Хамес арендован «Баварией». Клинсманн-младший стал вратарем «Герты». Таблица летних трансферов Бундеслиги

Бавария

Пришли: з. Зюле, п. Руди (оба – Хоффенхайм), п. Х.Родригес (Реал, Испания, в аренду), п. Толиссо (Лион, Фрацния), н. Коман (Ювентус, Италия, выкуп контракта), н. Гнабри (Вердер),

Ушли: з. Бенатиа (Ювентус, Италия, выкуп контракта), з. Бадштубер (свободный агент), з. Лам, п. Алонсо, в. Штарке (все – завершили карьеру), п. Дуглас Коста (Ювентус, Италия, в аренду), п. Гаудино (Кьево, Италия), н. Гнабри (Хоффенхайм, в аренду)

РБ Лейпциг

Пришли: в. Кен (Штутгарт U19), в. Мвого (Янг Бойз, Швейцария), з. Конате (Сошо, Франция), п. Лаймер (РБ Зальцбург, Австрия), н. Огустьен (ПСЖ, Франция), н. Брума (Галатасарай, Турция)

Ушли: н. Зелке (Герта), з. Нукан (Бешикташ, Турция, в аренду), п. Хедира (Аугсбург), н. Куашнер (Арминия), н. Диавуси (Веен, в аренду)

Боруссия Д

Пришли: з. Топрак (Байер), з. Загаду (ПСЖ, Франция), п. Дауд (Боруссия М), н. Филипп (Фрайбург)

Ушли: з. Гинтер (Боруссия М), з. Бендер (Байер), п. Мерино (Ньюкасл, Англия, в аренду), п. Стензел (Фрайбург), п. Бурнич (Штутгарт, в аренду), н. Рамос (Чунцин Лифань, Китай)

Хоффенхайм

Пришли: з. Хуугма (Хераклес, Голландия), з. Шульц (Боруссия М), п. Нордвейт (Вест Хэм, Англия), п. Гриллитш (Вердер), п. Зулй (Гройтен Фюрт), н. Гнабри (Бавария, в аренду)

Ушли: з. Зюле, п. Руди (оба – Бавария), з. Шер (Депортиво, Испания), з. Гимбер (Ян, в аренду), з. Рапп (Эрцгебирге), п. Швиглер (Ганновер), п. Соарес (Бохум), п. Атик (Кайзерслаутерн, в аренду), н. Пак (свободный агент), н. Чолак (Ингольштадт, в аренду)

Кельн

Пришли: з. Мере (Спортинг, Испания), з. Кейруш (Брага, Португалия), з. Хандверкер (Байер, бесплатно), п. Хорн (Вольфсбург), н. Кордоба (Майнц)

Ушли: з. Суботич (Боруссия Д, из аренды), п. Хартел (Унион Берлин), н. Модест (Тяньцзинь Цюаньцзянь, Китай)

Герта

Пришли: в. Клинсманн (Беркли, США), з. Рекик (Марсель, Франция), н. Зелке (РБ Лейпциг), н. Леки (Ингольштадт)

Ушли: в. Кербер (Мюнстер), з. Бруукс (Вольфсбург), п. Баумйоханн (Кортиба, Бразилия), п. Кольс (Вюрцбургер Киккерс), н. Алаги (Санкт-Паули),

Фрайбург

Пришли: з. Линхарт (Кастилья, Испания, в аренду), п. Капустка (Лестер, Англия, в аренду), п. Стензел (Боруссия Д), н. Нидерлехнер (Майнц)

Ушли: з. Торрехон (Унион Берлин), з. Мениг (Мюнстер), з. Фехренбах (Карлсруэ, в аренду), п. Грифо (Боруссия М), п. Керк (Нюрнберг), н. Шлейзенер (Карлсруэ, в аренду), н. Нильсен (Дюссельдорф), н. Филипп (Боруссия Д), н. Фалаен (свободный агент)

Вердер

Пришли: в. Павленка (Славия, Чехия), п. Аугустинсон (Копенгаген, Дания), п. Гондорф (Дармштадт), н. Чанг (Вест Бромвич, Англия, в аренду)

Ушли: в. Видвальд (Лидс, Англия), в. Вольф (Фортуна), з. Бущ (Хайденхайм), з. Гувара (Кайзерслаутерн, в аренду), з. Гарсия (Толука, Мексика), п. Кляйнхайслер (Астана, Казахстан, в аренду), п. Грилитш (Хоффенхайм), п. Фриц (завершил карьеру), н. Гнабри (Бавария), н. Писарро (свободный агент), н. Лоренцен (Ден Хаг, Голландия), н. Ти (ВВВ, Голландия, в аренду)

Боруссия М

Пришли: з. Гинтер (Боруссия Д), з. Оксфорд (Вест Хэм, Англия, в аренду), п. Нойхаус (Мюнхен-1860), п. Кисенс (Нанси, Франция), п. Закария (Янг Бойз, Швейцария), п. Грифо (Фрайбург)

Ушли: з. Н.Шульц (Хоффенхайм), з. М.Шульц (Люцерн, Швейцария), з. Кристенсен (Челси, Англия, из аренды), п. Соу (Янг Бойз, Швейцария), п. Нойхаус (Дюссельдорф, в аренду), п. Дауд (Боруссия Д), п. Корб (Ганновер), н. Хан (Гамбург)

Шальке

Пришли: з. Ощипка (Айнтрахт), з. Инсуа (Депортиво, Испания), п. Харит (Нант, Франция), п. Бенталеб (Тоттенхэм, Англия), н. Коноплянка (Севилья, Испания)

