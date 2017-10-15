Тренер «Байера» готовит тактическую революцию в Бундеслиге. Такого нет даже у «Баварии»

«Хайко отличный парень, мы с ним хорошо ладили, только у него была одна странность. Периодически он ходил в сортир с Библией в руках», – вспоминал Мартин Далин, игравший с ним в «Боруссии» Менхенгладбах. Долгое время карьера Хайко Херрлиха складывалась так, что многие верующие могли пересмотреть свои религиозные взгляды. Перейдя в Дортмунд, Херрлих тут же выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и звание лучшего бомбардира чемпионата. При этом он не раз подчеркивал свой атеизм. Карьера Хайко шла в гору, пока не наступил новый, 2000-й год.

На одной из тренировок «Боруссии» нападающий почувствовал себя плохо. Его срочно отвезли в больницу, где ему поставили шокирующий диагноз: рак головного мозга. В одну секунду жизнь Херрлиха изменилась. На целый год Хайко впал в ступор – продолжать бороться его заставляли лишь тысячи писем со словами поддержки. Одно из них было особенно ценным: в нем его партнер по команде Жоржиньо прислал ему Библию. Вопреки обычаю, Хайко не потащил ее в туалет, а принялся усердно читать и следовать Божьим заповедям. Врачи давали небольшой шанс на выздоровление, но спустя год случилось чудо: Херрлих вернулся на поле!

Его вернули в основу «Боруссии», но нападающий после болезни был уже не тот. В 32 года Херрлих объявил о завершении карьеры и немедленно подался в тренеры. На этот счет у Хайко был особый план: у него была особая тактика игры, такая же хищная, каким он в свое время был форвардом. Пройдя все стадии обучения, Херрлих пошел на штурм немецкого футбола.

С первой же попытки начинающий тренер едва не вывел «Бохум» в Бундеслигу, но команда просто не выдержала физических требований наставника. В начале мая 2010-го Херрлих был уволен из «Бохума» за череду поражений. Зато с «Ян Регенсбургом» все было в порядке от начала до конца: с этой командой Хайко прошел путь от любителей до Бундеслиги 2, после чего принял предложение «Байера».

Руководство «аспириновых» во главе с Руди Феллером выбрало Херрлиха не просто так. Прошлый наставник Роджер Шмидт также пытался прививать агрессивный футбол, но вместо этого «Байер» все чаще выставлялся на посмешище. Дошло до того, что встал вопрос о вылете «Байера» в Бундеслигу 2 – к счастью, до такого абсурда дело не добралось. На старте нового сезона «красно-черные» обосновались на 11 месте. Дальше ожидается подъем.

Бундеслига – один из самых атакующих чемпионатов Европы, но именно Херрлих готов поднять зрелищность игры на новый уровень. Хайко не боится применять систему 4-2-4, что позволяет команде вступать в яростный прессинг. Как только вратарь соперника пасует ближнему защитнику, форварды «Байера» постепенно начинают «сходить с ума». На первой линии прессинга располагаются центрфорварды Аларио и Фолланд + два вингера – обычно это Беллараби и Брандт.

Как только мяч получает крайний защитник соперника, в дело вступают «бровочники» «Байера» Венделл или Хенрихс – в зависимости от того, на каком фланге мяч. Игроки «Байера» сообща образуют треугольники (реже – квадраты) по всему фронту прессинга, заставляя флангового соперника паниковать. В случае, если впереди у вражеского «крайка» нет должной поддержки и открываний, тот вынужден либо бить мяч далеко наобум, либо пытаться заработать спасительный аут.

В яростном прессинге очень многое зависит от сыгранности, отточенности движений и взаимопонимания. Как ни парадоксально, наивысшую ответственность при обороне своих ворот порой несут именно Фолланд, Аларио и другие атакующие игроки. Если они устанут и начнут оставлять зоны для выхода из-под прессинга, соперник получит шанс провести опаснейшую контратаку с численным преимуществом. При всей своей любви к атаке, в такой открытый футбол «Байер» не играл очень давно. И игрокам потребуется еще немного времени, чтобы отточить взаимосвязи и досконально выучить футбол Херрлиха.

Первые успехи «Байера» уже налицо. «Аспириновые» не оставили живого места от «Гамбурга» и «Фрайбурга», а Юлиан Наггельсманн был так поражен увиденным, что за 90 минут не смог придумать никакого противоядия. И только невероятное невезение «Байера» помогло «Хоффенхайму» спасти ничью – 2:2. «Идеальный прессинг – когда движение игроков похоже на рой пчел», – размышлял Роджер Шмидт. «Байер» Херрлиха максимально плотно приблизился к осуществлению этого сравнения.

Основа футбола по Херрлиху – синхронность, дисциплина, трудолюбие и в первую очередь выносливость. Чтобы облегчить себе задачу, Хайко ввел для своих игроков датчики нового поколения от фирмы Catapulta Sports. Микрочипы четко фиксируют результаты футболиста после каждого проведенного упражнения, а также позволяют понять, кто в какой форме находится и способен ли человек отбегать на высшем уровне все 90 минут. Футболисты тяжело привыкают к новой жизни. «Лет 5-10 назад мы могли позволить себе пивка. После введения датчиков это стало проблематично», – негодует Кевин Фолланд.

Похожий путь в прошлом сезоне проделала «Аталанта». На старте сезона игроки не понимали требований Джан Пьеро Гасперини, навязавшего им радикальные 3-4-3. Но стоило бергамаскам разобраться и адаптироваться к своим новым задачам на поле, как результаты моментально пришли и до сих пор не уходят – «Эвертон» и «Лион» не дадут соврать.

Как только «Байер»-2017 завершит процесс строительства, команду Хайко Херрлиха ждет схожая судьба.

Прогноз Виталия Ошовского – 4 место