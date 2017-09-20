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Кто из русских футболистов играет в необычных странах
Кто из русских футболистов играет в необычных странах
Николай Живоглядов
20 сентября 2017, 10:00
34
10 футболистов, которые мотивируют пойти в тренажерку
Весь мир
Билялетдинов Динияр
Дьяков Виталий
Кобзарь Евгений
Комличенко Николай
Осипов Павел
Гасанов Шамиль
Вяткин Артем
Комментарии (34)
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oyabun
1505893925
Митрюшкина забыли упомянуть
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4
OfaZavr
1505897098
А Максим Максимов который за Вардар.
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2
карасевщина
1505897484
необычные страны? так то поразвитее путинки
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3
lim0n7
1505899132
Прикольно, русский Иппей Шинозука играет в Японии )))) Докатились...
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5
somn
1505904420
Везде хорошо, где нас нет!
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1
Danish Dynamite
1505905891
Эх, как сильно скатился Билялетдинов... а ведь было время, брали в Эвертон как основного игрока.
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7
x-x-x-x-x
1505931883
Дьяков то не в необычной стране играет а довольно сильном чемпионате и футбольной стране
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2
вазззз
1505941036
Офигенно "необычные" страны)) Что у автора было по географии? Устойчивый "кол"? Ведь это- такая экзотика- Литва. Финка, Турция))) Хотя наши и в Монголии играют, но автор не в курсе.
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4
Sola
1505951823
Иппей Шинозука - японец, играет в Японии. Что странного и необычного? Япония - довольно таки футбольная страна. Особенно учитывая проигрыш сб России Японии в 2002 на ЧМ. Тогда забил Дзюнити Инамото, поигравший в своей карьере в Англии, Германии, Испании, Турции. Японские футболисты уже лет 20 играют в Европе, некоторые блистают.
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3
D'achkov
1506011446
а турция тут при чем?
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0
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