Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России

«Арарат» – это не только Павлюченко

Все узнали об «Арарате», когда туда неожиданно ушел Роман Павлюченко. Известный нападающий первым согласился поддержать новый клуб, который проводит только первый сезон в ПФЛ. За ним потянулись Измайлов, Лебеденко и другие известные игроки. Тогда же стало понятно, что «Арарат» – это что-то необычное.

«Арарат» появился в Москве в марте 2017 года. Его создали при поддержке Ассоциации армянской молодежи города, которая вдохновлялась одноименной командой из Еревана. Для Армении «Арарат» – это что-то легендарное, для московских армян – возможность получить что-то свое внутри другой страны. Основали клуб Валерий Оганесян и Арам Габрелянов. Вице-президент «Арарата» Керопетян говорил, что Габрелянов больше поддерживал Оганесяна морально. Бывший агент Оганесян, когда-то собиравшийся привести в Россию Мхитаряна и работавший в армавирском «Торпедо», стал его президентом.

«Арарат» без поражений идет в ПФЛ, где Павлюченко забивал в пяти матчах подряд. Клуб играет с одним ярко выраженным форвардом. Марат Измайлов больше действует в глубине, а Игорь Лебеденко отвечает за стандарты и игру в атаке. Они – лидеры и главные действующие лица. Но не единственные, за кем нужно следить в этой команде. Здесь же играет Сергей Давыдов, который раньше выступал за «Кубань» и «Рубин». Приехал из кризисной «Томи» полузащитник Пугин, из «Луч-Энергии» появился Алексей Ребко. «Арарат» сейчас – клуб для игроков, которым нужно что-то доказывать самим себе. «Арарат» будущего планирует большое привлечение армянской молодежи и расширение возможностей диаспоры.

Достоинство «Арарата» – тренерский состав и талантливые футболисты. Здесь основательно подошли к подбору кадров. Почти два месяца в клубе проработал главным тренером Сергей Булатов. Затем он покинул клуб по семейным обстоятельствам, а теперь команду возглавил Александр Григорян. Помогает ему Погос Галстян, работавший в тренерском штабе «Урала». Недавно Галстяна госпитализировали с сердечным приступом. Вратарей тренирует Андрей Сметанин, засветившийся в игровой карьере в московском «Спартаке». Голкипер Антон Шитов – основной вратарь юношеской сборной России и главный талант «Арарата». 17-летнего игрока переманили из «Локомотива» и пока постепенно подпускают к основе.

Грузин с армянским флагом и кепка «Спартака»

Матч с «Балтикой» в 1/32 Кубка России – первая встреча с серьезной командой для этого «Арарата». Соперники по ПФЛ слабее и по бюджету, и по игрокам. Даже новый тренер «Арарата» Александр Григорян говорил перед игрой, что эта встреча – проверка возможностей его команды. Сомнений, что в следующем году «Арарат» будет играть в ФНЛ, почти ни у кого нет. Готовить основу для подобных встреч начинают уже сейчас.

«Арарат» принимает соперника на легендарном для московского «Торпедо» стадионе имени Стрельцова. Билеты стоят 100 рублей, а дети до 12 лет и пенсионеры вообще могут смотреть футбол бесплатно. Весь район вокруг арены и даже ее внутренности трубят о торпедовцах и их величии, но обосновался здесь именно «Арарат». Фанатская база у клуба только создается, поэтому большого количества болельщиков эта игра не собирает. Активная трибуна наполовину не активна. Мешает проливной дождь и будний день. Около 40 болельщиков с армянскими, осетинскими и грузинскими корнями – это главная поддержка «Арарата» в самой важной игре на старте сезона. «Всегда мечтал увидеть грузина с символом Армении», – поддевает один из фанатов своего друга, помогая тому устанавливать армянский флаг.

Минут за пять до начала матча, когда ливень ослабевает, главные активисты поднимаются на сектор. Барабаны, громкоговоритель, баннеры – здесь есть все атрибуты для нормального боления. Парень в кепке с эмблемой «Спартака» распевает песню «Когда мои друзья со мной» и радуется жизни, но тут громкоговоритель ломается. Один из болельщиков приносит пачку дождевиков, от которых почти все отказываются. Спасаться от дождя предлагается сначала навесом (но классный проект одного из фанатов не заходит), а уж потом голосом.

