Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Тренер «Байера» готовит тактическую революцию в Бундеслиге. Такого нет даже у «Баварии»

Тренер «Байера» готовит тактическую революцию в Бундеслиге. Такого нет даже у «Баварии»

«Хайко отличный парень, мы с ним хорошо ладили, только у него была одна странность. Периодически он ходил в сортир с Библией в руках», – вспоминал Мартин Далин, игравший с ним в «Боруссии» Менхенгладбах. Долгое время карьера Хайко Херрлиха складывалась так, что многие верующие могли пересмотреть свои религиозные взгляды. Перейдя в Дортмунд, Херрлих тут же выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и звание лучшего бомбардира чемпионата. При этом он не раз подчеркивал свой атеизм. Карьера Хайко шла в гору, пока не наступил новый, 2000-й год.

На одной из тренировок «Боруссии» нападающий почувствовал себя плохо. Его срочно отвезли в больницу, где ему поставили шокирующий диагноз: рак головного мозга. В одну секунду жизнь Херрлиха изменилась. На целый год Хайко впал в ступор – продолжать бороться его заставляли лишь тысячи писем со словами поддержки. Одно из них было особенно ценным: в нем его партнер по команде Жоржиньо прислал ему Библию. Вопреки обычаю, Хайко не потащил ее в туалет, а принялся усердно читать и следовать Божьим заповедям. Врачи давали небольшой шанс на выздоровление, но спустя год случилось чудо: Херрлих вернулся на поле!

Его вернули в основу «Боруссии», но нападающий после болезни был уже не тот. В 32 года Херрлих объявил о завершении карьеры и немедленно подался в тренеры. На этот счет у Хайко был особый план: у него была особая тактика игры, такая же хищная, каким он в свое время был форвардом. Пройдя все стадии обучения, Херрлих пошел на штурм немецкого футбола.

С первой же попытки начинающий тренер едва не вывел «Бохум» в Бундеслигу, но команда просто не выдержала физических требований наставника. В начале мая 2010-го Херрлих был уволен из «Бохума» за череду поражений. Зато с «Ян Регенсбургом» все было в порядке от начала до конца: с этой командой Хайко прошел путь от любителей до Бундеслиги 2, после чего принял предложение «Байера».

Руководство «аспириновых» во главе с Руди Феллером выбрало Херрлиха не просто так. Прошлый наставник Роджер Шмидт также пытался прививать агрессивный футбол, но вместо этого «Байер» все чаще выставлялся на посмешище. Дошло до того, что встал вопрос о вылете «Байера» в Бундеслигу 2 – к счастью, до такого абсурда дело не добралось. На старте нового сезона «красно-черные» обосновались на 11 месте. Дальше ожидается подъем.

Бундеслига – один из самых атакующих чемпионатов Европы, но именно Херрлих готов поднять зрелищность игры на новый уровень. Хайко не боится применять систему 4-2-4, что позволяет команде вступать в яростный прессинг. Как только вратарь соперника пасует ближнему защитнику, форварды «Байера» постепенно начинают «сходить с ума». На первой линии прессинга располагаются центрфорварды Аларио и Фолланд + два вингера – обычно это Беллараби и Брандт.

Как только мяч получает крайний защитник соперника, в дело вступают «бровочники» «Байера» Венделл или Хенрихс – в зависимости от того, на каком фланге мяч. Игроки «Байера» сообща образуют треугольники (реже – квадраты) по всему фронту прессинга, заставляя флангового соперника паниковать. В случае, если впереди у вражеского «крайка» нет должной поддержки и открываний, тот вынужден либо бить мяч далеко наобум, либо пытаться заработать спасительный аут.

В яростном прессинге очень многое зависит от сыгранности, отточенности движений и взаимопонимания. Как ни парадоксально, наивысшую ответственность при обороне своих ворот порой несут именно Фолланд, Аларио и другие атакующие игроки. Если они устанут и начнут оставлять зоны для выхода из-под прессинга, соперник получит шанс провести опаснейшую контратаку с численным преимуществом. При всей своей любви к атаке, в такой открытый футбол «Байер» не играл очень давно. И игрокам потребуется еще немного времени, чтобы отточить взаимосвязи и досконально выучить футбол Херрлиха.

