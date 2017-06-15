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  • «За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

«За мои твиты прошлый директор клуба покрыл меня матом». Самый молодой пресс-атташе России, который стал звездой

– Все началось после первой игры, которую я посетил еще в 2011 году. Мне было 14 лет. Это был всего лишь мой второй поход на футбол. Тогда «Енисей» только вышел в ФНЛ. И вот в Красноярск приехала «Жемчужина-Сочи»: со Станиславом Черчесовым в качестве главного тренера, с Мареком Чехом в воротах, с Игорем Смольниковым, который пылил в обороне. В общем, громкая команда. Тот матч меня привлек как раз афишей. То есть туда я шел посмотреть на «Жемчужину», а ушел болельщиком «Енисея». Почему? Команда проигрывала 1:2, но в концовке все переломила и выиграла 4:2.

Сначала я был рядовым болельщиком, но потом появилось желание делать для клуба что-то дополнительно. Тогда-то я начал с соцсетей. Попросил у знакомых доступ к тому самому твиттеру, на который было подписано 250-300 человек. Потом меня позвали вести группу ВКонтакте – тоже неофициальную. А потом я уже завел инстаграм.

Что касается твиттера, то я вел его в классическом формате: новости, анонсы, текстовые трансляции. Но однажды, когда «Анжи» стоял на вылет и после поражения от ЦСКА потерял все шансы на сохранение места в РФПЛ, я сделал смешной твит про это. Думал, что пишу со своей страницы, а получилось от имени «Енисея». Сразу же налетели гневные махачкалинцы с угрозами. И я понял, что такой формат людям интересен и начал в нем работать. Благодаря нему твиттер «Енисея» получил такую известность.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

– Самая крутая история – контракт, предложенный Роману Широкову.

– История на самом деле простая, которая не предвещала ничего интересного. Роман Николаевич долгое время не попадал в состав «Спартака», были новости о его конфликте с главным тренером Муратом Якином. Потом матч с «Амкаром», когда он не попал в заявку, только подтвердил все слухи. И я, недолго думая, нарисовал на листочке контракт, сфотографировал его и предложил Широкову. На удивление он отреагировал, благодаря чему получился такой всероссийский спортивный информационный повод.

Кстати, недавно мы с Романом Николаевичем встречались на Кипре. Дело было на Кубке ФНЛ. Он в статусе уже спортивного чиновника смотрел игру «Енисея». Я к нему подошел и сказал: «Роман Николаевич, спасибо вам, что отреагировали в той истории и помогли раскрутиться твиттеру «Енисея». Он сначала меня не узнал, а когда сказал про твиттер – вспомнил. По итогу Широков сам предложил сфотографироваться с клубным шарфом. Я сделал твит по этому поводу, подписав фото: «Все-таки договорились».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

После той истории на меня вышли телевизионщики: первыми были LifeNews, сюжеты делали «Матч ТВ» и красноярские каналы. В общем, хайпанул как следует.
Популярность? Ну, нет. Мне просто стало приятно, что удалось для любимого клуба какую-то медийную выгоду извлечь. В то время результаты у «Енисея» были ого-го какие не позитивные. И если тогда это была просто команда с популярным твиттером, то сейчас это клуб, борющийся за Премьер-лигу с мощными соцсетями. Это главное отличие того и этого «Енисея».

Помню, как после какого-то матча ко мне подошел школьник (хотя тогда я сам еще был школьником) с вопросом: «А это вы предлагали контракт Широкову?». Но это вот такие единичные случаи.

Смешные истории? Весело было с «Анжи», Широковым и троллингом «Алании». Тогда владикавказцы из-за финансовых трудностей снялись с чемпионата. Понятно, что в матче с нами команде было засчитано техническое поражение. Но я в твиттере начал делать посты в стиле: «Мы обыграли соперника, который находится выше нас в таблице со счетом 3:0»; «Уверенная победа». Потом дал комментарий тренера в формате: «Была тяжелая игра. Несмотря на то, что соперник не приехал, нам удалось победить». Придумал какой-то комментарий игрока. В общем, тема разошлась.

Была еще такая история, когда я переименовал твиттер «Енисея» в твиттер «Лестера». Тогда мы шли на вылет из ФНЛ, а англичане боролись за чемпионство АПЛ. Для притягивания фарта я пошел на этот шаг. Но не помогло. Команда фактически вылетела в ПФЛ, но «Смена» отказалась и мы остались в ФНЛ.

Если брать уже последнее время, то самый веселый подкол был связан с презентацией эмблемы «Ювентуса». Я от лица клуба выдвинул свою версию нашего логотипа в таком стиле, что очень хорошо разошлось в твиттере и толкнуло на творчество не только наши, но и зарубежные СМИ. Кстати, среди наших болельщиков этот логотип хорошо зашел: его можно увидеть в фан-секторе «Енисея» и на флагах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

– Насколько знаю, поначалу руководство клуба бесилось от шуток в твиттере.

