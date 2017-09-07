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  • «Я каждый день скучаю по России». Приключения самого забивного легионера в истории «Спартака»

«Я каждый день скучаю по России». Приключения самого забивного легионера в истории «Спартака»

3 февраля 2014 года в Виго весь день в городе шел ливень, а с соседнего побережья дул неприятный холодный ветер. Но это не остановило триста фанатов «Сельты», которые пришли на презентацию Веллитона. Его успехи в «Спартаке» знали даже там: люди проталкивались сквозь толпу, чтобы пожать ему руку или сфотографироваться.

«Когда мне позвонили из Виго, я сразу же согласился. «Сельта» – очень известный европейский клуб, здорово игравший в Кубке УЕФА и даже выходивший в плей-офф Лиги Чемпионов», − обратился к болельщикам Веллитон.

С таким же настроением Веллитон пришел на первую тренировку «Сельты», но очень быстро стало ясно: он Луису Энрике не нужен. За первую половину 2014 года нападающий провел на поле три минуты, выйдя на замену в матче с «Эльче». «Луис Энрике просто равнодушен ко мне. Он всячески демонстрирует мне, что я в «Сельте» лишний», − жаловался Веллитон.

Окончательно плюнув на все, 5 мая бразилец поехал в ночной клуб с другом и четырьмя девушками. На обратном пути сидевший за рулем Веллитон попался испанским полицейским. Замеченный на заднем сиденье ящик «Estrella Galiciа» окончательно похоронил шансы Веллитона уйти безнаказанным. «Я выпил совсем немного, но испанским полицейским показалось, будто я совсем пьян. Это было совсем не так», − форвард до сих пор отрицает свою вину.

Луис Энрике ушел в родную «Барселону», но аренду Веллитона все равно продлевать не стали. Летом того года бразильцу долгое время не поступало никаких предложений, чему нисколько не удивился Валерий Карпин: «Никто не знает, чего нам стоило дважды подряд сделать его лучшим бомбардиром РФПЛ. В лес его не вывозили, но и ругали, и запугивали как следует». Тот сентябрь Веллитон мог встретить формальным контрактником «Спартака», но незадолго до закрытия трансферного окна турецкий «Мерсин» согласился выкупить его за миллион евро.

Руководство «Спартака» с сожалением провожало Веллитона. С сожалением, что в свое время не продали его за 20 млн. «Такие деньги нам предлагал один российский и один европейский клуб. Веллитон регулярно страдал от лени и лишних килограммов, но продать его мы тогда не решились», − вспоминал экс-гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе.

В аутсайдере турецкой Суперлиги Веллитон долго вкатывался и был запасным игроком, зато потом положил хет-трик в ворота «Касымпаши» и начал медленно возвращаться. Веллитон стал обретать прежнюю скорость, благодаря которой наколотил в сезоне-2014/15 десять голов.

Хорош был бразилец и в следующем году, но ближе к концу сезона на него повалились травмы. По мнению турецких журналистов, именно Веллитона не хватило «Мерсину», чтобы сделать решающий рывок к спасению. Без бразильца скромный клуб вылетел в первую лигу, а сам Веллитон немедленно принял предложение «Кайсериспора», в котором провел абсолютно лучший сезон за последние пять лет. В Кайсери бразилец наконец-то встретил девушку, и теперь регулярно признается ей в любви через инстаграм. «Выходные с милой. Спасибо, что вдохновляешь меня на подвиги!» − так Веллитон подписывает фотографии.

Бразилец настрелял за прошедший чемпионат 12 голов, но в его жизни все равно было не все гладко. Посреди сезона у «Кайсериспора» начались серьезные финансовые проблемы. Руководство систематически не платило Веллитону, и месяц назад бразилец расторг контракт с клубом. Он прошел медосмотр в «Ренне» и уже готовился подписать контракт, но сделка была отсрочена на неопределенный срок. Руководство «Кайсериспора» считает разрыв контракта неправомерным и грозится подать на Веллитона в суд.

Параллельно Веллитон заявляет, что все это время скучает по России. «Я очень люблю Россию и каждый день вспоминаю моменты, когда мы дарили болельщикам «Спартака» победы. Моя связка с Алексом была одной из лучших за всю мою карьеру, мы упрощали жизнь друг другу. Я всегда готов вернуться в российский клуб, но вместе с тем никогда не подпишу контракт с ЦСКА и «Зенитом».

Недавно к бразильцу обращался «Ахмат», но стороны не договорились по условиям. Игрок также был в шорт-листе «Локомотива», но «железнодорожники» в итоге выбрали Эдера. Но в 30 лет Веллитон еще может вернуться в чемпионат России и снова зажечь.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кайсериспор Сельта Мерсин Идманюрду Веллитон
Комментарии (33)
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OldenVad
1504768128
Да, было время!
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броуди
1504769469
до сих пор считаю что в эпизоде с Акинфеевым Веллитон не виноват))))
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swot1205
1504771261
Давай возвращайся
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giluxa1963
1504772216
ну и скучай дальше убийца вратарей
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yarik1_78
1504774345
Даже свиньи не берут его.
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сергей николаевич
1504775526
Да, выжили хорошего игрока((((
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Алекс 914
1504776697
Что бы ни говорили, а нап был сильный. Большое количество злых языков свидетельствует об этом. Крови конкурентам Спартака попортил много!
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Masteralex
1504782608
опять из этого гавнюка делают страдальца, прям весь такой невинный ехал с 4-мя девушками с тусы и попался пьяный за рулём а тем слепым клоунам, кто считает его невиновным в эпизодах с Габуловым и Акинфеевым, желаю получить такие же стыки на поле, а потом если зубы останутся вопить что он невиновен
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Андрей3088
1504785000
Веллитон - достоин уважения!!!
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Nintendo8800
1504795388
хороший, жаль в локо не перешел
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