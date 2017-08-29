Лучший твиттер в русском футболе сейчас – у «Зенита». Вот доказательства

«Зенит» в курсе главных современных трендов и недавно организовал «первый рэп-баттл в истории Премьер-лиги». Анонс в соцсетях был соответствующий – последние события сократили лексикон твиттер-обывателя до минимума: рил ток, изи, синк эбаут ит.

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Чтобы быть в тренде, нужно делать как минимум две вещи: смотреть рэп-баттлы и следить за «Игрой престолов». Как видим, со вторым пунктом у зенитовского тви тоже все в порядке.

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Самоирония – отличная штука. Сммщики «Зенита» знают об этом и не стесняются ретвитить шутки о бакланах, которые испортили крышу «Крестовского».

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Образец того, как нужно привлекать людей на стадион. Неудивительно, что «Крестовский» заполняется под завязку.

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«Барселона» сообщает о том, что ее аккаунты в соцсетях были взломаны.

«Зенит» тут же реагирует: #этобылинемы.

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«Неплохая попытка, «Реал», – так твиттер «Зенита» поздравил команду Зидана с победой в Суперкубке Европы.

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Образец того, как нужно реагировать на трансферы клуба. А учитывая количество аргентинцев в «Зените», вариант с Месси стал менее сюрреальным.

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Троллинг проигравшего соперника – святое дело, особенно когда «Спартак» получил пять.

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