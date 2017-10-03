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  • Почему «Зенит» сейчас – лучший клуб России. И дело не в очках

Почему «Зенит» сейчас – лучший клуб России. И дело не в очках

Мощный состав

Чтобы понять силу этого «Зенита», достаточно заглянуть, сколько человек из клуба вызваны в сборные. Например, в команду России из Питера поедут семь футболистов, и это самое большое представительство в списке. Еще интереснее, что сразу трое игроков из свежего состава «Зенита» вызваны в сборную Аргентины.

Сейчас кажется, что у состава Манчини просто нет слабых мест. «Зенит» укомплектован на всех позициях. Так что итальянский тренер почти безболезненно варьирует составы на Лигу Европы и чемпионат России, при этом практически не чувствуя лимита на легионеров. А условный Дриусси может отдохнуть матч-два во внутреннем первенстве без потери результата.

Главное – Манчини нашел удивительное сочетание россиян с иностранцами. Каждый знает свое место. Все прекрасно знают, что опорная зона и нападение – российская часть, а фланги и оборона – иностранная. Тренер выпускает футболистов не из-за паспорта, а из-за действительной необходимости коллективу.

Лучшая посещаемость в стране

Получив новый стадион, «Зенит» прошлой весной еще не до конца понимал, как его правильно использовать. Поле лысело, крыша протекала, а болельщиков впускали в ограниченном количестве.

Но клуб и Петербург пережили этот тестовый период. Первый важный успех случился, когда на домашнем матче против неизвестного «Бней-Иегуды» на «Крестовском» собралось более 45 тысяч человек. После этого никого не удивило, что «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости на матче со «Спартаком» − 53 тысячи. Теперь город привыкает, что на домашние игры в рабочие дни против ноунеймов местная команда собирает более 40 тысяч человек. Эпоха стадионного лидерства «Спартака» прошла.

Рост посещаемости в трех причинах. Первая – игра команды. На новый «Зенит» действительно хочется смотреть и из-за звезд в составе, и из-за самого футбола. Вторая – работа с болельщиками. Если весной на стадионе стояли одинокие прилавки с хот-догами и газировками, то теперь менеджмент устраивает разные выступления, небанальные акции и даже рэп-баттл. Третья – цены на билеты. На любой матч «Зенита» можно попасть всего за 200 рублей. Во многом здесь способствует и работа клубных социальных сетей, которые сравнивают цены на билеты со стоимостью гамбургеров, прической Паредеса или спиннером Федора Погорелова.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кокорин

8 голов в 12 матчах чемпионата России и 7 мячей в 6 играх Лиги Европы – итого 15 голов в 18 матчах этого сезона. Чудо? Да нет. Просто здесь сошлось несколько факторов. Один из них – Роберто Манчини. Тренер дал ясно понять, что если ты слабее остальных, то в состав не пройдешь.

Зная, что Кокорин испытывает психологические проблемы в связи с парочкой провальных сезонов, итальянец отдал ему капитанскую повязку во время товарищеских матчей и заточил под него всю атакующую игру. Еще одна причина – коллектив. Подбор сильных исполнителей позволяет Кокорину чувствовать себе увереннее и играть более разумно, без лишней беготни с подстраховкой партнеров.

Важно даже не то, что Кокорин забивает. Тем более многие из его голов – это просто замыкание в полупустые ворота. Здесь ключевой момент в том, что самый критикуемый футболист страны держит дисциплину. Очень хочется, чтобы в примерном ритме он играл до домашнего чемпионата мира. И обязательно сыграл там вместе с Федором Смоловым, который уже проходил этот путь от изгоя до любимчика.

Лучшие соцсети в чемпионате

Артем Петров – лучший спортивный SMM-специалист России на данный момент. Твиттер «Зенита» еще раньше знатно хайпил на презентациях формы «Ростова» и критике британской газеты «Daily Mail». Но сейчас уровень реакций вырос в разы. Например, недавний троллинг «Локомотива» по поводу судейства. Или колоссальное обыгрывание темы бакланов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В «Зените» умеют небанально презентовать клуб, причем не только для русскоязычной аудитории.

