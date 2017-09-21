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Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?

Повальный вылет клубов РФПЛ происходил не всегда

В прошлом Кубке России, несмотря на вылет «Спартака» и ЦСКА, в целом провальным выступление клубов РФПЛ назвать было нельзя – борьбу в 1/8 финала продолжили всего пять команд из ФНЛ (кстати, три из них – «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» – в итоге вышли в Премьер-лигу). В позапрошлом турнире в 1/16 финала и вовсе вылетело лишь три элитных клуба – «Рубин», «Ростов» и «Мордовия». Куда хуже для клубов РФПЛ матчи сложились в сезоне-2013/14 – всего шесть команд выбралось в 1/8 финала.

Самым неудачным в этом плане был розыгрыш-2009/10 – лишь четверо (!) из РФПЛ преодолели первую стадию – это «Зенит», «Москва», «Спартак» и «Амкар», причем два московских клуба попали друг на друга сразу же в 1/8-й. Но это самый яркий пример безразличия к турниру.

Сейчас – повторение сезона трехлетней давности, лишь шесть клубов из РФПЛ смогли выбраться в 1/8 финала, это «Спартак», «Рубин», «Ростов», «Тосно», «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

Дубль ставили далеко не все

Какую-либо закономерность в матчах 1/16 финала этого турнира Кубка России найти сложно. Правило «поставил основной состав – обязательно победил» тут не всегда работает. «Спартак», «Рубин», «Ахмат», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» выставили главные составы, и если москвичи и казанцы прошли дальше без проблем, то грозненцев поколотили в Красноярске (0:3), да и Тула тоже проиграла. Хабаровчане победили, но с трудом.

Близкими к основным были составы у «Урала», «Краснодара», «Ростова» и «Динамо», но из этой компании дальше прошли лишь ростовчане. Уральцев грохнули в Ярославле (0:3), «Краснодар» сенсационно погорел в Томске (1:2), а динамовцы по пенальти уступили команде из ПФЛ (причем в своей зоне «Спартак-Нальчик» – всего лишь середняк).

«Уфа», «Амкар» и «Локомотив» тоже выставили практически оптимальные составы. И тут тоже результаты разные – уфимцы проиграли в серии пенальти аутсайдеру ФНЛ, пермяки выиграли, причем вообще крупнее всех на этой стадии (4:0), а «Локо» – действующий победитель турнира – вылетел в овертайме. И вновь никакой закономерности.

Смешанный состав позволил «Тосно» спокойно обыграть «Тюмень», а вот «Анжи» и ЦСКА выставили фактически вторые составы и дружно вылетели. Дублем играл и «Зенит», но из его резерва вполне можно сложить еще одну крутую команду для РФПЛ. Она, кстати, задала самый интригующий матч на этой стадии и в итоге распрощалась с турниром в первой же игре.

Что с сеткой

В четвертьфинал Кубка России выйдут минимум три клуба из ФНЛ – именно столько пар в 1/8 финала образуют команды из этой лиги. Из других наблюдений – в полуфинал не пройдет либо «Спартак», либо «Рубин» (они сводятся уже в четвертьфинале), зато на этой стадии совершенно точно окажется кто-либо из следующих команд: «Томь», «Тосно», «Енисей», «Луч-Энергия». Лучшая из этой четверки в итоге будет играть в полуфинале со «Спартаком» или «Рубином» (а возможно и с «Крыльями Советов» или даже нальчикским «Спартаком»).

В другой части сетки «Авангард» и «Тамбов» будут бороться за выход в полуфинал с победителем противостояния «Ростова» и «Амкара». Соперником по полуфиналу станет лучшая команда из четверки «Шинник», «Олимпиец», «СКА-Хабаровск»,«Динамо» Санкт-Петербург. Дух захватывает от возможных противостояний.

Что с турниром

Разговоры о скучности и ненужности Кубка России всплывают один-два раза каждый год, а затем тут же затихают. Журналисты представляют, что турнир командам РФПЛ совсем не нужен, и что нужно что-то менять в формате, чтобы смотреть его было интереснее. Но все заканчивается на уровне разговоров, потому что альтернативы на самом деле нет. ЦСКА не хочет думать о курском «Авангарде», когда за неделю нужно еще сыграть дерби с «Динамо» и принять дома «Манчестер Юнайтед». «Спартак», напротив, трофей не брал давно, так что можно сыграть основой в Кубке, даже с учетом игры чемпионата в субботу и тяжелом матче с «Ливерпулем» в следующий вторник.

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Россия. Кубок Россия Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Краснодар
Комментарии (45)
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prezent2017
1506024320
Интересно, что провалилось, может РФС?
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Полная Канистра
1506047068
ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ - новое в скором времени название этому турниру
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turist82
1506052035
Я доволен тем фактом что и Спартак, и все спартаковцы тренирующие другие команды - прошли дальше! Тихонов - навсегда! Титов Егор Ильич, Аленичев, Парфенов, Бесчастных! Удачи всем красно-белым )
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VeniaminS
1506058821
Играть надо,а не на судей пенять.
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спартач-тверь
1506060504
До 1/16 был КУБОК РОССИИ после ОЛИМП кубок россии вот и результат
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Pinasonic
1506063166
Дальше прошли 3 лидера ФНЛ, которые могут на следующий сезон попасть в РФПЛ. Победа в кубке даст им возможность сыграть в ЛЕ, что в в свою очередь даст некий пиар клубу. И разговоры о том, что не нужен кубок утихнут и все будут говорить, что условный, Енисей будет играть в Европе. Победа в прошлом году Локомотива сгладила, по сути провальный сезон и скорее всего сохранила на посту Семина. Так что кубок вполне интересный турнир)
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datura
1506063694
А мне этот турнир нравится! Нравится его непредсказуемость, забавно когда клубы ПФЛ внезапно побеждают топ клубы. Турниры должны быть разные и такой весёлый турнир на быстрое выбывание не самый плохой аргумент для нашего медленного футбола! Ну вот хотя бы например такая шутка вам - СПАРТАК СПАРТАКА ВЫБЬЕТ ИЗ КУБКА! Ну где как не в кубке? :)))
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bolela_16
1506066549
кубок нужен тем, кто хочет в ЕК, в этом году Спартак...
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Svoysvoemubrat
1506073621
Кто хотел, тот прошел. Кто не хотел, как кони, слил кубок. А Краснодар, Локо и Зенит вышибли не спрашивая желания.Сопли льют и арбитров винят.
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Bronholm
1506075574
Это же наоборот интересно, когда мало клубов из вышки! В этом и есть красота кубка. Борьба, амбиции маленьких клубов. Масимо походу сделает ставку на кубок, типа чемпионат сливают, и ЛЧ хз пока, а вот вам на фоне этого трофей, и группа ЛЕ! Думаю кто-то из Рубина, Спартака или Тосно возьмут кубок
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