Важное событие в карьере Криштиану Роналду. Просто безумная статистика!

Криштиану перешел из «МЮ» в «Реал» летом 2009-го за 94 миллиона евро. В Мадриде он выиграл целых 13 титулов, три из которых – в Лиге чемпионов, а еще к полученному в «МЮ» «Золотому мячу» добавил три таких же приза. Итого их уже четыре, осталось завоевать еще один, чтобы догнать Месси.

Но поразительно даже не количество трофеев и индивидуальных призов, а сумасшедшая статистика португальца, сыгравшего во втором туре Лиги чемпионов против «Боруссии» свой 400-й матч за «Реал» (где в итоге отметился дублем, благодаря которому испанский клуб увез из Дортмунда победу).

Впрочем, до рекорда по числу матчей Роналду еще очень далеко. Португалец не входит даже в клубную десятку по этому показателю. Дотянуться до Икера Касильяса, сыгравшего 725 матчей, и правда практически нереально. До рекордсмена Рауля (741 матч), конечно, тоже. Зато по количеству голов за Криштиану не угонится уже никто.