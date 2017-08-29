Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

Иметь крутого сммщика в 2k17 – так же важно, как покупать сильных футболистов.

«Зенит» в курсе главных современных трендов и недавно организовал «первый рэп-баттл в истории Премьер-лиги». Анонс в соцсетях был соответствующий – последние события сократили лексикон твиттер-обывателя до минимума: рил ток, изи, синк эбаут ит.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 августа 2017 г.

Чтобы быть в тренде, нужно делать как минимум две вещи: смотреть рэп-баттлы и следить за «Игрой престолов». Как видим, со вторым пунктом у зенитовского тви тоже все в порядке.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 августа 2017 г.

Самоирония – отличная штука. Сммщики «Зенита» знают об этом и не стесняются ретвитить шутки о бакланах, которые испортили крышу «Крестовского».

twit text — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 24 августа 2017 г.

Образец того, как нужно привлекать людей на стадион. Неудивительно, что «Крестовский» заполняется под завязку.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 августа 2017 г.

«Барселона» сообщает о том, что ее аккаунты в соцсетях были взломаны.

«Зенит» тут же реагирует: #этобылинемы.

twit text — FC Zenit in English (@fczenit_en) August 23, 2017

«Неплохая попытка, «Реал», – так твиттер «Зенита» поздравил команду Зидана с победой в Суперкубке Европы.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.

Образец того, как нужно реагировать на трансферы клуба. А учитывая количество аргентинцев в «Зените», вариант с Месси стал менее сюрреальным.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.

Троллинг проигравшего соперника – святое дело, особенно когда «Спартак» получил пять.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.

Англичане о России, сумасшествие «Барселоны», Макгрегор-футболист. Главные материалы недели на «Бомбардире»