Почему в провале «Арсенала» нельзя винить Озила

«Месут Озил пропадает в больших матчах», – эту мантру повторяют даже те, кто последний раз видел игры «Арсенала» еще при Аршавине. На самом деле, это утверждение справедливо ровно настолько, насколько справедлива аксиома: Озил растворяется на поле тогда, когда «Арсенал» играет плохо.

Если у команды Венгера идет игра, то Озил редко выпадает из общей динамичной структуры – так было, например, в прошлогоднем матче с «Челси», закончившемся уверенной победой «Арсенала» (3:0). В той игре Месут совершил три обводки, создал партнерам три момента и забил красивейший гол:

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Озил был ярок и в других больших матчах, когда у «Арсенала» все получалось – он забивал и ассистировал в играх против «Баварии», «Ман Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма», etc. Ругать немецкого турка можно только за отсутствие характера: если команда Венгера плоха, он никогда не станет геймчейнджером, и это его важный недостаток. Именно по этой причине от Озила отказался «Реал» и именно поэтому за ним не гоняются другие большие клубы – Месуту нужна подходящая обстановка и подходящий день, чтобы раскрыть свой потенциал на 100%.

В качестве иллюстрации плохого Озила можно взять последний глубоко провальный матч «Арсенала» – уничтожение на «Энфилде». Для начала возьмем статистику Месута в первом тайме – она действительно впечатляет (конечно же, в плохом смысле):

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За первый тайм игры на «Энфилде» гости пропустили два гола, а Месут Озил не совершил ни одной обводки, создал ровно 0 шансов для партнеров, а также ни разу не подал в штрафную и не пробил по воротам. Отсюда и рождаются бесконечные шутки про невидимость Озила: «Арсеналу» перекрыли кислород, и его плеймейкер тут же задохнулся.

Общая статистика Месута против «Ливерпуля» чуть лучше, но все равно ужасна: за матч он так и не предпринял ни одной обводки, два раза пробил мимо ворот и создал два шанса. Впрочем, визуальное впечатление не зафиксировало позитивную активность Озила – зато в памяти остался момент из первого тайма, когда аморфный Месут подарил сопернику владение перед собственной штрафной, и «Ливерпуль» едва не забил второй. Таким же аморфным и безучастным Озил был на поле «Энфилда» три года назад, когда «Арсенал» сгорел с аналогичной разницей (1:5).

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Это опять-таки вовсе не означает, что турок вообще не умеет играть против «Ливерпуля». Умеет, но только при условии, что весь «Арсенал» работает как слаженный механизм:

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После провального перфоманса на «Энфилде» Месут был вынужден несколько раз оправдываться перед болельщиками. Вот выдержка из поста на его страничке в Фейсбуке:

«Мне приходилось принимать много критики во время пребывания в Лондоне. «Слишком дорогой, слишком жадный, плохая физическая подготовка и отсутствие борьбы», – так люди говорили обо мне. Некоторые из комментариев сделаны теми, кто меня не знает. Другие сделаны бывшими игроками – как успешными, так и теми, кто ничего не добился в «Арсенале». Хотя критика – это то, с чем сталкиваются все футболисты, я ожидал, что легенды будут вести себя как легенды. Мой совет этим критикам – прекратить говорить и начать поддерживать».

Озил и сам понимает, что его отношение к делу, его body language и апатичность вызывают в Англии вопросы, но он вряд ли коренным образом поменяется. 11-й номер «Арсенала» – это олицетворение всего коллектива, команда Венгера в миниатюре, экстракт ее умений и возможностей. Когда Озил в форме, его видение поля, прочерченные пасы и обводки поражают воображение – также и «Арсенал» в свой лучший день может разгромить «Челси», потрепать «Барсу» или превратить «МЮ» в радиоактивный пепел.

Вот только лучшие дни у «Арсенала» и Озила бывают не слишком часто.

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