«Я крепко взялся за алкоголь и игровые автоматы». Что случилось с самым перспективным защитником Англии

Стивен Колкер родился в Фелтвуде – живописном пригороде Лондона, который знаменит своими речками и спокойствием. В юности Колкер считался талантливым самоотверженным футболистом, благодаря чему в 15 лет оказался в академии «Тоттенхэма». Многие думали, что Стивен в порядке, но его психические проблемы вырывались наружу уже тогда: «Моя история болезни началась с самого детства. С того самого момента, когда я вошел в сознательный возраст. Я был жутко неуверенным в себе. У меня была куча комплексов, мешавших мне проявить себя на сто процентов». Особенно тяжко Колкеру приходилось после провальных матчей. Несколько ночей подряд Стивен ворочался в своей кровати, проклиная себя за каждую ошибку.

«По мере приближения дебюта в профессиональном футболе, мне становилось страшно. На детском уровне мою ошибку обсуждали единицы. Теперь я был потенциальной мишенью для всей Англии». Несмотря на очевидные проблемы с психологией, свой первый сезон в АПЛ Колкер провел здорово. Высокий мощный защитник выделялся среди партнеров, а его «Суонси» в сезоне-2011/12 поразил всех своим дебютом. На Колкера обратил внимание сам Рой Ходжсон и позвал в сборную Англии. В тот момент он принадлежал «Тоттенхэму», который незамедлительно вернул его в Лондон. Никто не мог предположить, что этот переход станет для Стивена началом конца.

«Мне было очень обидно от того, что проигрываю конкуренцию основным защитникам. И тогда я крепко взялся за алкоголь и игровые автоматы. Иногда я выигрывал космические суммы, что возвращало мне веру в себя. Но проигрывал я гораздо чаще, и горечь от поражения запивал спиртным». Колкер на глазах превращался в неадекватного человека. Прямо посреди дня Стивен мог забежать в магазин и в пьяном угаре попытаться увезти на коляске колбасу, сыр и овощи.

Руководство «Тоттенхэма» неоднократно отчитывало защитника за аморальное поведение. Колкер извинялся перед ними и партнерами по команде, после чего брал с собой алкоголь и влипал в новые омерзительные истории. Терпения «шпор» хватило ровно на сезон. Летом 2013-го Дэвид Леви вышвырнул Колкера в «Кардифф».

В Уэльсе все начиналось здорово. Сенсационная победа над «Манчестер Сити», место в середине таблицы, капитанская повязка. Все изменилось, как только из «Кардиффа» убрали главного тренера Малки Маккая. «Он был моим любимым тренером, я по-настоящему к нему привязался. Затем пришел другой, но еще до его прихода я твердо решил, что моя карьера в Уэльсе завершена. Звучит немного по-детски, но я воспринимал ситуацию именно так». Вторую часть сезона Колкер провел безобразно, а его «Кардифф» вылетел обратно в Чемпионшип. Продлевать с ним контракт валлийцы даже не думали.

Несмотря на ужасную статистику, Стивен зацепился за место в АПЛ благодаря предложению «КПР», за который выступает до сих пор. Летом 2016 года он снова попробовал исправиться. Колкер принял участие в благотворительной миссии в Сьерра-Леоне и записался в реабилитационный центр для людей, страдающих психическими расстройствами. А вторую часть отпуска Стивен провел в родном Фелтвуде. «Я садился перед речкой и вспоминал, каких трудов мне стоило попасть в академию «Тоттенхэма». Я проклинал себя за свое безответственное поведение и хотел начать все сначала».

Психические расстройства вернулись, как только у Колкера начался новый сезон. Его «КПР» едва спасся от вылета, а сам Стивен несколько ночей где-то пропадал. Как только рассветало, к нему заезжали полицейские и показывали видеозаписи, от которых протрезвевший Колкер приходил в ужас. Аутсайдер Чемпионшипа захотел немедленно от него избавиться, и вариант с «Локомотивом» оказался очень кстати. Руководство «КПР» убеждало Колкера, что Москва – это отличная возможность начать все заново.

Но когда все было готово к переходу, у Стивена состоялся разговор с главным тренером «КПР» Ианом Холлоуэем. «Я зашел к нему в офис и чуть не заплакал. Он сказал ни в коем случае не переезжать в Москву, ведь пребывание в таком мегаполисе может закончиться для меня грандиозной катастрофой. «Оставайся у нас, тебе нужно привести себя в порядок», – так звучали его слова». «Куинз Парк Рейнджерс» и лично Иан Холлоуэй – две последние соломинки Колкера в профессиональном футболе. Еще один «типичный» сезон, и 25-летний экс-защитник сборной Англии навсегда будет выброшен за пределы большого футбола.