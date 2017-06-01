Венгер остался в «Арсенале». Что делать?

Весь сезон я строчил тексты о том, что Венгеру пора уходить – но поскольку он остается, все фанатские вопли рухнули, и теперь нужен новый план действий. Вот он.

1) Протесты оказались бессмысленными – значит, они в таком количестве и не нужны. Да, если «Арсенал» весной-2018 проиграет десять матчей подряд, тогда придется снова выскочить на улицы. А вот закатывать вой после каждой неудавшейся вечеринки – неправильно. Это не логика неудачника, но признание того, что так клубу будет лучше. В нетоксичной обстановке «Арсенал» способен выдавать крутые матчи – а именно за этим я и смотрю его футбол.

2) Главное, что должен вернуть Венгер, – не трофеи, а стиль. В 2007-2010 годах «Арсенал» не был успешен с точки зрения титулов, но стабильно демонстрировал красивую игру, которая влюбляла в себя. В последние годы стиль был утрачен и мелькал только редкими проблесками, как в сентябрьской игре против «Челси». Как снова сделать «Арсенал» самой привлекательной командой Европы – вот о чем нужно думать Венгеру. Буду надеяться, что он думает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

3) Этот пункт отчасти повторит первый, но в конце концов футбол – это еще не вся жизнь. Если руководству «Арсенала» угодно, чтобы главным тренером был Венгер, а я никак не могу на это повлиять (но и не смотреть матчи команды я тоже не могу) – мне остается только садиться у телевизора и поддерживать своих игроков, кто бы ими ни управлял.

С этой логикой солидарен и оппозиционер режима Кронке Troopz с ArsenalFanTV: в одном из весенних выпусков он признал, что, если Венгер подпишет новый контракт, то смысла в плакатах «Wenger Out» больше не будет. По крайней мере, до лета 2019-го – но до него еще два года и больше сотни игр. Тратить свои нервные клетки на то, чтобы каждую неделю убиваться по поводу нового назначения Венгера – себе дороже. Лучше просто радоваться локальным победам и единичным всплескам вроде перформанса в финале Кубка.

***

В последние дни я часто натыкался на русскоязычные тексты о Венгере, и в нескольких из них обнаружил такое сравнение: бесконечная сага «Арсенал»+Арсен – это ровно то же, что осень патриарха из одноименного романа Маркеса. Дремучий патриарх правил некой южноамериканской страной так долго, что никто уже и не помнил, когда он пришел к власти. Но избавление настало; острые когти грифов разодрали оконные сетки в президентский дворец, и казавшийся вечным режим рухнул, причем неожиданно и очень тихо. Когда-нибудь именно так и уйдет Арсен Венгер.

И еще одна аналогия. Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о геях, сказал следующее: «Мое отношение к ним такое же, как и к черным дырам. Как к ним ни относись – хорошо ли, плохо ли, черные дыры, бл***, все равно есть. Если люди будут выходить на улицы и начнут кричать: «Долой черные дыры!», то черные дыры от этого не исчезнут». Пользуясь терминологией Шнурова, Арсен Венгер – это черная дыра. Можно выйти на улицу и устроить против нее протест, но это все равно ничего не изменит.

Алишер Усманов хочет купить «Арсенал»? Что надо знать о ситуации вокруг одного из богатейших людей России

[poll id=1280]