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  • Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

«Зенит» в курсе главных современных трендов и недавно организовал «первый рэп-баттл в истории Премьер-лиги». Анонс в соцсетях был соответствующий – последние события сократили лексикон твиттер-обывателя до минимума: рил ток, изи, синк эбаут ит.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чтобы быть в тренде, нужно делать как минимум две вещи: смотреть рэп-баттлы и следить за «Игрой престолов». Как видим, со вторым пунктом у зенитовского тви тоже все в порядке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самоирония – отличная штука. Сммщики «Зенита» знают об этом и не стесняются ретвитить шутки о бакланах, которые испортили крышу «Крестовского».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Образец того, как нужно привлекать людей на стадион. Неудивительно, что «Крестовский» заполняется под завязку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Барселона» сообщает о том, что ее аккаунты в соцсетях были взломаны.

«Зенит» тут же реагирует: #этобылинемы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Неплохая попытка, «Реал», – так твиттер «Зенита» поздравил команду Зидана с победой в Суперкубке Европы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Образец того, как нужно реагировать на трансферы клуба. А учитывая количество аргентинцев в «Зените», вариант с Месси стал менее сюрреальным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Троллинг проигравшего соперника – святое дело, особенно когда «Спартак» получил пять.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Англичане о России, сумасшествие «Барселоны», Макгрегор-футболист. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Zenit_Night_Life
1504023488
Красиво)
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TRACTOR
1504023714
Спасибо, что свинюшки ушли пораньше.
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paracetamol
1504025032
В Зените все лучшее.
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карасевщина
1504036989
не лучший а скорее клоунский
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Tostao
1504039433
Вот лучший твиттер от "Амкара": Мы готовы подписать петицию, чтобы @pfc_cska не убивали судьи, а @zenit_spb наконец дали денег на трансферы. #АмкарВсегдаЗаСправедливость 19:55 - 29 авг. 2017 г.
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343443
1504064113
не лучший а скорее клоунский
Ответить
TUMS
1504066420
Красивой должна быть игра, а не твиттер.
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vodomut
1504066825
чёрти что!
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D'achkov
1504087978
а как же твиттер великого енисея?
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