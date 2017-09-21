Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?

Повальный вылет клубов РФПЛ происходил не всегда

В прошлом Кубке России, несмотря на вылет «Спартака» и ЦСКА, в целом провальным выступление клубов РФПЛ назвать было нельзя – борьбу в 1/8 финала продолжили всего пять команд из ФНЛ (кстати, три из них – «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск» – в итоге вышли в Премьер-лигу). В позапрошлом турнире в 1/16 финала и вовсе вылетело лишь три элитных клуба – «Рубин», «Ростов» и «Мордовия». Куда хуже для клубов РФПЛ матчи сложились в сезоне-2013/14 – всего шесть команд выбралось в 1/8 финала.

Самым неудачным в этом плане был розыгрыш-2009/10 – лишь четверо (!) из РФПЛ преодолели первую стадию – это «Зенит», «Москва», «Спартак» и «Амкар», причем два московских клуба попали друг на друга сразу же в 1/8-й. Но это самый яркий пример безразличия к турниру.

Сейчас – повторение сезона трехлетней давности, лишь шесть клубов из РФПЛ смогли выбраться в 1/8 финала, это «Спартак», «Рубин», «Ростов», «Тосно», «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

Дубль ставили далеко не все

Какую-либо закономерность в матчах 1/16 финала этого турнира Кубка России найти сложно. Правило «поставил основной состав – обязательно победил» тут не всегда работает. «Спартак», «Рубин», «Ахмат», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» выставили главные составы, и если москвичи и казанцы прошли дальше без проблем, то грозненцев поколотили в Красноярске (0:3), да и Тула тоже проиграла. Хабаровчане победили, но с трудом.

Близкими к основным были составы у «Урала», «Краснодара», «Ростова» и «Динамо», но из этой компании дальше прошли лишь ростовчане. Уральцев грохнули в Ярославле (0:3), «Краснодар» сенсационно погорел в Томске (1:2), а динамовцы по пенальти уступили команде из ПФЛ (причем в своей зоне «Спартак-Нальчик» – всего лишь середняк).

«Уфа», «Амкар» и «Локомотив» тоже выставили практически оптимальные составы. И тут тоже результаты разные – уфимцы проиграли в серии пенальти аутсайдеру ФНЛ, пермяки выиграли, причем вообще крупнее всех на этой стадии (4:0), а «Локо» – действующий победитель турнира – вылетел в овертайме. И вновь никакой закономерности.

Смешанный состав позволил «Тосно» спокойно обыграть «Тюмень», а вот «Анжи» и ЦСКА выставили фактически вторые составы и дружно вылетели. Дублем играл и «Зенит», но из его резерва вполне можно сложить еще одну крутую команду для РФПЛ. Она, кстати, задала самый интригующий матч на этой стадии и в итоге распрощалась с турниром в первой же игре.

Что с сеткой

В четвертьфинал Кубка России выйдут минимум три клуба из ФНЛ – именно столько пар в 1/8 финала образуют команды из этой лиги. Из других наблюдений – в полуфинал не пройдет либо «Спартак», либо «Рубин» (они сводятся уже в четвертьфинале), зато на этой стадии совершенно точно окажется кто-либо из следующих команд: «Томь», «Тосно», «Енисей», «Луч-Энергия». Лучшая из этой четверки в итоге будет играть в полуфинале со «Спартаком» или «Рубином» (а возможно и с «Крыльями Советов» или даже нальчикским «Спартаком»).

В другой части сетки «Авангард» и «Тамбов» будут бороться за выход в полуфинал с победителем противостояния «Ростова» и «Амкара». Соперником по полуфиналу станет лучшая команда из четверки «Шинник», «Олимпиец», «СКА-Хабаровск»,«Динамо» Санкт-Петербург. Дух захватывает от возможных противостояний.

Что с турниром

Разговоры о скучности и ненужности Кубка России всплывают один-два раза каждый год, а затем тут же затихают. Журналисты представляют, что турнир командам РФПЛ совсем не нужен, и что нужно что-то менять в формате, чтобы смотреть его было интереснее. Но все заканчивается на уровне разговоров, потому что альтернативы на самом деле нет. ЦСКА не хочет думать о курском «Авангарде», когда за неделю нужно еще сыграть дерби с «Динамо» и принять дома «Манчестер Юнайтед». «Спартак», напротив, трофей не брал давно, так что можно сыграть основой в Кубке, даже с учетом игры чемпионата в субботу и тяжелом матче с «Ливерпулем» в следующий вторник.

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