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    Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства


    3
    Голосов: 13
    29.08.2017 18:00
    Иметь крутого сммщика в 2k17 – так же важно, как покупать сильных футболистов.

    «Зенит» в курсе главных современных трендов и недавно организовал «первый рэп-баттл в истории Премьер-лиги». Анонс в соцсетях был соответствующий – последние события сократили лексикон твиттер-обывателя до минимума: рил ток, изи, синк эбаут ит.

    Чтобы быть в тренде, нужно делать как минимум две вещи: смотреть рэп-баттлы и следить за «Игрой престолов». Как видим, со вторым пунктом у зенитовского тви тоже все в порядке.

    Самоирония – отличная штука. Сммщики «Зенита» знают об этом и не стесняются ретвитить шутки о бакланах, которые испортили крышу «Крестовского».

    Образец того, как нужно привлекать людей на стадион. Неудивительно, что «Крестовский» заполняется под завязку.

    «Барселона» сообщает о том, что ее аккаунты в соцсетях были взломаны.

    «Зенит» тут же реагирует: #этобылинемы.

    «Неплохая попытка, «Реал», – так твиттер «Зенита» поздравил команду Зидана с победой в Суперкубке Европы.

    Образец того, как нужно реагировать на трансферы клуба. А учитывая количество аргентинцев в «Зените», вариант с Месси стал менее сюрреальным.

    Троллинг проигравшего соперника – святое дело, особенно когда «Спартак» получил пять.

    Англичане о России, сумасшествие «Барселоны», Макгрегор-футболист. Главные материалы недели на «Бомбардире»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 30 августа 2017, 13:12

      а как же твиттер великого енисея?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 30 августа 2017, 07:20

      чёрти что!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 30 августа 2017, 07:13

      Красивой должна быть игра, а не твиттер.

      -1
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      Рейтинг: +348

      343443 30 августа 2017, 06:35

      не лучший а скорее клоунский

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 29 августа 2017, 23:43

      Вот лучший твиттер от "Амкара":

      Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость
      19:55 - 29 авг. 2017 г.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 29 августа 2017, 23:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не лучший а скорее клоунский

      -6
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 августа 2017, 19:43

      В Зените все лучшее.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > paracetamol 29 августа 2017, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в сените все народное

      -5
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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 29 августа 2017, 19:21

      Спасибо, что свинюшки ушли пораньше.

      0
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      Рейтинг: +25

      Zenit_Night_Life 29 августа 2017, 19:18

      Красиво)

      6
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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 > Zenit_Night_Life 30 августа 2017, 09:20

      12 комментариев, а адекватный только один. Вот и даже начинаю сомневаться, что ЦА оценит высококлассную работу SMM-щиков

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