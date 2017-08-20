По телевизору в России не покажут чемпионат Испании – и вот что крутое мы не увидим

Что случилось?

Василий Уткин в своем твиттере сообщил следующую информацию: теперь он снова комментирует чемпионат Испании, который мы увидим на платформе «ВКонтакте».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как это возможно?

Все очень просто: права на показ Примеры в России выкупила компания «Телеспорт». В «Телеспорте» обычно действуют следующим образом: покупают права на какой-нибудь крутой турнир и перепродают их площадкам, имеющим прямой доступ к аудитории. Например, права на показ боев UFC, которые транслирует «Матч», принадлежат «Телеспорту», выступающему в роли дистрибьютора.

Пока «Телеспорт» не может договориться с «Матчем», первый тур Примеры оперативно покажут «ВКонтакте». Крупнейшая в РФ соцсеть получила право транслировать игры: легально посмотреть на Месси можно будет в паблике телеканала «Сила» (предположительно принадлежит «Телеспорту»).

Но трансляции на «Матче» скоро будут?

Да. По крайней мере, в этом уверен заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн:

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и (с учетом статуса Ла Лиги) я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире».

Почему «Матч» не показывал Примеру раньше?

Если слушать Тину Канделаки, права на показ Ла Лиги стоят очень дорого, а на ее телеканале считают каждую копейку (ага, так мы и поверили):

«При всем уважении к Ла Лиге и отдельно Эль Класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, – цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень».

Зачем вообще смотреть Примеру?

Не только затем, чтобы лишний раз увидеть игру Роналду и Месси. Примера – это еще и дерзкий Симеоне, который всегда может покинуть «Атлетико», но по-прежнему работает в Мадриде. Примера – это 26-летний Денис Черышев, которому еще не поздно зажечь в «Вильярреале». Наконец, новая Примера – это третий клуб из Каталонии: компанию «Барсе» и «Эспаньолу» в этом сезоне составит «Жирона». Этот клуб примечателен тем, что им владеет брат Хосепа Гвардиола Пере – признайтесь, вы о нем до сих пор ничего не слышали.

Кроме того, Примера – это и всегда привлекательная «Севилья», и намечающееся возрождение «Валенсии», и просто футбол высшего качества каждые выходные. Даже если Роналду дисквалифицирован, а Неймар уехал покорять Париж.

Ну и могущественный «Реал» Зидана – кто вообще откажет себе в удовольствии понаблюдать за ним? Как минимум за игрой Марко Асенсио:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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