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    «Друзья до сих пор не верят, что я выиграл смартфон без вложений». Кто делает лучшие прогнозы на футбол


    4.8
    Голосов: 6
    16.06.2017 12:00
    Игорь Lokofint Дзалбо оказался сильнейшим прогнозистом Конкурса прогнозов в мае. «Бомбардиру» победитель рассказал, как богатеет на РФПЛ и почему не любит крупные коэффициенты.

    − Расскажите немного о себе.

    – Меня зовут Игорь Дзалбо, мне 30 лет. Проживаю в городе Кемерово, работаю в сфере оптовой торговли. Родился и вырос в маленькой деревне, там же начал потихоньку увлекаться футболом. Все началось с физкультуры, проводимой в школе: физрук ближе к лету частенько выводил нас на футбольное поле (полем, правда, это сложно назвать – скорее, поляна в березовой роще, где одну штангу заменяло дерево). Вот тогда я и загорелся этой игрой, всегда старался быть на острие атаки и разочаровывался, когда меня ставили на место вратаря.

    Когда начинались летние каникулы, мы с пацанами хотя бы раз в неделю, но собирались поиграть в футбол. В то школьное время, когда у нас не было интернета и показывало, как помню, всего два канала, всегда с удовольствием смотрел передачу «На футболе с Виктором Гусевым» (просто других и не было). Ну, и конечно матчи сборной старался не пропускать.

    Судя по моему нику на «Бомбардире» (Lokofint), все догадались, что я болею за московский «Локомотив». Симпатия к клубу появилась еще в начале нулевых: в то время «Локо» был на ходу. До сих пор памятны матчи в Лиге чемпионов против «Интера» и «Монако». А сейчас всегда переживаю и радуюсь за свой любимый клуб и очень рад, что Палычу дали возможность еще порулить!

    – Это ваша первая победа в Конкурсе прогнозов. Как долго к ней шли?

    – Да, это моя первая победа, но, надеюсь, не последняя. Хочу еще пофинтить. Участвовать в Конкурсе прогнозов начал с 2017 года. Тогда шансы как раз у всех были равны – все с 10 дивизиона стартанули. В мартовский и апрельский сезоны стал попадать в первую сотню. Тогда я больше играл для интереса: проверял свои силы и чутье. И вот начался майский сезон, в котором для меня удался старт. Я как-то сразу попал в топ-50, а потом ближе и ближе оказалась первая 20-ка. Вот тогда я и задумался, как было бы хорошо выиграть на память книжку или мячик. Играл, играл и, проснувшись однажды утром, удивился, что держусь на первом месте. А там уже я свой приз никому не уступил.

    Майский сезон сразу пошел по нарастающей: все складывалось удачно, темп был задан хороший, да и боллары росли, как на дрожжах. А когда их много – где-то можно и рискнуть. Переломный момент наступил, когда я находился на шестом месте. Отрыв от пятерки был небольшой, да и вся пятерка кучно держалась. Вот здесь я и стал старательнее и более обдуманно ставить, понимая, что мне что-то светит. Секрета успеха никакого и нет, а если бы и был, то все равно не сказал бы.

    Майский сезон для меня, скорее всего, получился неожиданным в плане победы. Я, конечно, задумывался, что когда-нибудь мне и светит попасть в пятерку лучших прогнозистов, но вот чтоб так быстро и сразу победа. Еще раз повторю: неожиданная победа, ведь здесь такие «зубры» прогнозируют.

    Ситуация с летним сезоном? В сотне нахожусь, но пока топчусь на месте. Старт не очень, но думаю попасть в 20-ку. Возможно, Мальта мне в помощь.

    – Трудно ли было соперничать с другими прогнозистами?

    – У меня был отрыв, но я не скажу, что он получился уж очень солидным. Просто где-то за две недели матчей стало немного, и преимущество было легче удержать. А так – сыграл хотя бы один коэффициент у моего соперника, как нынче фартануло «мальтийцам», и плакало мое первое место. Здесь, скорее, удача была ближе ко мне. Десятка-то очень достойная собралась!

    Часто ли я рискую по-крупному? Где-то, конечно, риск и оправдан, но тупо ставить только из-за больших коэффициентов – нет, это не для меня. Это уже не прогноз, а угадывание. Но у нас же не «Конкурс гадания».

