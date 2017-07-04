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  • «Мне как никогда страшно за судьбу команды». За что в Риме ненавидят лучшего спортивного директора мира

«Мне как никогда страшно за судьбу команды». За что в Риме ненавидят лучшего спортивного директора мира

Сезон 2016/17 закончился для поклонников «Ромы» очередным разочарованием. Четвертый раз подряд их любимая команда закончила в призерах Серии А, но этого им уже мало. Уже 16 лет «джаллоросси» ходят вокруг скудетто, как по осточертевшему лабиринту. В попытках прорвать этот круг и покончить с гегемонией «Ювентуса», президент «Ромы» произвел важнейшую рокировку на посту спортивного директора. На место уволенного Вальтера Сабатини пришел сам Рамон Мончи – человек, который сделал из «Севильи» вечного победителя Лиги Европы.

Болельщики «Ромы» очень тепло приветствовали нового сотрудника клуба. Мончи в ответ хвалил клуб и обещал смелую политику: «Рома» – это не супермаркет! Если вдруг мы продадим кого-то из лидеров, продажа состоится на наших условиях».

Буквально через несколько дней после его вступления в должность, было объявлено об уходе Франческо Тотти из «Ромы». Не дожидаясь наступления июля, испанский спортивный директор продал Мохаммеда Салаха в «Ливерпуль», а буквально позавчера Леандро Паредес заключил контракт с «Зенитом». Казалось, другая сделка с питерцами – по Костасу Маноласу сорвалась. Но желание Мончи расстаться с греком настолько велико, что испанец уговорил руководство «Зенита» пойти на второй раунд переговоров. Окончательно добило фанатов известие о трансферах Войцеха Щесны и Антони Рюдигера, который близок к переходу в «Челси».

На волне тотальной распродажи фанаты начали проявлять открытое недовольство. В воскресенье центр Рима был занят толпой активных болельщиков, которые устроили акцию протеста. Они потребовали от Мончи объяснить, почему тот все-таки сделал из «Ромы» дорогой «супермаркет». «Если мы потеряем еще и Рюдигера с Наингголаном, нам будет совсем тяжело. Из всех наших приобретений уверенность внушает только Лоренцо Пеллегрини. Мне как никогда страшно за судьбу моей команды», − признался один из болельщиков «Ромы».

С приобретениями у Мончи уже вышел один настоящий провал. Итальянские СМИ выяснили, что голландский защитник Рик Карсдорп был куплен с серьезной травмой колена. Игрок сборной пропустит минимум полтора месяца, включая подготовительную часть сборов и большую часть товарищеских матчей. Помимо Карсдорпа, Мончи взял в «Рому» защитника сборной Мексики Эктора Морено и опорников Максима Гоналона и Лоренцо Пеллегрини. «За последние годы «Рома» приучила нас к бессмысленной трате денег. Не хочу никого обидеть, но трансферы Мончи пока мало чем отличаются от покупок Сабатини», − скептично настроен еще один тифозо римлян.

Давление на испанца усиливается с каждым днем. В дело пришлось вмешаться президенту «Ромы». «Изучите игроков, которых мы приобрели! Почему вы считаете, что «Рома» становится слабее? Мне больно видеть ваш скепсис. Я убежден, что мы строим более сильную команду, чем была в прошлом сезоне», − убежден Джеймс Палотта. Впрочем, болельщики не сильно верят американскому бизнесмену. По их мнению, тот пригласил Мончи, чтобы максимально нажиться на продаже игроков.

Определенный смысл в этих словах есть. Рамон Мончи – идеальный спортивный директор для Палотты. В «Севилье» он также не стеснялся продавать лучших игроков при серьезных предложениях. Фанаты его не понимали, после чего Рамон брал в «Севилью» малоизвестных Дани Алвеса, Ивана Ракитича, Луиса Фабиано и Карлоса Бакку. Очевидно, что испанец хочет провернуть то же, что многократно и успешно проделывал в Андалусии. Вот только болельщики «Ромы» невероятно устали от бесконечных революций и перестроек.

«На место Спаллетти мы назначили Ди Франческо не случайно. Эусебио обладает духом победителя, это тот человек, в котором нуждается «Рома», − заявил Мончи на презентации нового главного тренера. Помимо нужного менталитета, Ди Франческо прекрасно умеет омолаживать состав. На первых сбор «Ромы» поедут 19-летний правый защитник Нури Абдуллахи и 20-летние нападающие Умар Садик и Эсекьель Понсе. А сам Ди Франческо обещает максимально внимательно следить за успехами местной Примаверы.

У Мончи по-прежнему огромное количество забот. Кем заменить уходящих Маноласа и Рюдигера? Способен ли вернувшийся из аренды Лукаш Скорупски равноценно заменить в воротах Щесны? Продать ли Наингголана за 50 миллионов евро или все же стоит остановиться? Рамон Мончи – спортивный директор с более чем двадцатилетним стажем. Но самые тяжелые месяцы его карьеры еще впереди.

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Италия. Серия А Италия Рома
Комментарии (3)
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Bronholm
1499164756
Перестройка состава тотальная идёт, в его духе, да
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mihail200606
1499274920
ну явно неравноценные потери и приобретения ... не в этом году они чемпионами станут..
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Королевство Равенства
1504799067
Морено кстати весьма неплох - изрядно Россию погонял
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