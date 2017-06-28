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    Что надо знать о Костасе Маноласе, которого хочет купить «Зенит»


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    Голосов: 4
    28.06.2017 00:00
    Красивая жена, сломанная кость и легендарный дядя − «Бомбардир» рассказывает о греке, который, вероятно, скоро переедет в Россию.

    Попал в АЕК из-за дяди

    Костас не единственный футболист в семье. Его дядя Стелиос Манолас в свое время нехило жег в АЕКе и национальной команде. Он стал местной легендой, поиграв всю жизнь в одном клубе. Действовал он, кстати, тоже в центре обороны. В 2009 году Стелиос работал в структуре АЕКа и посоветовал тренеру команды Душану Байевичу обратить внимание на своего племянника.

    Трансфер состоялся за копеечную сумму, все оказались довольны. Но на презентации игрока произошла дикость. Костас сказал: «Я надеюсь стать такой же легендой клуба, как и моя дядя». Сложно представить, как в этот момент было неловко Стелиосу. Несмотря на юношескую бездарность, Манолас провел в афинской команде три года, за которые набрался опыта.

    Сломал скулу и забил гол врагу

    На второй год своего пребывания в Афинах Манолас зарекомендовал себя как цепкий и отважный защитник. Правда, мало кто мог подумать, что дело может зайти слишком далеко.

    АЕК на своем поле принимал «Олимпиакос». Уже на первой минуте игре Костаса послали в нокдаун ударом по скуловой кости. Защитник встал и доиграл матч до конца. Более того, после одного из розыгрыша штрафного Манолас оказался первым на мяче и протолкнул его в ворота принципиального соперника. Этот гол помог АЕКу выиграть – 2:1.

    Зачем-то ушел в «Олимпиакос»

    В 2012-м году у АЕКа началась распродажа футболистов. Маноласу прогнозировали Англию, в частности, ходили разговоры об интересе со стороны «Эвертон», но защитник отказался от этого варианта и не дал своему клубу возможности заработать.

    Летом того года он получил статус свободного агента. На него вышли представители «Олимпиакоса» и предложили вариант с переходом на другую сторону. Костас, забыв о когда-то сломанной скуле, признался в любви к команде и спокойно ушел.

    Мог уйти в «Зенит» раньше

    Четыре года назад «Зенит» уже интересовался Маноласом. Тогда команду покинул Бруну Алвеш, и центр обороны пустовал. Необходим был физически подготовленный футболист с приличными скоростными данными. Петербужцы обратили внимание на грека, но трансфер не состоялся. Костас поиграет в «Олимпиакосе» еще год.

    Затем он попадет в шорт-лист «Арсенала». Венгер ждал этого футболиста, но неожиданно в борьбу за защитника вклинились «Рома» и «Ювентус». Начался трансферный аукцион. Ключевую роль сыграл здесь опять-таки дядя футболиста – тот посоветовал Костасу лететь в Рим.

    Подрался с одноклубником на матче сборных

    Недавно в рамках отбора на чемпионат мира-2018 встречались сборные Боснии и Герцеговины и Греции. После финального свистка Манолас и Джеко о чем-то усердно разговаривали, но в итоге босниец ударил Костаса по лицу. Никто не удивился, что Костас подрался – он делает это нередко. Странность ситуации в том, что они – одноклубники.

    Завязался массовый экшн, греку Яннису Яннотасу и вовсе выбили зуб, но в конце концов все утихомирились. Потом Манолас так прокомментирует ситуацию: «Боснийцам должно быть стыдно за самих себя за то, что они не уважают наш гимн. Подобные вещи не представляют футбольные ценности».

    Удачно женился

    Ники Превезана – жена Маноласа. Если футбольные клубы Костас менял легко и часто, то вот его возлюбленная – отдельная история. Познакомились они, когда Манолас играл за АЕК. Долгое время пара встречалась, а затем сыграла свадьбу на острове Наксос, откуда родом футболист. Провести здесь торжество – принципиальная позиция футболиста. Свадьба получилась скромной, но со вкусом.

    Ники работает в модельном бизнесе и в профессиональных кругах достаточно известна. Если Костас пытается ровняться на Тиаго Силву, считая его эталонным защитником, то его жене подражать некому – достаточно просто посмотреть на ее фотографии и убедиться в этом. А главное – он уже подарила Костасу одного ребенка.

    Будет дорого стоить

    «Зенит» готов выложить за 26-летнего Маноласа 35-40 миллионов евро. Для защитника – гигантские деньги. Также сине-бело-голубые намерены купить полузащитника римлян Леандро Паредеса. В общей сложности это 65 миллионов. Вовсе неудивительно, что «Рома» особо не отказывается от этого предложения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 28 июня 2017, 20:29

      а фурсенко говорил , что больших трат не будет....

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 28 июня 2017, 03:03

      ЗЕНИТ ОПЯТЬ БУДЕТ В ...ПЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 июня 2017, 17:37

      Очень любит бабки, больше чем футбол )))

      0
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      Рейтинг: +47

      Кандидов 27 июня 2017, 17:21

      Достаточно надёжный и крепкий защитник, для Зенита хороший вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 июня 2017, 15:56

      Перебор какой-то. Он же не Халк! Пусть бы бабой своей занимался.

      0
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      Рейтинг: +4849

      neveldomha 27 июня 2017, 15:19

      В опросе нужно дописать "Нет, можно было найти лучше и подешевле"

      6
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