    – Какой чемпионат самый прибыльный в плане ставок?

    – РФПЛ – однозначно. Здесь все свое родное, больше разговоров и новостей про него. Часто и счет самих матчей угадывал. Исключением стал последний тур чемпионата: многие фавориты играли без азарта и с нежеланием. Лучше бы вообще не выходили! В плане потерь – это МЛС и Бразилия. Где-то там за океаном мне ничего не понятно. Вот здесь, скорее всего, идут ставки наугад.

    Что больше всего принесло прибыли? Не могу вспомнить, но, вероятно, что-то из разряда чемпионата Белоруссии или Украины. Там рискованные ставки проходили у меня. А самая жесть – это когда мой прогнозируемый счет менялся на 90-х минутах матча в худшую сторону, да и еще по двум ставкам и с большими коэффициентами.

    – Есть ли какие-то особые ритуалы, когда делаете ставки?

    – Пока обхожусь без ритуалов, по поводу прогнозов некому советовать. Сам лично не ищу советов экспертов в интернете. Лучше рассуждать и анализировать самому, на то он и Конкурс прогнозов.

    – На реальные деньги играете?

    – Пробовал раза два: первый раз – удачно, а второй – с нашей сборной пролетел наполовину. С виртуальными деньгами проще, чувствуешь себя более раскрепощенным. С реальными деньгами много шансов пролететь. Там думаешь о наживе, а не об исходе матча.

    – Уже вот-вот стартует Кубок конфедераций-2017.

    – По моему мнению, Кубок конфедераций турнир, который сборным не важен. Играть будут в половину силы, многие привезут резервные составы. Из этого складывается хороший шанс для нашей сборной, чтоб выйти из группы. Новую Зеландию обыграют, я уверен. Ну, а дальше буду судить по игре, на кого ставить.

    – Что выберете: финал Кубка конфедераций или секс?

    – Секс во время финала Кубка Конфедераций (смеется).

    – Конкурс прогнозов – это круто?

    – Конкурс прогнозов – прекрасная возможность почувствовать азарт, не тратя денег, да и еще получить подарок на память. Мне многие друзья до сих пор не верят, что я выиграл смартфон без вложения. Ну, и пусть: главное, что я уже ощутил на своей шкуре, что это не какой-то там «лохотрон», а реально увлекательный процесс соревнования!

    Я уже писал как-то в комментариях: хотелось придумать отмену ставки. Я проставился на завтра, а утром проснулся с другими мыслями, но поезд уже ушел. Или матч добавили за час до игры, а ты уже все боллары на завтра определил, как у меня произошло с белорусами. Вдвойне обидно было, потому что в исходе матча был уверен на 99%.

    А новичкам скажу: не надо отчаиваться, верьте в успех и удача вам улыбнется. Не ставьте от балды и хотя бы маленько анализируйте матчи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 августа 2017, 10:40

      С победой тебя, Игорь, от души!！

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 8 августа 2017, 21:15

      Заинтриговал, ну что же попробую сам. Всем удачи!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июля 2017, 07:18

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 июня 2017, 23:18

      Молодца! так держать! с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Lexx09 16 июня 2017, 23:17

      ЖжетЕ БраТцы:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 16 июня 2017, 14:37

      Игорь поздравляю с победой.Желаю успехов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июня 2017, 13:08

      До сегодняшнего дня, я считал "Бомбардир" достаточно солидным сайтом. Но прочтя вопрос о выборе между футболом и сексом, я в этом очень усомнился. И для меня, к тому же, стало понятно, что раз допускаются такие вопросы, то нет ничего странного, что в комментариях не борются с пошлятиной, оскорблениями и матом.

      6
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > multiscan 16 июня 2017, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да, по ходу, статья, победитель и призы здесь заказные, лохотронские. По крайней мере, тут всё не так просто, как пытаются представить. Лажа и обман....

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint > Правдоруб100 17 июня 2017, 02:18

      Да мне как то серенево что ты там думаешь! Только я хожу с новым смартфоном а ты с мыслями недоумениЯ)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 16 июня 2017, 13:01

      ну секс нас всех во время кубка конфедераций, видимо, ожидает. Нашу сборную опять во все щели...

      4
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