Ушли: в. Велленройтер (Виллем, Голландия), в. Гифер (Аугсбург), з. Нойманн (Ингольштадт), з. Аого, з. Ритер (оба – свободные агенты), з. Колашинац (Арсенал, Англия), з. Баба (Челси, Англия, из аренды), з. Бадштубер (Бавария, Германия, из аренды), п. Бенталеб (Тоттенхэм, Англия, из аренды), н. Хунтелаар (Аякс, Голландия), н. Чупо-Мотинг (свободный агент)

Айнтрахт Ф

Пришли: в. Циммерманн (Мюнхен-1860), з. Виллемс (ПСВ, Голландия), з. Да Коста (Байер), з. Сальседо (Гвадалахара, Мексика, в аренду), п. Де Гузман (Наполи, Италия), п. Камада (Саган, Япония), п. Фернандес (Ренн, Франция), н. Халлер (Утрехт, Голландия), н. Йович (Бенфика, Португалия)

Ушли: в. Линдер (Грассхопперс, Швейцария), з. Ощипка (Шальке), з. Вальехо (Реал, Испания, из аренды), п. Зорба (Оснабрюк), н. Сеферович (Бенфика, Португалия), н. Ребич (Фиорентина, Италия, из аренды)

Байер

Пришли: з. Бендер (Боруссия Д), п. Кор (Аугсбург)

Ушли: з. Топрак (Боруссия Д), з. Пападопулос (Гамбург), з. Да Коста (Айнтрахт), ​з. Бодер (Падерборн), з. Чато (Боруссия Д), з. Беккер (Брауншвейг), з. Хилберт (свободный агент), п. Рю (Чеджу Юнайтед, Ю.Корея), п. Чалханоглу (Милан, Италия), н. Эрнандес (Вест Хэм, Англия), н. Цыганик (Шальке), н. Джалто (Ян)

Аугсбург

Пришли: в. Гифер (Шальке), п. Хедира (РБ Лейпциг), п. Хеллер (Дармштадт)​, н. Кордова (Каракас, Венесуэла), н. Грегоритч (Гамбург)

Ушли: п. Кор (Байер), п. Алтынтоп (Славия, Чехия), п. Шустер (Вальдхоф), н. Матавж (Витесс, Голландия)

Гамбург

Пришли: в. Поллерсбек (Кайзерслаутерн), з. Толке (Карлсруэ), з. Пападопулос (Байер), н. Хан (Боруссия М)

Ушли: в. Адлер (Майнц), з. Ожтролек (Ганновер), з. Гетц (свободный агент), з. Ронстадт (Гамбург), з. Джуру (Монпелье, Франция), п. Фека (Люцерн, Швейцария), п. Ферати (Эрцгебирге), н. Бауи (Грассхопперс, Швейцария), н. Грегоритч (Аугсбург)

Майнц

Пришли: в. Адлер (Гамбург), в. Мюллер (Майнц), з. Диалло (Монако, Франция), п. Максим (Штутгарт), н. Фишер (Мидлсбро, Англия), н. Кодро (Осасуна, Испания)

Ушли: в. Лоссл (Хаддерсфилд, Англия, в аренду), з. Рамальо (Байер, из аренды), з. Бенгстон (Копенгаген, Дания), п. Халими (Брондбю, Дания, в аренду), н. Кордоба (Кельн), н. Нидерлехнер (Фрайбург), н. Кркич (Сток Сити, Англия, из аренды), н. Неделев (Ботев, Болгария), н. Паркер (Санкт-Пельтен)

Вольфсбург

Пришли: з. Брукс (Герта), п. Камачо (Малага, Испания), п. Виллиам (Интернасионал, Бразилия), п. Стефаньяк (Динамо Дрезден), п. Удоухай (Мюнхен 1860), н. Хиндс (Арсенал, Англия), н. Димата (Остенде, Бельгия)

Ушли: в. Бенальо (Монако, Франция), в. Древес (Вюрцбург Киккерс), з. Р.Родригес (Милан, Италия), з. Вольшейд (Сток Сити, Англия, из аренды), п. Густаво (Марсель, Франция), п. Хорн (Кельн), п. Дежага (свободный агент), п. Конде (Киль, в аренду), п. Ф.Родригес (Люцерн), н. Майорал (Реал, Испания, из аренды), н. Путаро (Арминия)

Штутгарт

Пришли: в. Цилер (Лестер, Англия), з. Аилтон (Эшторил, Португалия), п. Мангала (Андерлехт, Бельгия), п. Аколо (Сьон, Швейцария), п. Бурнич (Боруссия Д, в аренду), н. Донис (Ювентус, Италия)

Ушли: в. Апхофф (Карлсруэ), з. Ташчи (Дуйсбург), з. Шуньич (Динамо, Россия), п. Максим (Майнц), п. Кляйн (свободный агент)

Ганновер

Пришли: в. Эссер (Дармштадт), з. Ожтролек (Гамбург), п. Корб (Боруссия М), п. Швиглер (Хоффенхайм), п. Баллер (Боруссия М), н. Эмгамес (Бавария)

Ушли: в. Марич (Хоффенхайм, из аренды), з. Хоффман (Фортуна), з. Страндберг (Краснодар, Россия, из аренды), н. Собих (свободный агент), н. Гуйе (Сент-Труйден, Бельгия, в аренду), н. Хут (Рот-Вайсс, в аренду), н. Эрдинц (Истанбул, Турция)