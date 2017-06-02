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  • «Смешно, что Манчини до сих пор зовут работать». Как иностранцы реагируют на нового тренера «Зенита»

«Смешно, что Манчини до сих пор зовут работать». Как иностранцы реагируют на нового тренера «Зенита»

Так, по слухам из российских источников, Манчини назначат главным тренером «Зенита» вместо Луческу.

Andrew___K (гостевая фанатов «Сити» Bluemoon, bluemoon-mcfc.co.uk)

Круто. А вратарь ему там не нужен?

Neville Kneville (bluemoon-mcfc.co.uk)

Да нет, он запросит кого-нибудь в атаку и центр полузащиты. И не надейся избавиться от Браво, друг.

Andrew___K (bluemoon-mcfc.co.uk)

Что ж, тогда Бони, Делфа и Фернандо.

aguero93:20 (bluemoon-mcfc.co.uk)

Думаю, никто из них не усилит одну из российских топ-команд. У них все-таки на той позиции Витцель играл. Вообще странно, что эти игроки до сих пор в «Сити».

А следующий сезон в России будет очень интересным – там два итальянских тренера будут биться за чемпионство с ЦСКА. Кстати, Селюк анонсирует уход Туре в «Зенит». Почему бы и нет? Лига довольно медленная, как раз ему подходит.

Andrew___K (bluemoon-mcfc.co.uk)

Если он с тех пор научился здороваться с обычными людьми, то все будет отлично.

TonyM (bluemoon-mcfc.co.uk)

Манчини, уж конечно, мог найти работу и получше.

Sleeping_Easy (bluemoon-mcfc.co.uk)

Тогда вместе с Манчини сбылась мечта, и с каждым годом любовь к нему все растет, уже и пять лет прошло с того триумфа. И хоть последний его сезон у нас не получился, он все равно ушел с высоко поднятой головой. Испанские приключения пока больше расстраивают, и мы вспоминаем, как было круто с Манчини, который в итоге ушел, не сказав после этого ни одного плохого слова. Не нужно ему возвращаться, пусть любовь растет еще сильнее, тогда в следующие 10-20 лет мы в итоге назовем трибуну в честь него.

ancoats (bluemoon-mcfc.co.uk)

Тот самый шарф ему понадобится зимой.

blueinsa (bluemoon-mcfc.co.uk)

Как я и говорил, мне б хотелось, чтобы он вернулся в АПЛ. Русская лига, похоже, шаг назад. Какой там канал крутит матчи из России?

Sindhi Life (газета DailyMail, dailymail.co.uk)

«Сити», «Галатасарай», «Интер». Теперь «Зенит». Ну точно, ему нравятся команды с сомнительными плутоватыми хозяевами. Короче, из той категории, что Свен, Андре и Луис. Китай – следующий по списку.

Pistol-Pete, (dailymail.co.uk)

Удачи, Роберто. Ты был лучшим нашим тренером в «Сити» со времен Малкольма и Джо (по-видимому, имеются в виду тренеры 70-х – Малькольм Эллисон и Джо Мерсер – прим.). Говорю это, как держатель абонемента с 50-летним стажем.

Alan S (dailymail.co.uk)

Всего наилучшего. Надеюсь, встретимся в ЛЧ на «Этихаде». Мы споем о тебе песню. Спасибо за все, что ты сделал для нас.

bluesboy (dailymail.co.uk)

Manshitni, похоже, в «Зените». Что ж, вперед за покупками к нам: Нагатомо, Йоветич, Медель, Ансальди, Кондо, Брозо и прочих.

JJM (Форум фанатов «Интера», forzainterforums.com)

Меняем Кришито на Нагатомо. И мечта Манчини исполнится.

ADRossi (forzainterforums.com)

Мне просто смешно от того, что его продолжают звать на работу.

Fitzy (forzainterforums.com)

Пошел он к черту. Единственное, за что его можно было уважать, так это за тот инцидент с Сарри. Отстойный тренер.

