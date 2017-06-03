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    Что надо знать о финале Лиги чемпионов до его начала


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    Голосов: 2
    03.06.2017 14:00
    Сегодня стадион «Миллениум» примет решающий матч ЛЧ. Рассказываем, чем примечательна эта арена и даем прогноз на финал.

    «Миллениум» вмещает 74500 зрителей и является домом сборной Уэльса по регби; кроме того, здесь проходили матчи футбольной сборной с Бэйлом, Рэмзи и другими звездами. «Миллениум» – многофункциональная арена: здесь проводились топовые авто‐ и мотогонки и боксерские поединки, а также куча музыкальных концертов с участием исполнителей уровня Мадонны и Пола Маккартни.

    «Миллениум» неоднократно использовался для съемок популярного британского сериала «Доктор Кто» и еще для ряда фильмов (постапокалиптика «28 недель спустя», хинди-лента «И в печали, и в радости», документальное кино о паркуре «Jump Britain»).

    В период реконструкции «Уэмбли» (2001 – 2006 гг.) главный стадион Уэльса принимал финалы Кубка Англии, причем последний из них получился сверхкрасочным: «Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграли вничью 3:3, а по пенальти победили красные – 3:1.

    Сегодня на этом стадионе состоится главный матч европейского футбольного сезона: звание победителя Лиги чемпионов разыграют «Ювентус» и «Реал».

    Буффон приехал, чтобы наконец забрать ушастый кубок.

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    Публикация от Juventus Football Club (@juventus)

    Серхио Рамос показывает на пальцах, сколько финалов Лиги чемпионов он уже выиграл.

    text

    Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

    Кардифф готов к финалу.

    Роналду и Зидан – тоже.

    Гарет Бэйл восстановился от травмы и готов сыграть.

    Болельщики «Ювентуса» в ожидании первого трофея Лиги чемпионов в новом веке.

    Команда Макса Аллегри в отличном настроении.

    Ориентировочный состав «Ювентуса»: Буффон – Алекс Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Алвес – Маркизио, Пьянич – Манджукич, Дибала, Куадрадо – Игуаин.

    Ориентировочный состав «Реала»: Навас – Марсело, Рамос, Варан, Данило – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бензема, Бэйл.

    Прогноз «Бомбардира»: 0:0 в основное время и победа «Ювентуса» по пенальти.

    ***

    Что почитать о «Ювентусе» и «Реале»:

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    «Реал» – чемпион Испании. Это плохо?

    Ноль эмоций. Как «Ювентус» вышвырнул «Барсу» из Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 июня 2017, 18:29

      Хорошей Игры! Успеха Реалу!!!

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 июня 2017, 17:21

      Кто за Реал,ему тут же минусы...))) Какой это кайф,минусовать реалистос...Вечером увидим))) Вперед,Реал!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 июня 2017, 17:00

      За Реал! Вперед к победе!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Adob 3 июня 2017, 16:53

      3-0 реаллллл!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Adob 3 июня 2017, 16:51

      реал вперёд!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 3 июня 2017, 16:44

      1-0 ювентос в основное время.

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 3 июня 2017, 16:21

      2-0 Юве,победа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 3 июня 2017, 15:37

      2-1 РЕАЛ выиграет.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 июня 2017, 15:24

      сколько раз уже в финале пролетал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 июня 2017, 15:22

      конечно ювентус.буффону нужнее кубок

      2
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