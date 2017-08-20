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  • По телевизору в России не покажут чемпионат Испании – и вот что крутое мы не увидим

По телевизору в России не покажут чемпионат Испании – и вот что крутое мы не увидим

Что случилось?

Василий Уткин в своем твиттере сообщил следующую информацию: теперь он снова комментирует чемпионат Испании, который мы увидим на платформе «ВКонтакте».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как это возможно?

Все очень просто: права на показ Примеры в России выкупила компания «Телеспорт». В «Телеспорте» обычно действуют следующим образом: покупают права на какой-нибудь крутой турнир и перепродают их площадкам, имеющим прямой доступ к аудитории. Например, права на показ боев UFC, которые транслирует «Матч», принадлежат «Телеспорту», выступающему в роли дистрибьютора.

Пока «Телеспорт» не может договориться с «Матчем», первый тур Примеры оперативно покажут «ВКонтакте». Крупнейшая в РФ соцсеть получила право транслировать игры: легально посмотреть на Месси можно будет в паблике телеканала «Сила» (предположительно принадлежит «Телеспорту»).

Но трансляции на «Матче» скоро будут?

Да. По крайней мере, в этом уверен заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн:

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и (с учетом статуса Ла Лиги) я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире».

Почему «Матч» не показывал Примеру раньше?

Если слушать Тину Канделаки, права на показ Ла Лиги стоят очень дорого, а на ее телеканале считают каждую копейку (ага, так мы и поверили):

«При всем уважении к Ла Лиге и отдельно Эль Класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, – цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень».

Зачем вообще смотреть Примеру?

Не только затем, чтобы лишний раз увидеть игру Роналду и Месси. Примера – это еще и дерзкий Симеоне, который всегда может покинуть «Атлетико», но по-прежнему работает в Мадриде. Примера – это 26-летний Денис Черышев, которому еще не поздно зажечь в «Вильярреале». Наконец, новая Примера – это третий клуб из Каталонии: компанию «Барсе» и «Эспаньолу» в этом сезоне составит «Жирона». Этот клуб примечателен тем, что им владеет брат Хосепа Гвардиола Пере – признайтесь, вы о нем до сих пор ничего не слышали.

Кроме того, Примера – это и всегда привлекательная «Севилья», и намечающееся возрождение «Валенсии», и просто футбол высшего качества каждые выходные. Даже если Роналду дисквалифицирован, а Неймар уехал покорять Париж.

Ну и могущественный «Реал» Зидана – кто вообще откажет себе в удовольствии понаблюдать за ним? Как минимум за игрой Марко Асенсио:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Испания. Примера Испания Реал Асенсио Марко
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vodomut
1503134651
зато Канделака показывает старые кинушки на Матче,и всякую бурду вот здорово,ещё дом 2 на матч впарить-будет пикольно!
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84aivengo
1503137457
канделаки - не фамилия,это ругательное слово ...
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Derzkiy1
1503141366
ждем дом 2 на матче вместо чемпионата испании )))
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САНЁК17
1503153169
Итого что?будем смотреть ЛА Лига или дом 2?
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PFC CSKA MOSCOW
1503153692
Хоть бы Примеру в раздел "матчи" на сайте добавили, чтоб люди знали о матчах, товарищи редакторы!
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TUMS
1503166465
Хоть бы РФПЛ показывали почаще.
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Александр52
1503250230
Тиночка, вас тут не благоволят, а может вы и правы , что эту испанию не показываете нам... Вы уж будьте добры озвучьте нам, а сколько всё же эта испанская мура стоит в годовом исчислении, может мы сами не захотим, а может мы все возьмём да и скинемся, а вдруг потянем ???
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вместе с ЦСКА
1503258562
да похер на Испанию, главное Серию А увижу
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giluxa1963
1503296733
смародская канделаки бог троицу любит кто следующая будет поставлена руководить тем в чем не соображает
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Sufa
1503300154
Ну и ладно
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