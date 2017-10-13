У резерва «Барселоны» большие проблемы. Но он все еще очень крутой

Жалобы и договорняк

Ла Масия очень давно − место, куда мечтает попасть каждый мальчишка и где рождаются будущие суперзвезды. Но с каждым годом Ла Масия теряет свою репутацию. «Теперь в «Барселоне» не модно давать шанс воспитанникам. Именно по этой причине я оказался в «Бенфике», хотя долго ждал своей возможности», − с обидой в голосе произнес Алехандро Гримальдо. В «Барсе» на него абсолютно не рассчитывали, а в «Бенфике» Гримальдо превратился в лучшего левого защитника португальской лиги.

С подобной обидой на родной клуб уходил Жерар Делофеу, которому Гвардиола в свое время так и не дал шанса, в отличие от Педро и Куэнки. Обида Делофеу оказалась настолько долговечной, что этим летом его пришлось буквально уговаривать вернуться в «Барселону». Жерар хотел остаться в «Милане» и даже соглашался на «Эвертон», но выхода ему не оставила сама «блауграна», выкупив контракт своего воспитанника за 12 млн евро. И подобные истории стали происходить с пугающей частотой.

«В последние годы в «Барселоне» играют Дуглас, Вермален, Туран, Динь, Андре Гомеш, Алькасер. Хотя вместо них с таким же успехом могли выступать доморощенные Бартра, Гримальдо, Тельо, Алькантара и Мунир. Академия «Барселоны» утрачивает свой смысл, но дальнейшую ее судьбу решать не мне, а руководству», − жестко заявил теперь уже игрок «Челси» Педро.

Скандал с договорным матчем мог окончательно убить веру в молодежный футбол Каталонии. Полиция начала проверку по факту подозрительного матча с «Эльденсе», завершившегося победой «Барсы Б» 12:0. Дело могло закончиться огромным скандалом, но виноватыми оказались именно футболисты «Эльденсе». «Перед игрой ко мне подошел один из партнеров и сказал: «Матч будет договорной. Хочешь принять участие?». В сговоре были задействованы четыре игрока, все они – из нашей команды», − сознался нападающий «Эльденсе» Шейк Саад. Молодежная «Барселона» была полностью оправдана.

Пуйоль, Иньеста и два Бускетса

Шансы на возрождение резерва «Барсы» появились весной. «Барса Б» в финале плей-офф разгромила сантандерский «Расинг» (4:1) и пробилась в Сегунду. Но трансферная кампания снова испортила все впечатления. «Барселона Б» избавилась от своих главных талантов: юркий нападающий Ли Сун Ву пригодился «Вероне», а будущая суперзвезда Жорди Мбоула был продан «Монако» за смехотворные 3 млн евро. По манере игры Мбоула – чистая копия Усмана Дембеле, взятого за 105 млн.

Главная звезда сегодняшней «Барселоны Б» − Карлес Аленья, за которым уже сейчас следят с десяток европейских топ-клубов. По манере игры центрхав полностью копирует Андреса Иньесту: та же техника, умение поставить корпус и приклеить мяч к ноге. Когда необходимо, Аленья берет лидерство на себя и спасает матчи, в том числе в главной команде. В прошлогоднем Кубке Испании Карлес отважился на удар с 40 метров и спас «Барселону» от позора в матче с «Эркулесом» (1:1). Но по части стабильности Аленье надо серьезно прибавлять. Пару матчей этого сезона Карлес провел так, что даже спустя десятилетия ему вряд ли захочется их пересматривать.

Болельщики «Барселоны», скучающие по Карлесу Пуйолю, особенно верят в Марка Кукурелью. Левый защитник на старте сезона производит фантастическое впечатление – возможно, лучшее среди всех игроков «Барсы Б». Кукурелья похож на Пуйоля не только прической: он также позиционирует себя как патриот Каталонии и боец на поле. Марк невероятно цепок в отборе и очень вынослив, что позволяет ему носиться туда-сюда все 90 минут. Кукурелья идеально вписывается в барселонские 4-3-3, позволяя левому вингеру Хосе Арнаису безболезненно смещаться на другие позиции.

В этом составе молодежки найдется пара известных фамилий: в центре обороны выступает Хорхе Куэнка, а в качестве опорника-разрушителя – Ориоль Бускетс. И нет, они не родственники Исаака и Серхио. Хотя функционал Ориоля Бускетса максимально похож на его однофамильца: та же страсть к организации игры из глубины, умение «покрывать» поле и любовь к позиционному футболу.

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Молодые каталонцы на старте сезона отчаянно бьются за выживание. «Барселона-Б» одержала всего две победы в первых девяти турах и опережает занимающую место в зоне вылета «Лорку» на одно очко. Но уже сейчас видно, как игроки прибавляют и взрослеют. Уже сейчас видно, что у них есть потенциал для прекрасного футбольного будущего.

Но этот шанс Эрнесто Вальверде необходимо будет им предоставить. Иначе «новый Пуйоль» Кукурелья станет лучшим защитником условного португальского чемпионата, а «второй Иньеста» Аленья окажется в «Интере» или «Челси».