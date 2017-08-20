По телевизору в России не покажут чемпионат Испании – и вот что крутое мы не увидим

Что случилось?
Василий Уткин в своем твиттере сообщил следующую информацию: теперь он снова комментирует чемпионат Испании, который мы увидим на платформе «ВКонтакте».
Как это возможно?
Все очень просто: права на показ Примеры в России выкупила компания «Телеспорт». В «Телеспорте» обычно действуют следующим образом: покупают права на какой-нибудь крутой турнир и перепродают их площадкам, имеющим прямой доступ к аудитории. Например, права на показ боев UFC, которые транслирует «Матч», принадлежат «Телеспорту», выступающему в роли дистрибьютора.
Пока «Телеспорт» не может договориться с «Матчем», первый тур Примеры оперативно покажут «ВКонтакте». Крупнейшая в РФ соцсеть получила право транслировать игры: легально посмотреть на Месси можно будет в паблике телеканала «Сила» (предположительно принадлежит «Телеспорту»).
Но трансляции на «Матче» скоро будут?
Да. По крайней мере, в этом уверен заместитель гендиректора «Телеспорта» Александр Вайнштейн:
«Мы ведем переговоры с нашими партнерами, в том числе и с «Матч ТВ», и (с учетом статуса Ла Лиги) я думаю, что матчи появятся в ближайшее время и в эфире».
Почему «Матч» не показывал Примеру раньше?
Если слушать Тину Канделаки, права на показ Ла Лиги стоят очень дорого, а на ее телеканале считают каждую копейку (ага, так мы и поверили):
«При всем уважении к Ла Лиге и отдельно Эль Класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, – цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень».
Зачем вообще смотреть Примеру?
Не только затем, чтобы лишний раз увидеть игру Роналду и Месси. Примера – это еще и дерзкий Симеоне, который всегда может покинуть «Атлетико», но по-прежнему работает в Мадриде. Примера – это 26-летний Денис Черышев, которому еще не поздно зажечь в «Вильярреале». Наконец, новая Примера – это третий клуб из Каталонии: компанию «Барсе» и «Эспаньолу» в этом сезоне составит «Жирона». Этот клуб примечателен тем, что им владеет брат Хосепа Гвардиола Пере – признайтесь, вы о нем до сих пор ничего не слышали.
Кроме того, Примера – это и всегда привлекательная «Севилья», и намечающееся возрождение «Валенсии», и просто футбол высшего качества каждые выходные. Даже если Роналду дисквалифицирован, а Неймар уехал покорять Париж.
Ну и могущественный «Реал» Зидана – кто вообще откажет себе в удовольствии понаблюдать за ним? Как минимум за игрой Марко Асенсио:
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