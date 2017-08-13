У «Зенита» проблемы из-за трансфера Жулиано. Что случилось?

Что произошло?

Бразильский полузащитник Жулиано был одним из лидеров «Зенита» Луческу, но с приходом Манчини перестал проходить в состав. Новый тренер строит в Санкт-Петербурге скоростную команду, а Жулиано всегда брал другим. Футболист забеспокоился о своих перспективах и попросился на переход.

Агенты игрока вели переговоры с турецкими командами. «Фенербахче» сработал оперативно и подписал контракт. Это не понравилось «Трабзонспору». Представители клуба заявили, что у них уже была достигнута договоренность с «Зенитом». «Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА, пообещав открыто сообщать о ходе разбирательства. В этот момент Жулиано уже радовался четырехлетнему соглашению с новой командой.

Реакция Жулиано

В социальных сетях Жулиано сообщал, что счастлив трансферу в «Фенербахче». К тому моменту ничего еще не было подписано. Уже после согласования сделки бразилец не сдерживал эмоций. «Когда узнал об интересе «Фенербахче», сразу решил сюда перейти. Хочу выиграть с командой титул. Слышал, что болельщики клуба говорили обо мне много хорошего. Постараюсь оправдать их ожидания», – рассказывал Жулиано в интервью официальному сайту турецкой команды.

По своим способностям Жулиано действительно может усилить состав «Фенербахче». В предыдущем сезоне РФПЛ бразилец забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Всего же во всех турнирах на его счету 18 мячей и 14 ассистов. Он может отрабатывать в обороне и поддерживать атаку. Transfermarkt утверждает, что «Фенербахче» заплатил за переход 7 миллионов евро. Столько же «Зенит» отдал «Гремио» год назад.

Позиция «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выступил с четкой позицией по этой проблеме. «Зенит» все сделал по правилам ФИФА. «Трабзонспор» хотел получить игрока, но не смог с ним договориться. Сам Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче», – заявил Фурсенко. «Зенит» в летнее трансферное окно получил большой опыт по сделкам, сменив половину команды. К самому Жулиано клуб по-прежнему относится с теплотой. Футболиста поблагодарили за невероятную самоотдачу и пользу, которую он принес за один сезон.

Почему это важно?

Подобные претензии сказываются на репутации «Зенита». Трансферы Краневиттера, Дриусси и других звездных аргентинцев идут в плюс. Игроки едут к Манчини из Европы, хвалят «Зенит» в прессе. Шум вокруг трансфера Жулиано может оттолкнуть потенциальных новичков. Теперь «Зенит» почти официально подозревают в нарушении договоренностей и лжи. Если подобные обвинения подтвердятся, то клубу придется долго работать над восстановлением имени. Повлияет это и на имидж всего российского футбола.

Для турецкой лиги трансфер Жулиано хорош так и так. «Фенербахче» получил сильного игрока. Он стал одним из многих достойных футболистов, приехавших в Турцию летом. Гомис, Клиши, Вальбуэна и другие новички турецкого футбола обещают разнообразить турнир. Жулиано на их фоне тоже не должен затеряться.

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