Первые успехи «Байера» уже налицо. «Аспириновые» не оставили живого места от «Гамбурга» и «Фрайбурга», а Юлиан Наггельсманн был так поражен увиденным, что за 90 минут не смог придумать никакого противоядия. И только невероятное невезение «Байера» помогло «Хоффенхайму» спасти ничью – 2:2. «Идеальный прессинг – когда движение игроков похоже на рой пчел», – размышлял Роджер Шмидт. «Байер» Херрлиха максимально плотно приблизился к осуществлению этого сравнения.

Основа футбола по Херрлиху – синхронность, дисциплина, трудолюбие и в первую очередь выносливость. Чтобы облегчить себе задачу, Хайко ввел для своих игроков датчики нового поколения от фирмы Catapulta Sports. Микрочипы четко фиксируют результаты футболиста после каждого проведенного упражнения, а также позволяют понять, кто в какой форме находится и способен ли человек отбегать на высшем уровне все 90 минут. Футболисты тяжело привыкают к новой жизни. «Лет 5-10 назад мы могли позволить себе пивка. После введения датчиков это стало проблематично», – негодует Кевин Фолланд.

Похожий путь в прошлом сезоне проделала «Аталанта». На старте сезона игроки не понимали требований Джан Пьеро Гасперини, навязавшего им радикальные 3-4-3. Но стоило бергамаскам разобраться и адаптироваться к своим новым задачам на поле, как результаты моментально пришли и до сих пор не уходят – «Эвертон» и «Лион» не дадут соврать.

Как только «Байер»-2017 завершит процесс строительства, команду Хайко Херрлиха ждет схожая судьба.

Прогноз Виталия Ошовского – 4 место

Германия. Бундеслига Германия Байер Боруссия Д Боруссия М Херрлих Хайко
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
h3LL1k
1507966251
Удачи!!! атакующий футбол это круто!
Ответить
vasiok74
1507970604
удачи фармацевтам!
Ответить
giluxa1963
1507972692
ротор в 1979 так играл 102 мяча за сезон
Ответить
Да не знаю даже
1507985206
Ну хоть кто то пытается оживить современный деградировавший футбол
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1507991869
Очень интересно будет понаблюдать за Байером с такой смелой тактикой! Спасибо автору за интересную статью! Не знал, что кто-то нынче 4-2-4 играет.
Ответить
Hugo Lloris
1508008844
в еврокубки точно попадут но 4 место это слишком
Ответить
insider_retro
1508077556
Нововведения плохо адаптируются в консервативном футболе!... Но результаты, а особенно хорошие результаты, позволят не обращать внимание на злопыхателей, а болельщики будут благодарны за такой энергичный "пчелиный" стиль игры!! Успехов начинаниях!!..))
Ответить
anri1703
1508084126
я в фифе 14 по такой схеме играл ))
Ответить
Schicko_008
1508088773
Та же самая 4-2-2-2 или если присмотреться, то вообще 4-2-3-1 (если Аларио не рассматривать как форварда). И вот вам уже знакомые: Хави-Кейта + Роналдиньо-Это'О-Деку-Месси или еще ближе (без чистого страйкера): Иньеста-Бускетс + Педро-Санчес-Фабрегас-Месси. А можно и не так далеко ходить. Боруссия Д. сейчас: Кастро-Вайгль + Гётце-Обамеянг-Ярмоленко-Пулишич. Так что нет у Байера ничего ни нового, ни уникального.
Ответить
antonson10
1508130704
Целый сезон иметь такой прессинг... значит в играх будут делаться паузы, в которые уже соперник будет "жалить". схема интересная, но физуха должна быть соответствующая, интересно что же выйдет из этого.
Ответить
Главные новости
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
2
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
2
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
4
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+