10 футболистов, которые мотивируют пойти в тренажерку

Ибра растерял форму. Не выглядит он качком.
Хорошее тело у Рамоса, Роналду и Санчеса.
Пресс португальца, особенно нижний, всегда мотивирует лишний раз качнуть свой пресс.
Фото: zimbio.com, youtube.com, goal.com, globallookpress.com
Фото: zimbio.com, youtube.com, goal.com, globallookpress.com
А почему нет Месси? Здоровски посмеялись-бы)))
А где же Адебайо Акинфенва?
Прям с языка снял))) Вернее с клавы))) И верно где он?? и где Вальбуэна??)))
Зейдорфа просто покажите и этого достаточно.
Про Самба вообще не понял.
Про Зейдорфа прям в точку - он вообще как из камня вытесан)))
у халка не то место прокаченное показали
а вообще нужны бабло на фитнес тренера, диетолога, чтобы выстроить питание, я на штанге только
разжирел и бестолку.
Массу набрал, плюс питание неправильное, теперь сушиться)
Халк хорошо выглядет, просто он позу такую принял, по такому принципу любого сидящего на стуле человека нужна отправлять в зал, если любого человека посадить на стул, то живот несомненно вылезет.
ибрагим не в тему