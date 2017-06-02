«Смешно, что Манчини до сих пор зовут работать». Как иностранцы реагируют на нового тренера «Зенита»

Так, по слухам из российских источников, Манчини назначат главным тренером «Зенита» вместо Луческу.

Andrew___K (гостевая фанатов «Сити» Bluemoon, bluemoon-mcfc.co.uk)

Круто. А вратарь ему там не нужен?

Neville Kneville (bluemoon-mcfc.co.uk)

Да нет, он запросит кого-нибудь в атаку и центр полузащиты. И не надейся избавиться от Браво, друг.

Andrew___K (bluemoon-mcfc.co.uk)

Что ж, тогда Бони, Делфа и Фернандо.

aguero93:20 (bluemoon-mcfc.co.uk)

Думаю, никто из них не усилит одну из российских топ-команд. У них все-таки на той позиции Витцель играл. Вообще странно, что эти игроки до сих пор в «Сити».

А следующий сезон в России будет очень интересным – там два итальянских тренера будут биться за чемпионство с ЦСКА. Кстати, Селюк анонсирует уход Туре в «Зенит». Почему бы и нет? Лига довольно медленная, как раз ему подходит.

Andrew___K (bluemoon-mcfc.co.uk)

Если он с тех пор научился здороваться с обычными людьми, то все будет отлично.

TonyM (bluemoon-mcfc.co.uk)

Манчини, уж конечно, мог найти работу и получше.

Sleeping_Easy (bluemoon-mcfc.co.uk)

Тогда вместе с Манчини сбылась мечта, и с каждым годом любовь к нему все растет, уже и пять лет прошло с того триумфа. И хоть последний его сезон у нас не получился, он все равно ушел с высоко поднятой головой. Испанские приключения пока больше расстраивают, и мы вспоминаем, как было круто с Манчини, который в итоге ушел, не сказав после этого ни одного плохого слова. Не нужно ему возвращаться, пусть любовь растет еще сильнее, тогда в следующие 10-20 лет мы в итоге назовем трибуну в честь него.

ancoats (bluemoon-mcfc.co.uk)

Тот самый шарф ему понадобится зимой.

blueinsa (bluemoon-mcfc.co.uk)

Как я и говорил, мне б хотелось, чтобы он вернулся в АПЛ. Русская лига, похоже, шаг назад. Какой там канал крутит матчи из России?

Sindhi Life (газета DailyMail, dailymail.co.uk)

«Сити», «Галатасарай», «Интер». Теперь «Зенит». Ну точно, ему нравятся команды с сомнительными плутоватыми хозяевами. Короче, из той категории, что Свен, Андре и Луис. Китай – следующий по списку.

Pistol-Pete, (dailymail.co.uk)

Удачи, Роберто. Ты был лучшим нашим тренером в «Сити» со времен Малкольма и Джо (по-видимому, имеются в виду тренеры 70-х – Малькольм Эллисон и Джо Мерсер – прим.). Говорю это, как держатель абонемента с 50-летним стажем.

Alan S (dailymail.co.uk)

Всего наилучшего. Надеюсь, встретимся в ЛЧ на «Этихаде». Мы споем о тебе песню. Спасибо за все, что ты сделал для нас.

bluesboy (dailymail.co.uk)

Manshitni, похоже, в «Зените». Что ж, вперед за покупками к нам: Нагатомо, Йоветич, Медель, Ансальди, Кондо, Брозо и прочих.

JJM (Форум фанатов «Интера», forzainterforums.com)

Меняем Кришито на Нагатомо. И мечта Манчини исполнится.

ADRossi (forzainterforums.com)

Мне просто смешно от того, что его продолжают звать на работу.

Fitzy (forzainterforums.com)

Пошел он к черту. Единственное, за что его можно было уважать, так это за тот инцидент с Сарри. Отстойный тренер.