Zoro (forzainterforums.com)

Мой любимый момент с Манчини связан с сезоном-2013/14, с его решениями по левому защитнику. Я сильно критиковал Жуана Жезуса, он и правда не справлялся. Когда подписали Теллеса из «Галатасарая», я его особо не знал, но этот парень был хорош и в защите, и в атаке. Возможно, это повлияло на Жезуса, который тоже начал прогрессировать, и всякий раз, когда он получал шанс, то смотрелся круто. То есть, у Манчини дилемма – кого из этих двух крутых бразилов ставить. И что он делает?

А он сажает их обоих на скамью как раз на пике формы и, конечно же, ставит гребаного Нагатомо. И в тот момент, когда этот чертов Нагатомо, который с 2011-го не провел ни одной приличной игры, предсказуемо играет как дерьмо, Манчини, вместо того чтобы вернуть Жезуса или Теллеса, упрямо пихает в старт японца. К тому времени, когда у бразильцев появились новые шансы, команда уже прилично съехала вниз по турнирной таблице, так что и они оба, естественно, круто сдали.

Universe (forzainterforums.com)

Бедняга Манчини, которому уже толком ничего не надо. Решил обеспечить себе поистине золотую пенсию, поработав в России.

gazza1981 (Итальянский форум фанатов «Интера», interfans.org)

Ему надо попасть в Лиге Европы на одну китайскую команду, которую тренирует Монтелла…

minaudo-antimil (interfans.org)

Спаллетти, вон, тоже был в «Зените». А теперь идет к нам.

Tuettili (interfans.org)

Но Спаллетти всегда говорил, что ничего серьезного не выиграл, поскольку чемпионства и кубки из России не считаются. Мне кажется, русский футбол переоценен.

A_MandorliniVR (interfans.org)

Поздравления Манчини: Россия не третьесортная футбольная страна, в следующем году там будет чемпионат мира, а нам, итальянцам, интересно будет посмотреть на дерби против «Спартака» Карреры.

Udeno (interfans.org)

Манчини сказал, что непрочь усилиться игроками из «Интера»? Так давай же! Привези в Россию Кондогбиа и Йоветича.

Leo_88 (interfans.org)

Только двоих? Список-то кудаааааа обширнее.

ilmic (interfans.org)

Перешел туда для того, чтобы играть в ЛЧ ежегодно.

Light_Inter (interfans.org)

Фишка в том, что Манчини, как и наши игроки, высоко ценится где угодно, но только не здесь. Он сказал, что тренировать в Италии не хочет, тогда куда ему идти? Кроме «ПСЖ» и «Зенита» вариантов особо и не было. Будь я фанатом «ПСЖ» – все равно выбрал бы «Зенит».

Русская лига – не второй эшелон, там крутятся серьезные деньги, хватает хороших игроков, и лишь лимит серьезно бьет по ним. Да и сборная в ее лучшие времена всегда доставляет массу проблем сильным соперникам. У Манчини есть отличный шанс побороться за титул, сыграть в ЛЧ с хорошим спонсором, попробовать нечто новое, да еще и кучу денег заработать. Не на такой уж и плохой шаг он решился, правда ведь?

Tuettili (interfans.org)

Ага, конечно, в Россию он поехал, потому что там лучшая лига в мире. Только дело не в этом. «Барселона», например, даже не подумала его рассматривать, просто взяла Вальверде. А остальные что, хотели? Ты серьезно считаешь российскую лигу конкурентоспособным чемпионатом? Для него это не шаг назад, ты прав. Для него – это конец карьеры крутого тренера.

gaevulk (interfans.org)

По Sky можно смотреть российские матчи, так вот они уж точно не хуже Португалии, Голландии и даже, я б сказал, Франции, где есть 3-4 клуба, а уровень остальных – ужасен. Кстати, и у нас в Италии примерно та же история. «Зенит», конечно, не «Барселона», «Бавария» и «Реал», но он получше «Уотфорда» Маццари, не правда ли? Касаемо зарплаты, так точно.

