Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

«Зенит» в курсе главных современных трендов и недавно организовал «первый рэп-баттл в истории Премьер-лиги». Анонс в соцсетях был соответствующий – последние события сократили лексикон твиттер-обывателя до минимума: рил ток, изи, синк эбаут ит.
Чтобы быть в тренде, нужно делать как минимум две вещи: смотреть рэп-баттлы и следить за «Игрой престолов». Как видим, со вторым пунктом у зенитовского тви тоже все в порядке.
Самоирония – отличная штука. Сммщики «Зенита» знают об этом и не стесняются ретвитить шутки о бакланах, которые испортили крышу «Крестовского».
Образец того, как нужно привлекать людей на стадион. Неудивительно, что «Крестовский» заполняется под завязку.
«Барселона» сообщает о том, что ее аккаунты в соцсетях были взломаны.
«Зенит» тут же реагирует: #этобылинемы.
«Неплохая попытка, «Реал», – так твиттер «Зенита» поздравил команду Зидана с победой в Суперкубке Европы.
Образец того, как нужно реагировать на трансферы клуба. А учитывая количество аргентинцев в «Зените», вариант с Месси стал менее сюрреальным.
Троллинг проигравшего соперника – святое дело, особенно когда «Спартак» получил пять.
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