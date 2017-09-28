Соперник «Локомотива» устроил сенсацию, а теперь обитает в чужом городе. Репортаж из Чехии

«Фастав» − это туризм

Любой нормальный тур в Чехию не обходится без поездки в Прагу. Но даже чешская столица уступает городку Оломоуц. Численность населения здесь едва дотягивает до 100 тысяч, но в городе есть два футбольных клуба, один хоккейный и даже регбийный, а чтобы рассмотреть все достопримечательности более детально, не хватит и недели.

Много веков Оломоуц был столицей Великоморавской державы. Местная крепость охраняла все королевство Моравии от врагов, пока его не покорили шведы, которые установили тут свои порядки. С их подачи Оломоуц утратил столичный статус и превратился в аналог Санкт-Петербурга, подхватив прозвище культурной столицы. Сюда стали съезжаться художники и скульпторы, творившие в стиле барокко. Ратуши, часовня, Костел Святого Мориса, замки и монастыри, а также красивый памятник в центре города, который называется Колонна Пресвятой Троицы – все это результаты их великолепных работ.

По рассказам местных жителей ходит легенда, что Оломоуц основал сам Гай Юлий Цезарь. Чтобы увековечить это событие, местные скульпторы в начале XVIII века создали фонтан, которому на тот момент не было аналогов в мире. Шикарный бассейн выполнен в форме цветка, по центру которого из нагромождения камней стоит статуя Цезаря на коне, а рядом сделаны монументы двух мужиков с большими бородами. Они лежат, взявшись за руки, и символизируют собой слияние рек Дуная и Моравы.

Тысячи европейцев в этом году вряд ли бы увидели всю эту красоту, если бы не футбол. Спасибо за это надо сказать даже не местной «Сигме», а другому чешскому клубу − «Фаставу». Команда из Злина сенсационно пробилась в еврокубки, но местный городской стадион не соответствует всем необходимым требованиям УЕФА. Поэтому в качестве домашнего стадиона и города руководство «Фастава» выбрало арену в Оломоуце. Все болельщики «Локомотива», которые оформят выезд в Чехию, просто обязаны приехать сюда хотя бы за день-два до начала матча.

На улицах нет ни одной афиши, плаката или билборда, рекламирующего в Оломоуце матч Лиги Европы.

«Не удивляйтесь, этот матч тут никому не нужен, − жалуется кассирша на стадионе. − Сегодня будет немного народа. Местные ходят только за «Сигму» болеть. Им этот «Фастав» до одного места. Мы продали очень мало билетов на эту игру. Мне с каждого проданного билета идет процент. Если так дело пойдет и дальше, заработаю за сегодня очень мало. Надеюсь, хоть к вечеру работы прибавиться. Должны приехать фанаты и болельщики из Злина. Но стадион точно не заполнится даже наполовину».

«Фастав» − это пиво

Зато местные советуют отличное чешское пиво в баре у Воцика недалеко от стадиона. Хозяин − старичок лет 65 − бодро стоит за барной стойкой и разливает в бокалы напиток. Он спокойно говорит на языке, похожем на помесь русского, украинского и белорусского. Этот суржик Воцик выучил за 10 лет службы армии в городах бывшего СССР

− У меня лучшее пиво в городе! Самое свежее и живое! Не понимаю, как вы пьете мочу в банках и бутылках? Вот смотри: возьми пиво в пластиковой баклажке и живое пиво, которое я продаю. Через 10 дней живое умрет, и ты не сможешь его пить. А то, что в пластмассе, будет таким же по вкусу и через неделю, и через месяц, и через три месяца.

Все потому, что оно порошковое. Это − химия. Вас, дурачков, травят. В моей пивной всегда только свежак, − объясняет успех своего заведения Воцик.

А вот группой Лиги Европы и соперниками «Фастава», за исключением «Локомотива, Воцик не доволен.

− Ты видел новости? В Лондон приехало 20 тысяч болел из Кельна! 20 тысяч, мать их!! Вот нам бы в эту группу с «Арсеналом» и «Кельном». Немцы выпили бы у меня все пиво и сделали бы выручку на несколько месяцев вперед. Также и англичане. А у нас что? Из Молдавии сегодня приедет 15-16 болельщиков «Шерифа». Там 20 тысяч, а у нас 15 человек. Обидно и смешно. Вся надежда только на русских болел «Локомотива». Они точно должны выпить у меня много. На датчан я тоже не надеюсь особо.