Tuettili (interfans.org)

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Интер Манчестер Сити Манчини Роберто
Комментарии (18)
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Dgad
1496392077
Оказывается они не считают нашу лигу говном, и даже ее смотрят,)
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paracetamol
1496395106
Началась компания против Манчини. Мясо явно покраснело от зависти.
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dyema
1496395122
Бомбардир в своём репертуаре, из всей подборки выбрал один негативный комментарий и в заголовок(((
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JI e x a
1496398259
что самое интересное, мы считаем нашу лигу гоавном, а они-нет =)
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Garrincha58
1496401759
и это еще цветочки то то будет осенью и далее, информационная война продолжается начиная с Луческу и продолжится на Манчини
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Обер-КанцлерЪ
1496402915
Но Спаллетти всегда говорил, что ничего серьезного не выиграл, поскольку чемпионства и кубки из России не считаются. Мне кажется, русский футбол переоценен. A_MandorliniVR (interfans.org) В этот же момент вспоминается Слуцкий, который невероятными усилиями пытается стать первым в истории российским тренером в топ-лиге, точнее пардон, не в топ, а всего лишь в Чемпионшипе! Вот так постепенно складывается полная картина - как наш футбол выглядит со стороны.
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Zweerrr
1496428344
Даже иностранцы понимают что лимит легионеров у нас ослабевают лигу, а то и в еврокубках бы лучше выступали! Один хрен игрокам с Русским паспортом платят столько что можно было б хороших легионеров набрать!!
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kachan63
1496437781
"«Сити», «Галатасарай», «Интер». Теперь «Зенит». Ну точно, ему нравятся команды с сомнительными плутоватыми хозяевами. Короче, из той категории, что Свен, Андре и Луис. Китай – следующий по списку." Pistol-Pete, (dailymail.co.uk) "Мне просто смешно от того, что его продолжают звать на работу." Fitzy (forzainterforums.com) "Пошел он к черту. Единственное, за что его можно было уважать, так это за тот инцидент с Сарри. Отстойный тренер." Zoro (forzainterforums.com) "Бедняга Манчини, которому уже толком ничего не надо. Решил обеспечить себе поистине золотую пенсию, поработав в России." gazza1981 (Итальянский форум фанатов «Интера», interfans.org) В общем, лучше и не скажешь!
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Rjcnz987
1496443335
Кому,кому но не итальянцам наш чемпионат обсуждать и негативно высказываться))если когда то показывали футбол то давно этого не видно,вот в коем веке ювентус до финала лч добрался.Если бы у нас хоть половину тратили на игроков как та же Бавария или любой топ клуб, то достижении было бы намного больше.Болельщики всегда уверены что понимают работу тренера лучше чем сами тренера и некогда не осознают такие понятия как руководство,превличение аудиторий,а тех или иных личных проблемах игроков.фанаты не знаю как себя ведут звездонутые игроки,сразу вспоминается адриано из интера таланту было хоть отбавляй,а ведь забил на футбол бабы,клубы и тд и таких большеннство игроков,говорят порой что там травма то у того травма,то у другого,а на самом деле то в запой ушел,то на наркоте и попробуй сними совладай и еще вдобавок люди несмыслищие в футболе кроме как по телеку или с трибуны смотрят, и рассуждают пошла верх карьера или конец,хоть и не нужно было бы обращать внимания на слабоумия,иначе не сказать плосколобые обсуждают человека который им и руки не подаст.Для меня не понятно почему в футболе незнакомых им людей могу обсуждать,обсирать,вот бы к любому из них приходили миллионы людей, каждый день,и унижали на рабочем месте,за малейший косяк грызли,очень хотелось бы посмотреть как бы себя чуствовали.Добивает еще рассуждение про лигу европы ниже статусом как будто итальянцы таких успехов в лч добились что с высока могу смотреть на лигу европы))когда то и МЮ смотрел с высока,а в этом году жопу рвал при тех затратах на игроков,немного бы удачи Ростову и вылетел бы как фанера.И кстати сборная далеко не ушла от нашей.
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serppion
1496548188
- Иди, иди! Хороший клуб, хорошие бабки, что еще надо человеку, чтобы встретить старость?
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