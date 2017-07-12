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  • «Пресса хотела, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат». Луческу продолжает жаловаться на чемпионат России

«Пресса хотела, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат». Луческу продолжает жаловаться на чемпионат России

Такой трансферной компании, как сейчас происходит при Манчини, у Луческу не было. Ему позволили взять нескольких игроков, но большинство из них выглядели игроками второго сорта. Закупки из «Крыльев Советов», приглашение вратаря «Уфы» – на этом тяжело построить выигрышную команду. «Зенит» остался без Лиги чемпионов, но Луческу считает, что все произошло совсем не по его вине.

Румын утверждает, что селекция «Зенита» была вполне оправдана. Сам он хотел развивать имеющихся футболистов, а клубу приносил доход с трансферов. Зато высшие силы и даже СМИ хотели, чтобы чемпионом России стал «Спартак». «Зениту» специально подставляли нужных судей, а в самом Санкт-Петербурге просто не захотели ждать окончательной перестройки команды. Свои ошибки тренер признавать по-прежнему отказывается.

Цитаты взяты с порталов sport-express.ru, sports.ru

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Луческу Мирча
Комментарии (13)
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rerih
1499884632
Достал уже...
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raritet
1499885461
Извини уж, Луческу, так уж получилось, что тебя подставили как простого лоха и даже мне самому последнему болельщику немного стыдно за свою страну. за людей которые постоянно клянут тебя. Понятно, что ты сделал все что мог сделать. А уж как получилось....
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DZHEK_VOROBEY1987
1499885511
Старый хрен,ну сколько уже можно ныть то.
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alexfilatov
1499888523
Преамбула статьи расходится с цитатами Луческу, в принципе он сказал, что есть, тренер он не Зенитовский вообще и толку звать его не было(говорил это еще год назад), он тренер, которому нужно больше времени выстроить команду, а питерским боссам нужен был результат, поэтому накидываться на него бессмысленно, а смысла в этой статье столько же, сколько в обзывании Мирчи Луческу ворчуном.
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арейская
1499900639
Причем здесь Ломбертс и Кришито, они-то остались с тобой, правда первого ты прочно усадил на лавку...
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mihail1980
1499918111
задолбал этот нытик
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Timofeika06
1499933425
Нытик херов задолбал уже всех пусть уже идет тихонько пенсию получать
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MonTee
1499934210
Один из самых плохих тренеров, что были в рфпл
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a_who
1499958715
Лох ! с такой поддержкой и самым большим бюджетом прое... чемпионат ))) остается плакать и жаловаться !
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Боцман52
1500278307
Хотел воспитывать и выигрывать с ркссуими футболистами. То то в Шахтере одни местные футболисты были. С бразильцами и выигрывал.
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