«Самый лучший из армян – Павлюченко наш Роман», – такой кричалкой провожают с поля главную звезду команды. Нападающий получил травму уже на 13-й минуте, а вместо него вышел известный форвард Сергей Давыдов. «Давыдов, конечно, деревянный. Тяжеловато с ним при такой вязкой игре», – гуляют панические настроения среди фанатов. Но бывший нападающий «Рубина» и «Кубани» едва ли не единственным удачным действием забивает победный гол и заставляет фанатов поменять мнение.

Единение с игрой

Болеют здесь пока разрозненно. Почти все слова поддержки выбирают молодые, но иногда им дают советы более возрастные люди. Они стоят немного в стороне и больше смотрят на саму игру, чем поддерживают футболистов голосом. Кричалок набирается около 20. Некоторые из них на армянском языке.

– Кто новый тренер?

– Григорян!

– Кто лучший тренер?

– Григорян!

Зато пришедшего в «Арарат» из «Анжи» Александра Григоряна здесь считают своим и поддерживают с первого матча.

Во втором тайме на трибуну поднимается защитник Михаил Попов. 31-летний футболист, в прошлом сезоне колесивший по стране вместе с «Луч-Энергией» обещает провести с болельщиками 10-20 минут, но задерживается на полчаса. Вместе с кучкой активистов он гласно кричит про «Арарат», а в этот момент над головой развивается армянский флаг. Всего на трибуне четыре флага: два армянских, российский и клубный. Интересно, что во время игры задействуются все, кроме российского, который просто воткнут в сиденье. «Арарат» в Москве – это все-таки больше про что-то обособленное внутри большой страны, чем действительно российский клуб.

В концовке игры трибуна больше сбивается на отдельные возгласы. Здесь оспаривают ауты и офсайды, свистят в адрес странного решения судьи. «Арарат» все-таки отстаивает преимущество в один мяч и проходит в следующий раунд Кубка России. После финального свистка вся команда собирается в круг на поле, а затем идет к фанатам и благодарит их пока за небольшую поддержку. После матча некоторым людям удается поймать на выходе Романа Павлюченко и сделать с ним фото. Для «Арарата» подобные вещи вполне нормальны. Футболисты не отказывают, потому что отношение фанов почти всегда доброе. Свои критики здесь еще не выросли.

Есть ли недостатки?

Как и в любом клубе, в «Арарате» тоже существуют места для доработки. Клуб попытался организовать трансляции матчей, но смотреть игру с «Балтикой» через экран из-за частых зависаний было адовым удовольствием. Канал «Арарата» на YouTube ничем не выделяется. Банальные обзоры матчей, видео с тренировки и почти полное отсутствие каких-нибудь приколов. В этом «Арарат» пока не попадает в тренды и не полностью использует такой путь набора популярности. Зато домашние игры клуба комментирует Владимир Стогниенко. Для бывшего комментатора «Матч ТВ» подработка нормальная, а слушать его по-прежнему приятно.

По пути «Енисея» попробовали пойти через твиттер. «Арарат» троллил Бэйла и Кержакова, но оригинальность красноярских соцсетей не переплюнул. Зато перед началом сезона клуб устраивал конкурсы, где главным призом был айфон. Довольно необычное средство привлечения внимания. Странные ощущения вызывают трансферы Ревякина и Рыжова. Бывшие игроки ЦСКА пришли в клуб совсем не на первые роли. Рыжов – лишь третий выбор Григоряна на позицию форварда. Ревякиным вообще жертвуют из-за правил ПФЛ, по которым в матче должны выходить два игрока не старше 21 года. В чемпионате в воротах играет Сугробов, а Ревякину дают шанс лишь в Кубке России и в играх за вторую команду.

По задумке «Арарат» чем-то напоминает «Анжи». В Махачкале тоже собрали сильный состав, а потом Сулейману Керимову надоело платить деньги. Концепция развития поменялась и теперь «Анжи» – аутсайдер российской Премьер-лиги. Откуда идут деньги в «Арарат» по-настоящему пока не понятно. В будущем здесь планируют продавать акции, чтобы избежать подобного пути развала. Только это и настраивает на серьезность и отпугивает от мыслей о клубе-однодневке.

Пока «Арарат» – это круто, интересно и даже немного ново. В ПФЛ команд с подобными возможностями просто нет. Перед «Араратом» стоит задача по выходу в Премьер-лигу в ближайшие сезоны. Разбавить привычность российского футбола у него уже получилось.