Прогнозы Воцика удивительно мрачные с учетом того, что для «Фастава» это первый за много лет групповой этап еврокубков. Пусть и проходит он другом городе. А первый соперник − всего лишь клуб из Молдовы.

В пивнушке постепенно собираются постоянные посетители и друзья Воцика. Один из них запускает новость о том, что чемпион Молдовы планировал выехать на игру за сутки до начала, но из-за проблем с самолетом после пяти часов ожидания в аэропорту вернулся обратно. Игроки и персонал клуба вылетели только утром в день матча чартером в Австрию, откуда на автобусе доехали до Оломоуца лишь за несколько часов до игры. После такого инсайда Воцик и компания идут в букмекерскую контору и всей толпой заряжают по крупному на победу «Фастава».

«Фастав» − это чудо

Ближе к вечеру на подступах к стадиону становится более людно, и начинается движ. Машины и автобусы из Злина везут болельщиков «Фастава», которые в ожидании исторического события. Впервые их родной клуб сыграет в еврокубках.

«Раньше наша команда попадала два раза только в Кубок Интертото. Но это даже еврокубком назвать нельзя. А вот в Кубке УЕФА, в Лиге чемпионов или Лиге Европы мы не играли никогда. Сегодня на наших глазах будет твориться история!» – возбужден фан «Фастава» по имени Радек.

«Если бы мне пару лет назад сказали, что будем играть в группе Лиги Европы, я бы даже не поверил. С 2009 по 2015 годы наша команда была во второй лиге и боролись там за место в середине таблицы. Прошло только два года, как мы вернулись в высший дивизион, и тут такой успех – почти сразу вышли в еврокубки», − делится своими мыслями Ондржей, друг Радека.

В групповой турнир Лиги Европы «Фастав» попал как обладатель кубка Чехии. В финале клуб из Злина обыграл со счетом 1:0 «Опаву», а за общую победу в турнире вся страна прозвала клуб чешским «Лестером».

«В первых двух раундах мы разгромили клубы из низших лиг, потом в 1/8 финала обыграли 3:1 пражскую «Спарту», − объясняет Радек. − «В четвертьфинале мы прошли в гостях «Слован Либерец», а в полуфинале тоже на выезде победили нынешнего чемпиона Чехии – «Славию». Да, в финале соперник был уже не такой сильный, но это все потому, что самые сильные клубы выбили, именно, мы. Стоимость игроков «Спарты» больше 30 миллионов евро, у «Славии» состав почти на 40 миллионов, а у нас даже до десятки не дотягивает. Никто не ожидал, что мы выиграем кубок. Это сродни чемпионству «Лестера».

«Наша судьба схожа с «Лестером» и по другим причинам», − добавляет к параллели с англичанами Ондржей. − «Как только они выиграли чемпионат, «Челси» забрал одного из их лучших игроков Канте. Так и у нас после победы в кубке «Спарта» купила двоих наших лидеров. Мы заработали на них почти 2 миллиона евро. Для нашего клуба – это очень большие деньги. Но самое главное, что после побед над грандами в кубке, нас теперь уважает и поддерживает вся Чехия».

***

Прогноз кассирши полностью сбывается. Стадион «Андрув», который вмещает почти 13 тысяч зрителей, заполняется только на одну треть. Посмотреть на первый еврокубковый матч чешского «Лестера» приходит чуть более четырех тысяч человек. 70% из них приехали из Злина, а остальная часть – местные и студенты.

А вот Воцик и его друзья не угадали. Чемпион Молдовы хоть и приехал на выезд в день матча, но давит большую часть времени и гораздо ближе к победе, чем хозяева. Игроки «Фастава» чаще сидят в обороне и стараются контратаковать, но забить не получается ни тем, ни другим. Нулевая ничья приносит «Фаставу» дебютные очки в Лиге Европы.

Теперь чешский «Лестер» едет в Москву на свой первый еврокубковый выезд с задачей познать радость забитого гола, а Воцик ждет приезда «Локомотива» и русских болельщиков, чтобы продать им как можно больше пива и отбить то, что он проиграл на «Шерифе».