Zoro (forzainterforums.com)

Мой любимый момент с Манчини связан с сезоном-2013/14, с его решениями по левому защитнику. Я сильно критиковал Жуана Жезуса, он и правда не справлялся. Когда подписали Теллеса из «Галатасарая», я его особо не знал, но этот парень был хорош и в защите, и в атаке. Возможно, это повлияло на Жезуса, который тоже начал прогрессировать, и всякий раз, когда он получал шанс, то смотрелся круто. То есть, у Манчини дилемма – кого из этих двух крутых бразилов ставить. И что он делает?

А он сажает их обоих на скамью как раз на пике формы и, конечно же, ставит гребаного Нагатомо. И в тот момент, когда этот чертов Нагатомо, который с 2011-го не провел ни одной приличной игры, предсказуемо играет как дерьмо, Манчини, вместо того чтобы вернуть Жезуса или Теллеса, упрямо пихает в старт японца. К тому времени, когда у бразильцев появились новые шансы, команда уже прилично съехала вниз по турнирной таблице, так что и они оба, естественно, круто сдали.

Universe (forzainterforums.com)

Бедняга Манчини, которому уже толком ничего не надо. Решил обеспечить себе поистине золотую пенсию, поработав в России.

gazza1981 (Итальянский форум фанатов «Интера», interfans.org)

Ему надо попасть в Лиге Европы на одну китайскую команду, которую тренирует Монтелла…

minaudo-antimil (interfans.org)

Спаллетти, вон, тоже был в «Зените». А теперь идет к нам.

Tuettili (interfans.org)

Но Спаллетти всегда говорил, что ничего серьезного не выиграл, поскольку чемпионства и кубки из России не считаются. Мне кажется, русский футбол переоценен.

A_MandorliniVR (interfans.org)

Поздравления Манчини: Россия не третьесортная футбольная страна, в следующем году там будет чемпионат мира, а нам, итальянцам, интересно будет посмотреть на дерби против «Спартака» Карреры.

Udeno (interfans.org)

Манчини сказал, что непрочь усилиться игроками из «Интера»? Так давай же! Привези в Россию Кондогбиа и Йоветича.

Leo_88 (interfans.org)

Только двоих? Список-то кудаааааа обширнее.

ilmic (interfans.org)

Перешел туда для того, чтобы играть в ЛЧ ежегодно.

Light_Inter (interfans.org)

Фишка в том, что Манчини, как и наши игроки, высоко ценится где угодно, но только не здесь. Он сказал, что тренировать в Италии не хочет, тогда куда ему идти? Кроме «ПСЖ» и «Зенита» вариантов особо и не было. Будь я фанатом «ПСЖ» – все равно выбрал бы «Зенит».

Русская лига – не второй эшелон, там крутятся серьезные деньги, хватает хороших игроков, и лишь лимит серьезно бьет по ним. Да и сборная в ее лучшие времена всегда доставляет массу проблем сильным соперникам. У Манчини есть отличный шанс побороться за титул, сыграть в ЛЧ с хорошим спонсором, попробовать нечто новое, да еще и кучу денег заработать. Не на такой уж и плохой шаг он решился, правда ведь?

Tuettili (interfans.org)

Ага, конечно, в Россию он поехал, потому что там лучшая лига в мире. Только дело не в этом. «Барселона», например, даже не подумала его рассматривать, просто взяла Вальверде. А остальные что, хотели? Ты серьезно считаешь российскую лигу конкурентоспособным чемпионатом? Для него это не шаг назад, ты прав. Для него – это конец карьеры крутого тренера.

gaevulk (interfans.org)

По Sky можно смотреть российские матчи, так вот они уж точно не хуже Португалии, Голландии и даже, я б сказал, Франции, где есть 3-4 клуба, а уровень остальных – ужасен. Кстати, и у нас в Италии примерно та же история. «Зенит», конечно, не «Барселона», «Бавария» и «Реал», но он получше «Уотфорда» Маццари, не правда ли? Касаемо зарплаты, так точно.

Tuettili (interfans.org)

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?