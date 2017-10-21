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    Моуринью возглавит «ПСЖ»? Что нужно знать о ситуации


    2.3
    Голосов: 4
    21.10.2017 09:00
    Португальский тренер близок к смене команды.

    Моуринью не завершит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Об этом сказал сам Жозе:

    «Единственная вещь, которую могу сказать – это лишь то, что я остаюсь тренером с амбициями, переживаниями и стремлением к новому. Уверен, что не завершу карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Как дела у нынешнего «МЮ»?

    Превосходно. В этом сезоне с учетом всех турниров команда Моуринью провела 12 матчей, одержала 10 побед и ни разу не проиграла. При этом «Юнайтед» оформил девять клин-шитов – Давид Де Хеа практически непробиваем.

    Многие обвиняют Моуринью в скучной игре и засушливой тактике, но португальца это совсем не волнует:

    «Не то чтобы я много читаю, но иногда, когда я листаю прессу, у меня появляется такое ощущение, что, когда моя команда хорошо обороняется, это считается преступлением. Но это не так. Мы контролируем игру, потому что грамотно защищаемся».

    У «ПСЖ» серьезные намерения переманить Моуринью?

    Судя по сообщениям английской прессы – да. «ПСЖ» твердо намерен выиграть Лигу чемпионов, но в Париже не уверены, что Унаи Эмери лучше других подходит на роль тренера-победителя. Моуринью за свою карьеру не проиграл ни одного европейского финала и привел к победе в Лиге чемпионов «Порту» и «Интер». Катарские владельцы парижского суперклуба совершенно точно держат в голове кандидатуру Жозе – вопрос в том, как скоро португалец согласится покинуть «МЮ» и переехать во Францию.

    Пока же Моуринью дает только дежурные комментарии на эту тему:

    «Пишут, что я стану главным тренером парижан. Ничего подобного. Если я не подписываю новое соглашение с «МЮ», это не значит, что я ухожу в «ПСЖ».

    Кстати, как дела у «ПСЖ»?

    Еще лучше, чем у «МЮ», но это не должно никого удивлять: с такой атакой, как у парижан, они обязаны громить всех соперников по чемпионату Франции. На данный момент команда Унаи Эмери потеряла всего два очка в национальном чемпионате и комфортно расположилась на первой строчке. В Лиге чемпионов тоже все гладко: три победы над «Селтиком», «Баварией» и «Андерлехтом» с общей разницей 12:0. Тем не менее, мы по-прежнему держим в голове провал «ПСЖ» в противостоянии с «Барселоной», так что главные испытания сезона Эмери предстоит выдержать в его весенний период.

    Подойдет ли Моуринью «ПСЖ»?

    Можно уверенно сказать, что да. Боссам парижан абсолютно безразлично, в каком стиле будет играть их команда – главное, чтобы она завоевала ушастый кубок. Моуринью, в свою очередь, обожает работать с таким материалом: он выстроит парижанам непробиваемую оборону, а в атаке на голом классе справятся Неймар, Кавани и Мбаппе.

    Контракт Моуринью с «дьяволами» действует до конца сезона 2018/19, но многое зависит от того, каких успехов «МЮ» добьется в этом сезоне. Если Моуринью возьмет со своей нынешней командой АПЛ и какой-нибудь внутренний кубок, а также дойдет до полуфинала Лиги чемпионов, то он может посчитать дело сделанным и заказать себе самолет в Париж. Кроме того, «ПСЖ» способен предложить португальцу сумасшедшую зарплату на уровне лучших футболистов в мире, и тогда у Жозе появится еще один повод задуматься об окончании английской карьеры.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 21 октября 2017, 18:08

      пускай уходит и побыстрее.

      0
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 21 октября 2017, 12:34

      Он не пойдёт туда, где нет денег, признания и славы! Остальные варианты возможны...))

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 21 октября 2017, 04:22

      Да ни куда он не перейдет,пока ушастого не выиграет!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 октября 2017, 23:34

      Где бабки, там и Моур)))рано или поздно он возглавит ПСЖ.

      2
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      Рейтинг: +31

      санкус > forward33 21 октября 2017, 08:33

      Согласен !!!! МАур только и может что работать там где бабло. А просто взять середнячка и построить из него команду неможет. Скажим так тренер среднего звена ! У него даже в Реале с его миллиардами ни чего не вышло с ушастым

      -1
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > санкус 21 октября 2017, 11:47

      Можно подумать что пеп и остальные топ тренеры не такие

      0
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      ...
      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан > санкус 21 октября 2017, 13:24

      Подскажи а с чего началась его тренерская карьера и слава? давай напомню. Такое говно как Лейрия в Португалии привел к 4 месту в чемпионате, затем через пару лет с Порту (который совсем не Реал, Бавария, Барселона) выиграл ЛЧ. Как раз после этого его стали приглашать топ. К Моуру при всех его тараканах упрек что он не может привести к успеху середняка не справедлив. С моей точки зрения по крайней мере

      2
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 20 октября 2017, 22:53

      Я думаю что выиграть лигу чемпионов с МЮ это музей славы и бессмертие. а с ТСЖ или еще какой хорошей амбициозной командой - мимолетность. Никто и не помнит этих амбициозных проектов даже несколько лет спустя. Ну чего то там пыхтели и пыжились.

      1
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      Рейтинг: +1471

      Sedoi_Goblin 20 октября 2017, 20:48

      «ПСЖ» твердо намерен выиграть Лигу чемпионов"??? .... У кого основа и скамейка круче? У ПСЖ или МЮ? Х*й на х*й менять.... ????

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 октября 2017, 19:03

      если это произойдет то конец ПСЖ он и там всех разгонит и первыми будут Кавани и Неймар ну не любит он тех кто круче него

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 20 октября 2017, 16:39

      Провал с Барсой...? там же Айтекин с Суаресом постарались футбол превратить в школьный ЦИРК, это было просто шоу, поэтому провалом это не назовёшь и на месте Барсы должен быть ПСЖ - без вопросов. Но тем не менее Маур - ты нужен МЮ, шли в опу этих шейхов и продолжай возвращать МЮ былую славу, тем более, что у тебя это хорошо получается ;)

      3
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 16:36

      Судя по фото под заголовком Жозе не хочет туда идти.

      -1
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      Рейтинг: +540

      dolf666 20 октября 2017, 15:54

      но справедливости ради стоит отметить жирнющий факт того, что ПСЖ не провалился с Барселоной, всем известно что происходило в ответной игре

      2
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 > dolf666 20 октября 2017, 17:44

      ПСЖ просто канул в грязь после матча с Барселоной. Все это знают

      1
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