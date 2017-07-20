Неймар уходит из «Барселоны». Что нужно знать о ситуации

Как развивается ситуация?

В понедельник прошел слух о том, что «ПСЖ» готов вывалить сумасшедшие деньги за Неймара. Испанская пресса раздобыла интересную информацию: окружение футболиста подталкивает его к уходу, чтобы не оставаться в тени Месси в «Барселоне». На следующий день вице-президент «Барсы» Жорди Местре заверил, что бразилец точно не покинет Каталонию, тогда как слухи продолжали настойчиво отправлять Неймара в парижский клуб. Наконец, вчера сам Неймар рассказал, что в «Барселоне» его все устраивает, но, по сообщению Globo Esporte, рассказал друзьям, что переедет в Париж. На данный момент ситуация такая: «ПСЖ» согласовал с футболистом контракт, но платить всю сумму отступных за него пока не хочет.

Что у него с контрактом?

Неймар подписал в прошлом году новое соглашение с «Барселоной». Его контракт действует до 2021 года, зарплата составляет 32,5 млн евро в год. Сумма отступных – 222 миллиона евро, то есть, любой клуб, выплачивая такую сумму, уже не нуждается в реакции «Барселоны» и договаривается с игроком самостоятельно. 222 миллиона евро – это сумма, более чем в два раза превышающая трансферный рекорд в истории футбола, который поставил Поль Погба год назад (105 млн евро).

Как он провел прошлый сезон?

Великолепно. Это не отражается в цифрах по системе «гол плюс пас», где он серьезно уступил и Суаресу и Месси (24 против 42 и 46), но Неймар занял чистое первое место по оценкам Whoscored среди всех футболистов чемпионата Испании. Заработал он его, прежде всего, как организатор игры – намного опередил остальных конкурентов по успешности дриблинга, кроме того, чаще других раздавал обостряющие передачи. И постоянно всех собирал фолы – больше других в испанской лиге по ногам лупили именно Неймара.

Почему он хочет уйти?

«Прошлый сезон стал лучшим в моей карьере, – подтвердил наши слова Неймар. И попытался успокоить фанатов. – Мне тут нравится, это помогает мне быть сильнее. Буду готовиться к сезону-2017/18, где нас ждет еще больше радостных моментов». Впрочем, слухи настойчиво зовут его в Париж. Что может привлекать футболиста в этом варианте? Ведь с переходом в «ПСЖ» Неймар уходит в более слабую лигу и будет играть при более скромном количестве болельщиков, да и шансов на выигрыш Золотого мяча останется существенно меньше.

В таком случае на первый план, конечно, выходят деньги – Неймару обещают контракт с заработком в 35 млн евро в год, а также подписной бонус аж на 50 миллионов. Надо учитывать, что и среда в «ПСЖ» для бразильца будет вполне комфортной – там целых четверо его соотечественников. Про влияние Дани Алвеса на Неймара уже говорилось неоднократно.

Почему «Барселона» не против ухода Неймара?

Едва ли «Барса» с удовольствием избавится от одного из своих лидеров, но ее никто не будет спрашивать, если «ПСЖ» решится отдать 222 миллиона евро. При этом слишком уж сожалеть каталонцы тоже не будут. Во-первых, такую сумму можно очень эффективно потратить (например, Мбаппе + Верратти – это и выгодно, и перспективно), во-вторых, постоянные мелькания Неймара в различных светских тусовках уже порядком утомили руководство, в-третьих, психологически повлиял и конфликт с тренером «Барселоны» Карлесом Унсуэ, который призвал футболиста не превращаться в Роналдиньо, намекая на то, что его соотечественник слишком рано перестал играть в футбол на своем уровне.

Можно ли спрогнозировать, чем закончится эта история?

Резюмируя, можно сделать вывод, что «ПСЖ» серьезно нацелен на победу в Лиге чемпионов, а для этого им необходима еще одна мощная суперзвезда, способная помочь сделать этот решающий шаг. Безусловно, Неймар входит в узкую группу таких футболистов. «Барселоне» при этом придется восстанавливать атакующее супертрио, и с такими деньгами ей ничего не помешает вложиться в Мбаппе, так что вряд ли уход бразильца станет трагедией для клуба. Судя по тому, как развивается эта история, самый невероятный трансфер в истории футбола подступает все ближе. И он вполне может пойти на пользу и «ПСЖ», и «Барселоне».

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