– Думаю, оно бесится и сейчас. Хотя когда я говорю, что оно бесится, то имею в виду прошлое руководство. Когда клуб вылетел в ПФЛ, в команде сменилось все: пришли новые люди, игроки, Тихонов, в том числе пригласили меня.

Со старым руководством у меня были разные взгляды. Они не понимали всего этого и уж точно не поддерживали. У меня отняли аккредитацию, грозились больше ее не выдавать. Самая неожиданная мера – жесткий разговор на встрече с болельщиками, когда в приватной беседе директор клуба покрыл меня матом. Президент «Енисея» заявил: «Ты еще совсем юн, тебе надо школу закончить и в университет поступить. Подумай о будущем».

Какие аргументы против меня? В соцсетях были не только мемы и шутки, но и критика – конструктивная и обоснованная. Им это, разумеется, не нравилось, за что мне и высказали.

Мне, еще 16-летнему школьнику, тогда это показалось очень серьезным делом, как-то даже задело. Все-таки статусные люди, руководители клуба, против меня такие слова задвигают – это меня напрягло. Но потом я все обдумал и понял, что двигался в правильном направлении.

Потом старое руководство уволили, пришло новое. В клубе появился другой руководитель Денис Анатольевич Рубцов, который пригласил меня на должность пресс-атташе «Енисея». За это я ему крайне благодарен. Все-таки доверить должность, которая закрывает медийное пространство, 18-19-летнему парню – определенный риск. Мне кажется, я его не подвел.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

− Какие задачи поставили?

– Главные – привлечь болельщиков на трибуны, а также через соцсети и сайт сделать имидж клуба положительным. Понятно, что после вылета в ПФЛ был лишь негатив. А нужен был позитив и открытость для болельщиков. Раньше клуб в публичную среду старался не выходить и жил сам в себе.

В первый день моей работы в кабинете собрались Денис Анатольевич Рубцов, капитан команды Саша Харитонов, начальник Артур Артурович Сулейманов. Мы обсуждали нынешний «Енисей», пытались въехать в ситуацию. Уже потом пошла движуха. Начал изучать регламент: трансляция матчей, организация, съемки, диктор. Решал вопросы с сайтом. Плюс проходил лицензирование в РФС. Сдавал тест на знание регламента, сделал это успешно. Всего было много, но интересно.

В клубе задачи мои многопрофильны. Кроме взаимосвязи со СМИ, сайта, соцсетей, я затрагиваю маркетинговые вещи, то есть провожу какие-то мероприятия от лица клуба. Много времени уходит на подготовку к матчам. К тому же я являюсь пресс-атташе как мужской, так и женской команд. Вкупе получается неплохой пласт работы.

Если ты болен футболом, то работать в клубе (тем более, если это любимая команда) – это 1 000 000% позитив. Поэтому я ни разу не пожалел, что стал работать в «Енисее». Мне не сложно посидеть на работе допоздна. Бывало так, что даже ночевал на работе. В начале мая плотным потоком шли матчи мужской и женской команды, а потом стартовал турнир по киберфутболу. Когда игры кончились, и я разобрался с делами, было уже за полночь. А в 6:30 уже нужно было подготавливать технику под киберфутбол. Ну, и в целях экономии времени, спал прямо на рабочем месте.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

– Как футболисты отнеслись к тому, что пресс-службой доверили рулить, по сути, школьнику?

– С теми футболистами, что уже были в клубе, я был знаком. С ними мы делали ролики. Все это проходило, минуя официальных лиц. То есть я сам напрямую связывался и договаривался с игроками. Самый удачный ролик – пародия на то видео, что сборная России делала перед стартом ЧМ-2014 совместно с Volkswagen. Все это успешно разлетелось по сетям.

«Школьник, школьник», – все это было по-доброму. Никаких претензий или негатива по поводу моего возраста не было. О твиттере же многие знали до моего назначения. Помню случай, как проиграли «Зениту-2» (0:3). В их составе играет Юрий Бавин. После матча он подошел ко мне и сказал, что у меня хороший твиттер. Хотя я не был с ним лично знаком – только заочно. Было приятно.

– Ты обещал побриться налысо, если «Енисей» попадет в стыки. «Енисей» в стыках – ты лысый. Долго над тобой угорали в клубе?

– Я уже оброс, но подколы идут до сих пор. Буквально недавно с одним из игроков разговор начался с фразы: «О, привет, лысый». Так что все позитивно прошло, поэтому я даже рад, что постригся. Капитан команды Саша Харитонов, когда меня брили, сказал: «У «Енисея» самый некрасивый пресс-атташе в мире». Подколов и реплик было достаточно.

