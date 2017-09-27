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  • Важное событие в карьере Криштиану Роналду. Просто безумная статистика!

Важное событие в карьере Криштиану Роналду. Просто безумная статистика!

Криштиану перешел из «МЮ» в «Реал» летом 2009-го за 94 миллиона евро. В Мадриде он выиграл целых 13 титулов, три из которых – в Лиге чемпионов, а еще к полученному в «МЮ» «Золотому мячу» добавил три таких же приза. Итого их уже четыре, осталось завоевать еще один, чтобы догнать Месси.

Но поразительно даже не количество трофеев и индивидуальных призов, а сумасшедшая статистика португальца, сыгравшего во втором туре Лиги чемпионов против «Боруссии» свой 400-й матч за «Реал» (где в итоге отметился дублем, благодаря которому испанский клуб увез из Дортмунда победу).

Впрочем, до рекорда по числу матчей Роналду еще очень далеко. Португалец не входит даже в клубную десятку по этому показателю. Дотянуться до Икера Касильяса, сыгравшего 725 матчей, и правда практически нереально. До рекордсмена Рауля (741 матч), конечно, тоже. Зато по количеству голов за Криштиану не угонится уже никто.

Лига чемпионов Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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petr69
1506505893
Это икона на которую нужно молиться не только болельщикам Реала, но и всем спортсменам. Труд,труд и труд
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bset
1506508110
И без Роналду Реал подсел в чемпионате. Дисквалификация сыграла Роналду на руку. Легендарный работяга.
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RGeroy
1506514732
Фантастический, Феноменальный, Филигранный футболист!
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MAGOMED2000
1506520384
НО, мы та все знаем ,кто величайший футболист в истории)
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petr69
1506521258
Футболистов такого уровня в истории футбола единицы и сравнивать их нельзя, каждый велик по своему.Спасибо что они хоть изредка ,но появляются и жгут небосвод
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Fancyfall
1506529125
вот, кто доказывает своей игрой, что он лучший, браво!
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insider_retro
1506530612
Многие его результаты ещё долгое время будут опорным и недосягаемы рубежом для остальных игроков!!...)) И пока играет, наверняка, ещё кое-где внесёт правки!!..))
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coocoo
1506534104
Интересно, забил бы он столько выступая за МЮ?
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android-uz
1506536373
фантастика!!
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JI e x a
1506542155
400 голов в 411 матчах... Это нечто. Интересно, есть хоть один футболист в мире, который забил больше голов, чем сыграл игр за свой клуб?
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