При этом твиттер – не самая крутая медиа-площадка «Зенита». Клубное телевидение сине-бело-голубых с каждым годом набирает обороты. Для сравнения: у чемпиона страны «Спартака» на клубном Youtube-канале вы не увидите толком ничего, кроме записей пресс-конференций и обзоров с тренировок. У петербуржцев еженедельно выходят селфи-репортажи, антуражные видео с матчей и многое другое.

Новое руководство

Пригласив Фурсенко и его команду, «Зенит» очень рисковал. Поначалу многим фанатам казалось, что петербуржцы застряли в прошлом, доверив клуб президенту из двухтысячных. Но как оказалось – он еще в полном порядке. Так за лето в «Зенит» приехал топ-тренер и целый состав мощных легионеров.

Зимой наверняка будет сделано еще пару сильных трансферов для корректировки состава. Видимо, в итоге от Роберто попросят победный дубль – в чемпионате России и Лиге Европы.

Разговоры про «Газпром», госфинансирование и распиленный бюджет стадиона никуда не делись. Зато «Зенит» сейчас очень быстро доказывает, что даже на таких сомнительных для привлечения людей условиях можно выстроить команду, которая каждым своим шагом будет радовать даже тех, кто за нее не болеет.

Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (25)
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карасевщина
1507023084
дело и не было в очках никогда, вся сила в народном достоянии
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Полная Канистра
1507023395
а в деньгах вот простой ответ
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turist82
1507024468
А нам плевать мы все равно любим Спартак :-)
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Garrincha58
1507025182
несогласен игроки сб. Аргентины они средние и лавочники российские и того хуже, в общем команда с таким набором игроков еле унесла ноги от Анжи не может считаться сильной командой европейского уровня, а как их возил Реал Сосьедад говорит о многом нет пока поставленной командной игры может быть она появится, но пока не видно
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belarus-gomel
1507028133
потому, что игроки Зенита стоят дороже , чем команда Уфа вместе со стадионом и тренерским штабом
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Артурка32
1507030576
ну че сказать - молодцы, есть чему поучиться .... особенно для москвичей следует поучиться посещаемости, а то на Динамо -ЦСКА в солнечную субботу собрали 10 тысяч.....стремное количество для двух московских команд
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Zenmaster
1507045086
Ломать - не строить!!! Цены на билеты , стадион , забота о болельщиках - все клубы должны так делать!!! Но самое главное - это уровень ИГРЫ !!! В Европе ниже среднего полные трибуны(доходная часть клубов - значительная)!!! На следующий год 6 клубов в Европе играют !!! Цепляться за шанс надо !!! Это - рост уровня команд , + рейтинг ЧМ РОССИИ и конечно возможность заработать большие деньги !!! А самое главное - уровень команд России растёт !!!
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Spiridonovich
1507052571
За счёт чего и кого низкие цены на билеты, сумасшедшие траты на трансферы и так далее? Может это распиливаются бюджетные деньги, может поэтому в стране становится всё больше нищих? Безудержно растут цены, в том числе и и на газ. Так, что это смахивает на пир во время чумы. Думается, что скоро Зенит лопнет, как мыльный пузырь. Уже была одна супер команда Анжи, теперь она благополучно на последнем месте. И что то не слышно победных реляций по позорному вылету из кубка страны. А ведь Дюков заявлял, что Зенит выиграет все титулы. Несмотря на бешенную, не бесплатную пропаганду, думается, что скоро команду и в Европе тоже опустят ниже плинтуса.
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TRELL
1507060327
Да,так и есть. Зенит растет и набирает обороты,интересно смотреть... Зенит красава вот и всё. Жаль,что будем биться за чемпионство только с Локо... Может,наконец,клубы из москвы и т.д. задумаются над тем,как правильно развивать клуб и привлекать болельщиков.
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TUMS
1507068451
Дело не в очках - это точно. Дело в деньгах тех, кто платит налоги, наших с вами деньгах. Вот и все.
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