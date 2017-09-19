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    10 футболистов, которые мотивируют пойти в тренажерку

    19 сентября 2017
    Теперь вы обязательно начнете заниматься спортом.

    Златан Ибрагимович

    Мемфис Депай

    Нани

    Серхио Рамос

    Алексис Санчес

    Криштиану Роналду

    Рикардо Важ Те

    Халк

    Джордж Элокоби

    Кристофер Самба

    Фото: zimbio.com, youtube.com, goal.com, globallookpress.com

    Рейтинг: 2 Голосов: 11
    Комментарии28
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      Рейтинг: +833

      Sola 21 сентября 2017, 02:20

      Ибра растерял форму. Не выглядит он качком.
      Хорошее тело у Рамоса, Роналду и Санчеса.
      Пресс португальца, особенно нижний, всегда мотивирует лишний раз качнуть свой пресс.

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      Рейтинг: +264

      McDuff 20 сентября 2017, 19:32

      а где Акинфенва?

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > McDuff 20 сентября 2017, 19:37

      Ты его поклонник ?)

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      Рейтинг: +264

      McDuff > shurik45 20 сентября 2017, 21:57

      нет, но он самый накаченный футболист

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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 20 сентября 2017, 19:19

      А почему нет Месси? Здоровски посмеялись-бы)))

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      Рейтинг: +126

      xxJack 20 сентября 2017, 06:55

      Тощие собаки

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      Рейтинг: +997

      egrrr 20 сентября 2017, 03:25

      А где же Адебайо Акинфенва?

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > egrrr 20 сентября 2017, 03:52

      Прям с языка снял))) Вернее с клавы))) И верно где он?? и где Вальбуэна??)))

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 сентября 2017, 01:42

      Зейдорфа просто покажите и этого достаточно.
      Про Самба вообще не понял.

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      Рейтинг: +5891

      AtticusFinch > El_Chori 20 сентября 2017, 04:58

      Про Зейдорфа прям в точку - он вообще как из камня вытесан)))

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > El_Chori 20 сентября 2017, 10:16

      Ну Самба жирноват, что тоже мотивирует пойти в качалку и не быть жирным)

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 сентября 2017, 00:13

      у халка не то место прокаченное показали
      а вообще нужны бабло на фитнес тренера, диетолога, чтобы выстроить питание, я на штанге только
      разжирел и бестолку.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > карасевщина 20 сентября 2017, 10:17

      Массу набрал, плюс питание неправильное, теперь сушиться)

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > карасевщина 20 сентября 2017, 10:42

      Халк хорошо выглядет, просто он позу такую принял, по такому принципу любого сидящего на стуле человека нужна отправлять в зал, если любого человека посадить на стул, то живот несомненно вылезет.

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      Рейтинг: +582

      lNeTl 20 сентября 2017, 00:12

      У Нани как-будто пресс искусственный.

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      Рейтинг: +452

      тёска 19 сентября 2017, 22:03

      ибрагим не в тему

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      Рейтинг: +24997

      bset 19 сентября 2017, 21:59

      Просто жесть какие они сухие.

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