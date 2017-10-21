Моуринью возглавит «ПСЖ»? Что нужно знать о ситуации

Моуринью не завершит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Об этом сказал сам Жозе:

«Единственная вещь, которую могу сказать – это лишь то, что я остаюсь тренером с амбициями, переживаниями и стремлением к новому. Уверен, что не завершу карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как дела у нынешнего «МЮ»?

Превосходно. В этом сезоне с учетом всех турниров команда Моуринью провела 12 матчей, одержала 10 побед и ни разу не проиграла. При этом «Юнайтед» оформил девять клин-шитов – Давид Де Хеа практически непробиваем.

Многие обвиняют Моуринью в скучной игре и засушливой тактике, но португальца это совсем не волнует:

«Не то чтобы я много читаю, но иногда, когда я листаю прессу, у меня появляется такое ощущение, что, когда моя команда хорошо обороняется, это считается преступлением. Но это не так. Мы контролируем игру, потому что грамотно защищаемся».

У «ПСЖ» серьезные намерения переманить Моуринью?

Судя по сообщениям английской прессы – да. «ПСЖ» твердо намерен выиграть Лигу чемпионов, но в Париже не уверены, что Унаи Эмери лучше других подходит на роль тренера-победителя. Моуринью за свою карьеру не проиграл ни одного европейского финала и привел к победе в Лиге чемпионов «Порту» и «Интер». Катарские владельцы парижского суперклуба совершенно точно держат в голове кандидатуру Жозе – вопрос в том, как скоро португалец согласится покинуть «МЮ» и переехать во Францию.

Пока же Моуринью дает только дежурные комментарии на эту тему:

«Пишут, что я стану главным тренером парижан. Ничего подобного. Если я не подписываю новое соглашение с «МЮ», это не значит, что я ухожу в «ПСЖ».

Кстати, как дела у «ПСЖ»?

Еще лучше, чем у «МЮ», но это не должно никого удивлять: с такой атакой, как у парижан, они обязаны громить всех соперников по чемпионату Франции. На данный момент команда Унаи Эмери потеряла всего два очка в национальном чемпионате и комфортно расположилась на первой строчке. В Лиге чемпионов тоже все гладко: три победы над «Селтиком», «Баварией» и «Андерлехтом» с общей разницей 12:0. Тем не менее, мы по-прежнему держим в голове провал «ПСЖ» в противостоянии с «Барселоной», так что главные испытания сезона Эмери предстоит выдержать в его весенний период.

Подойдет ли Моуринью «ПСЖ»?

Можно уверенно сказать, что да. Боссам парижан абсолютно безразлично, в каком стиле будет играть их команда – главное, чтобы она завоевала ушастый кубок. Моуринью, в свою очередь, обожает работать с таким материалом: он выстроит парижанам непробиваемую оборону, а в атаке на голом классе справятся Неймар, Кавани и Мбаппе.

Контракт Моуринью с «дьяволами» действует до конца сезона 2018/19, но многое зависит от того, каких успехов «МЮ» добьется в этом сезоне. Если Моуринью возьмет со своей нынешней командой АПЛ и какой-нибудь внутренний кубок, а также дойдет до полуфинала Лиги чемпионов, то он может посчитать дело сделанным и заказать себе самолет в Париж. Кроме того, «ПСЖ» способен предложить португальцу сумасшедшую зарплату на уровне лучших футболистов в мире, и тогда у Жозе появится еще один повод задуматься об окончании английской карьеры.

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