Больше всех о моей прическе заботился Артур Саркисов. Он сам раньше ходил с пышной шевелюрой, а в конце апреля побрился налысо. А теперь говорит: «Ну, ничего – я лысый, ты лысый».

– Победа над ЦСКА в Кубке России – самый эмоциональный день твоей работы в клубе?

– Это было незабываемо. Все были в экстазе. 16 тысяч болельщиков сразу пошли гулять. Игроки находились в сверхэмоциональном состоянии и после победы поверили в себя, что в итоге вылилось в третье место по итогу сезону. Как отмечал? Ну, как отмечал – пока пресс-конференция, заливка материала в соцсети и сайт, а там уже час ночи. Перекинулись парой фраз со Слуцким, пожелали друг другу удачи. Думаю, что он мог что-то слышать про твиттер, потому что активный в этом плане.

– Твиттер «Енисея» – самый хайповый среди всех футбольных клубов России. В чем секрет?

– Думаю, он один такой, который стал использовать иной формат. Каких-то определенных правил нет. Но нужно делать что-то свое, что-то новое и интересное. Нужно попадать в тренды и быть всегда оперативным. Уверен, что если бы я промедлил с Широковым и среагировал бы уже после матча, то ничего бы из этой истории не получилось. Или же если бы я условно спародировал эмблему «Ювентуса» через день, то было бы то же самое. Потому что спустя три часа, когда это выпустил я, подобное сделал «Локомотив». В их адрес посыпались упреки: мол, что вы у «Енисея» идею берете.

В общем, для успешности нужно: а) быть уникальным; б) следить за трендами и быть в курсе всего; в) соответствовать рамкам приличия, грамотности, этики. К сожалению, с последним пунктом сам имею проблемы, потому что часто тороплюсь.

– На твиттер «Енисея» подписано уже 14 тысяч человек.

– Целюсь на 1 400 000 подписчиков. Шучу (смеется). Главное, чтобы клуб получал лишние имиджевые плюсики, был более узнаваем среди клубов и болельщиков. Хочется, чтобы в следующем году, когда условно «Яндекс» проводил анализ по Красноярскому краю, «Енисей» был на первом месте в поиске, а уже потом «Спартак», «Зенит», ЦСКА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

– Генератор всех мемов – ты?

– 90% всех шуток – за моим авторством. Бывает, что друзья или коллеги что-то предлагают. Из последнего веселую тему предложил друг-журналист. У Киркорова 24 мая был концерт в Красноярске, а у нас на следующий день стоял стыковой матч против «Арсенала». Пустили твит следующим образом: «Красноярск, на концерт Киркорова уже билетов нет, но на игру с «Арсеналом» еще можно попасть». Филипп Бедросович даже ретвитнул эту запись и прокомментировал смайликом.

– Тебе платят меньше 100 тысяч?

– Да, гораздо меньше. Я никому не говорю о своей зарплате. Принцип. Но доволен.

– Готов ли ты оставить работу в «Енисее», если с предложением выйдет клуб РФПЛ? Допустим, условный «Арсенал».

– Зимой на меня уже выходил клуб РФПЛ из первой восьмерки. Они предложили заниматься их соцсетями, но я тут же отказался. Просто на тот момент я работал в «Енисее» только полгода и хотел дальше приносить пользу команде. Все-таки это было моей мечтой – стать сотрудником «Енисея», но я никогда не думал, что в 18-19 лет смогу дойти до этого. Не задумываясь, отказал. В подробности условий не вдавался. «Я хочу работать в «Енисее», – был мой ответ.

Если предложат условия, которые в пять раз лучше, чем в «Енисее»? Тогда я точно более детально бы рассмотрел предложение. Но деньги для меня не первостепенны. Если команда предлагает хорошие условия, значит, она в тебе заинтересована, имеет ресурсы и хочет решать большие задачи.

Россия. ФНЛ Интервью Енисей
Комментарии (8)
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moneyonstart
1497522357
Красава. Так держать. И удачи.
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Danish Dynamite
1497523581
Молодец!
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карасевщина
1497524147
да у нас как всегда хумористы идут в футбол а футболисты на заводы, поэтому и и машины и футбол как порнуха , а сама порнуха у нас хреновая(беляков)
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MU-fanatic
1497532242
российскому футболу уже не помочь,только не через соц.сети,ибо это "мусорная свалка" современности,которая ведет к полной деградации...но хорошо,что остались еще амбициозные ребята!а школьнику(студенту)и 50 т.р. за глаза))))
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x-x-x-x-x
1497569409
щустрый малой!!!
Ответить
slender
1497592305
Молодец!! Интересно было даже читать!!
Ответить
vasiok74
1499534842
умный парень!удачи!
Ответить
Чуни Муни
1508172788
Раз подфартило, при дальше парень, успехов.
Ответить
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