xColaz
1508674013
Со дня на день команду могут расформировать и закрыть
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mutabor0992
1508676984
Вот только не нужно раньше времени жуть нагонять.С уходом только РВП угадал,а остальные шило на мыло поменяли.Особенно Фабрегас и Насри.Про Сонга я вообще молчу.Что касается текущих событий,то Озил полумертвый,хочет пусть идет.Никто не держит.Только не пойму зачем М.Ю. второй Мата?А Санчесу могут в новом клубе и не дать столько игрового времени.Так что время покажет.А Венгер таких подач не боится.И еще...С Днем Рождения Арсен Венгер!!!
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БешенныйДжек
1508677429
нет трофеев, нет топ-игроков
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insider_retro
1508678706
Арсенал и в лучшие времена был лишь конкурентом для более сильных... А то что уходят, так это обычный процесс в футболе... Да громкие имена, но таких в АПЛ достаточно, одни уходят, другие стремятся прийти... Даже в статье очевидно, что не все покинувшие Арсенал в поисках лучшей доли, добились своего!!..))
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rahataim
1508680507
как всегда
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Mariner
1508682862
Нет, это ложь, что "Арсена Венгера не первый раз кидают его любимчики". Это конкретная политика клуба по зарабатыванию бабла. Арсенал не ставит задач выигрывать - там задача подняться повыше, раньше оказаться в известном квартете топ клубов, и продать побольше, да подороже своих игроков, желательно доморощенных, ну или найденных в молодом возрасте и "доделанных" уже в Арсенале. И надо признать, что эта политика клуба была весьма успешна! Вот только я болел не понимаю, которые топят за клуб, у которого задача не победить любой ценой, а лишь заработать как можно больше бабоса.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1508706295
Арсенал по прихоти клубных боссов превратился в крепкого середняка. Санчесу там не место.
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JI e x a
1508707187
некрасиво так демонстративно проходить мимо, когда тренер сделал движение к рукопожатию. уважение все равно должно быть, как бы там ни было. это показывает санчеса не с лучшей стороны
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