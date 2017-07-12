«Пресса хотела, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат». Луческу продолжает жаловаться на чемпионат России

Такой трансферной компании, как сейчас происходит при Манчини, у Луческу не было. Ему позволили взять нескольких игроков, но большинство из них выглядели игроками второго сорта. Закупки из «Крыльев Советов», приглашение вратаря «Уфы» – на этом тяжело построить выигрышную команду. «Зенит» остался без Лиги чемпионов, но Луческу считает, что все произошло совсем не по его вине.

Румын утверждает, что селекция «Зенита» была вполне оправдана. Сам он хотел развивать имеющихся футболистов, а клубу приносил доход с трансферов. Зато высшие силы и даже СМИ хотели, чтобы чемпионом России стал «Спартак». «Зениту» специально подставляли нужных судей, а в самом Санкт-Петербурге просто не захотели ждать окончательной перестройки команды. Свои ошибки тренер признавать по-прежнему отказывается.

Цитаты взяты с порталов sport-express.ru, sports.ru